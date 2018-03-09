 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане суд отменил приговор в отношении обвиненного в мошенничестве покойника
12:47 11.03.2018

Фото с сайта Uznews.uz
Судебная коллегия Хорезмского областного суда Узбекистана по уголовным делам отменила приговор, согласно которому виновным в мошенничестве был признан гражданин, умерший за полгода до вынесения вердикта. Об этом сообщает Uznews.uz.

Таким образом, была удовлетворена апелляция, поданная адвокатом и супругой покойного Бобохона Саидмахмудова, осужденного посмертно. Дело было закрыто на основании статьи 84 Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана, предусматривающей прекращение процесса без решения вопроса о виновности лица, если обвиняемый или подсудимый скончался.

Кроме того, решением Хорезмского областного суда положено вернуть семье покойного 197,1 млн сумов ($24,1 тысячи) и товарно-материальных ценностей на сумму 12,535 млн сумов ($1,5 тысячи), изъятых правоохранительными органами в качестве вещественных доказательств.

Напомним, что фигурант уголовного дела – Бобохон Саидмахмудов – скончался 4 июля 2017 года, находясь в состоянии комы. Однако следователь ОВД Багатского района Хорезмской области Узбекистана в конце октября того же года умудрился "допросить" мертвого человека. Позднее было назначено слушание по делу, а 12 января текущего года районный суд признал покойника виновным по статье 168 Уголовного кодекса Узбекистана ("Мошенничество, совершенное особо опасным рецидивистом").

Согласно закону, за подобное преступление предполагается штраф в размере от 400 до 600 минимальных размеров заработной платы ($8,4-12,6 тысячи) или, в случае отказа от возмещения материального ущерба, лишение свободы сроком от восьми до десяти лет.

09.03.2018

Источник - fergananews.com
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