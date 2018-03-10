 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Армия Сирии разрезает мятежный анклав Гута на 3 части. Наступление продолжается
09:55 11.03.2018

Армия Сирии взяла под контроль часть мятежного анклава Восточная Гута







В ходе наступления окружен крупнейший город в анклаве Дума

Сирийская армия в субботу усилила наступление на Восточную Гуту - подконтрольный повстанцами пригород Дамаска.

Активисты из базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека и официальное сирийское телевидение утверждают, что в результате действий военных анклав фактически оказался разделенным надвое. Эту информацию не подтверждает представитель одной из повстанческих групп.

Чего добивается армия?

В ходе наступления окружен крупнейший город в анклаве Дума, и к настоящему моменту примерно половина территории Восточной Гуты находится под контролем армии. Наступление ведется сейчас в трех направлениях и анклав близок к расчленению на три отдельных зоны.

За несколько недель авиаударов в Восточной Гуте погибли больше 900 человек, сообщили на этой неделе организация "Врачи без границ" и Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Стратегической целью наступления в Восточной Гуте с самого начала было разделение анклава на изолированные другу от друга сектора и ликвидация путей снабжения повстанцев продовольствием и оружием.

Повстанцы не подтверждают успех армии

По некоторым данным, военные захватили расположенный в центре анклава город Мисраба и окружающие его деревни.

Мисраба расположена на дороге, которая связывает город Дума на севере с другим крупным городом Хараста на западе. Если эти сообщения подтвердятся, наступление правительственных войск привело к появлению трех отрезанных друг от друга зон - Дума и окружающие города на севере, Хараста на западе, и остальная часть анклава на юге.

Представитель одной из основных повстанческих групп в Восточной Гуте Джейш аль-Ислам, однако, утверждает, что повстанцам удалось отразить наступление военных на Мисрабу.

Сирийское телевидение показывает репортажи об эвакуации части повстанцев из анклава в Восточной Гуте

В пятницу вечером автоколонна ООН сумела доставить гуманитарную помощь в Восточную Гуту после многодневных безуспешных попыток, которые срывались из-за обстрелов.

В Восточной Гуте до сих пор остается около 400 тысяч мирных жителей. Анклав осаждается сирийской армией с 2013 года.

Кто они - повстанцы из Восточной Гуты?

Повстанцы, которые первоначально занимали анклав, принадлежат к различным движениям и ополчениям и никогда не отличались единством. Вооруженные столкновения и различные стычки между повстанцами - не редкость.

Можно выделить две крупнейшие группировки, находящиеся в Восточной Гуте, - "Джейш аль-Ислам" и "Файлак ар-Рахман", которая также является джихадистской.

В анклаве до сих пор находятся до 400 тысяч человек

Анклав Восточная Гута расположен так близко к Дамаску, что повстанцы могут обстреливать центр столицы из минометов, что приводит к жертвам среди населения.

Сирийское правительство заявляет, что усиление боев за оставшуюся в руках повстанцев часть Гуты вызвано присутствием там отрядов джихадистов из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которая была исключена из перемирия, введенного по инициативе ООН.

Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" представляет собой альянс различных боевых ополчение во главе с Фронтом Нусра, который, в свою очередь, возник из остатков движения "Аль-Каида".

Как утверждают повстанцы из группировки "Джейш аль-Ислам", накануне они эвакуировали часть бойцов группы "Хайят Тахрир аш-Шам", находящихся в тюрьмах в анклаве, в рамках договоренностей с делегацией, прибывшей в Восточную Гуту вместе с гуманитарным конвоем.

На сайте сирийской оппозиции опубликовано сообщение о прибытии группы повстанцев джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" из Восточной Гуты в провинцию Хама.
10 марта 2018

Источник - bbc.com
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