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Новые таможенные пошлины в США – объявление торговой войны Европе? - Д.Седов
13:19 11.03.2018

Чем грозит Евросоюзу лозунг "Америка прежде всего"

Действия президента США Дональда Трампа по воплощению в жизнь лозунга "Америка прежде всего" подвели к началу противостояния США и Евросоюза в их торговле между собой. Европейцы ждали, что из Америки может прийти торговая война, но повышение таможенных пошлин в США на сталь на 25% и на алюминий на 10% стало для них в некотором смысле неожиданностью.

Форс-мажор для Европы

Новые заградительные таможенные тарифы начнут действовать через 15 дней после подписания Трампом соответствующего указа, то есть с 23 марта, и для брюссельской бюрократии наступает ситуация форс-мажора. Европейская экономика начнет нести потери немедленно, поэтому европейская чиновная мысль уже бьется над вариантами ответа Трампу.

Первой реакцией Брюсселя стало заявление комиссара ЕС по вопросам торговли Сесилии Мальстрем (Cecilia Malmström), потребовавшей исключить ЕС из системы повышенных обложений. "Мы считаем ЕС ближайшим союзником США и надеемся, что ЕС будет исключен из этого списка", – сказала она. В этих словах отразилось то, что называют когнитивным диссонансом: реальнее было бы предположить, что "ближайший союзник" за океаном утрачен надолго, возможно, навсегда. В переговорах с уполномоченным по внешней торговле США Робертом Лайтхайзером (Robert Lighthizer) Сесилия Мальстрем будет упирать на то, что глобализация протекционизма не терпит. "Мы не можем остановить глобализацию, мы должны к ней готовиться – с образовательными и обучающими программами. Неизбежно будут сокращаться рабочие места. Эти последствия плохо поддаются прогнозированию", – заявила она.

Наверняка госпожа Мальстрем намекнет господину Лайтхайзеру и о возможных ответных мерах ЕС, но только в крайнем случае. Главное для нее – по-хорошему договориться с Трампом и отвести беду от европейского большого бизнеса. По ее словам, с момента вступления в силу новых таможенных правил пройдет не меньше трех месяцев, прежде чем Брюссель примет конкретное решение. И если переговоры с Вашингтоном ничего не дадут, будет составлен список американских товаров, на которые также повысятся ввозные пошлины в ЕС.

Канцлер Ангела Меркель также за переговоры с американской администрацией. Однако она уже встретилась в Мюнхене с ведущими представителями немецкой экономики и по итогам встречи заявила: "Переговоры должны иметь приоритет до тех пор, пока мы не решим вопрос о совместных ответных мерах". Читай: "Мы не позволим до бесконечности забалтывать проблему". То есть немецкие промышленники не спустят Трампу попытку защитить американский внутренний рынок. А заявление Трампа о том, "что торговая война – это хорошо", звучит легкомысленно. Торговая война всегда несет ущерб воюющим сторонам.

Берлин: "Зависимости между торговлей и обороной не существует"

Прежде чем объявить о введении новых заградительных пошлин на ввоз стали и алюминия, Трамп отметил: "США подвергаются со стороны некоторых стран широчайшей эксплуатации в торговле и обороне. Германия ввозит многие товары в США и при этом имеет очень низкие расходы на оборону. США отдают гораздо большую часть своего ВВП на оборону. Это нечестно. Мы субсидируем своих торговых партнеров. Ведь торговля и оборона идут рука об руку".

В новом американском таможенном регулировании будет статья, в соответствии с которой американские союзники могут быть исключены из списка, если увеличат свои военные расходы. Однако вице-президент Еврокомиссии по вопросам занятости, экономического роста, инвестиций и конкурентоспособности Юрки Катайнен (Jyrki Katainen) отмечает, что Брюсселю это не по нраву: "Нельзя, – говорит он, – чтобы отдельных членов ЕС разыгрывали друг против друга". А ведь новый американский таможенный режим содержит острое положение: по словам Питера Наварро (Peter Navarro), главы Национального совета по торговле США, исключения для одних стран приведут к повышению пошлин для других. К тому же от Евросоюза Трамп ожидает снижения его ввозных пошлин, например, на американские автомобили.

В Берлине, однако, отрицают связь между военной безопасностью и торговлей. Заместитель представителя правительства ФРГ по связям с общественностью Георг Штрайтер (Georg Streiter) 9 марта заявил: "Зависимости между торговлей и обороной не существует. Эти области следует рассматривать отдельно друг от друга".

Немецкие экономисты тоже скептичны в отношении выдвинутого Трампом принципа "торговля и оборона идут рука об руку". "Я считаю абсолютно необходимым придерживаться в рамках НАТО выработанных обязательств и поднять оборонные расходы, – говорит Никлас Потрафке (Niklas Potrafke) из института Ifo Institut в Мюнхене, – но это не покупка коровы и никаких экономических выгод не принесет".

То же самое думает его коллега Габриель Фельбермайр (Gabriel Felbermayr): "Нельзя уступать Д. Трампу в данном случае, так как это даст ему уверенность в том, что он выбрал правильную таможенную политику. Д. Трамп обосновал повышения не так, как обычно это делается – демпингом со стороны других государств, а угрозой интересам национальной безопасности США. Это нарушение прежней практики. Если он начинает оправдывать интересами национальной безопасности каждое повышение пошлин, это приведет к опасной спирали эскалации. Поэтому было бы в корне неправильно поддаваться на его стратегию и пристегивать немецкую политику безопасности и торговли к американской политике так, как захочет Д. Трамп".

Ситуация необычна тем, что Германия намерена повысить свои военные расходы независимо от Вашингтона. В коалиционном договоре между ХДС и СДПГ имеется раздел о повышении оборонных расходов в ближайшие четыре года. И это увеличение привязано к увеличению помощи развивающимся странам. Запланированные суммы уже названы: 2 миллиарда евро по обеим этим статьям в период с 2018 по 2021 год. В результате военные расходы Германии сдвинутся с нынешних 1,2% от ВВП, хотя не обязательно достигнут требуемых 2%. Эксперты справедливо указывают: пока экономика Германии растет, растет и стоимость одного процента ее ВВП. Поэтому в натуральном исчислении вклад немцев в бюджет НАТО заметно отличается от вклада стран, где экономика переживает стагнацию.

В любом случае сейчас в отношениях между союзниками по разные стороны Атлантического океана наступила пауза. Главные залпы торговой войны еще не грянули.

Дмитрий СЕДОВ | 10.03.2018

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520763540
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