Россия подкрепила мультик демо-пуском супер-ракеты "Кинжал" с МиГ-31

02:36 11.03.2018 Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" в заданном районе.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.



"Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне", - отметили в ведомстве.



В ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".





Источник - Русская весна

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