Скончался народный артист Кыргызстана Ашыр Чокубаев

11:36 11.03.2018 Народный артист Кыргызской Республики Ашыр Чокубаев умер 11 марта 2018 года. Об этом сообщает департамент кинематографии.

На фото Ашыр Чокубаев в роли Эмира Бухары в фильме "Курманжан Датка".

Фильмография А.Чокубаева

2015 – Аманат (Казахстан), в роли Манафа Сейдоглу

2014 – Курманжан датка. Королева гор (в роли Эмира Музаффара)

2013 – Книга (Казахстан)

2011 – Жизнь коротка

2010 – Земля обетованная (Казахстан), в роли Мамеджагала

2006 – Меч Махамбет

2006 – Райские птицы, в роли Амир-ака

2006 – Кочевник | Nomad /TheWarrior | Көшпенділер (Казахстан), в роли Султана

2003 – Каждый взойдет на Голгофу (Казахстан, Россия), в роли Бурята

1996 – Жамбыл (Казахстан), в роли Шобдена

1994 – Жизнеописание юного аккордеониста (Казахстан)

1993 – Батыр-Баян (Казахстан), в роли Доржи

1991 – Бегущая мишень

1990 – Очарованный странник, в роли Бакшея Отучева

1990 – Каменный плен

1990 – Гамлет из Сузака, или Мамайя Кэро

1990 – Восточный коридор, или Рэкет по...

1989 – Нокдаун

1988 – Преследование

1986 – Верить и знать, в роли Карабекова

1984 – Потомок Белого Барса, в роли Касена

1984 – Песнь о любви (в эпизоде)

1983 – Дом под луной

1981 – Провинциальный роман (в эпизоде)

1979 – Погоня в степи, в роли атамана Кудре

1975 – Дорога в Кара-Кийик, в роли Калыкова

1971 – Брат мой (дублировал Эдуард Изотов)

1968 – Дорога в Париж (короткометражный), (эпизод) См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - culture.akipress.org

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