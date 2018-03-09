 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался народный артист Кыргызстана Ашыр Чокубаев
11:36 11.03.2018

Народный артист Кыргызской Республики Ашыр Чокубаев умер 11 марта 2018 года. Об этом сообщает департамент кинематографии.
На фото Ашыр Чокубаев в роли Эмира Бухары в фильме "Курманжан Датка".
Фильмография А.Чокубаева
2015 – Аманат (Казахстан), в роли Манафа Сейдоглу
2014 – Курманжан датка. Королева гор (в роли Эмира Музаффара)
2013 – Книга (Казахстан)
2011 – Жизнь коротка
2010 – Земля обетованная (Казахстан), в роли Мамеджагала
2006 – Меч Махамбет
2006 – Райские птицы, в роли Амир-ака
2006 – Кочевник | Nomad /TheWarrior | Көшпенділер (Казахстан), в роли Султана
2003 – Каждый взойдет на Голгофу (Казахстан, Россия), в роли Бурята
1996 – Жамбыл (Казахстан), в роли Шобдена
1994 – Жизнеописание юного аккордеониста (Казахстан)
1993 – Батыр-Баян (Казахстан), в роли Доржи
1991 – Бегущая мишень
1990 – Очарованный странник, в роли Бакшея Отучева
1990 – Каменный плен
1990 – Гамлет из Сузака, или Мамайя Кэро
1990 – Восточный коридор, или Рэкет по...
1989 – Нокдаун
1988 – Преследование
1986 – Верить и знать, в роли Карабекова
1984 – Потомок Белого Барса, в роли Касена
1984 – Песнь о любви (в эпизоде)
1983 – Дом под луной
1981 – Провинциальный роман (в эпизоде)
1979 – Погоня в степи, в роли атамана Кудре
1975 – Дорога в Кара-Кийик, в роли Калыкова
1971 – Брат мой (дублировал Эдуард Изотов)
1968 – Дорога в Париж (короткометражный), (эпизод)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - culture.akipress.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520757360
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