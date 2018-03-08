Афера с пропавшими миллиардами Каддафи: Без Морганов не обошлось

00:52 11.03.2018 Как испарились деньги из фонда убитого ливийского лидера с замороженных счетов в бельгийском банке



Александр Ситников



Журналисты Тьерри Дениэль и Дэвид Лелуп из бельгийского еженедельника Le Vif привели слова Дениса Гоемана, брюссельского прокурора: "Неужели мы оказались на пороге скандала, который, скорее всего, еще раз больно ударит по имиджу нашей маленькой страны на международной арене? Из 16,2 миллиарда евро на четырех счетах, открытых 29 ноября 2013 года в Euroclear Bank SA Ливийским суверенным фондом (Libyan Investment Authority) и ливийской портфельной компанией Lafico, осталось чуть больше 5 миллиардов".



Речь идет о части государственных активов Ливийской Арабской Джамахирии, замороженных в 2011 году по решению ООН. По словам прокурора Дениса Гоемана, за сохранность этих денег должен был отвечать департамент казначейства Финансовой федеральной службы Бельгии (SPF Finances). Одновременно бельгийский МИД обязан был информировать все заинтересованные стороны, в том числе и нынешнее правительство Ливии, о выполнении санкционного режима.



О том, что с ливийскими миллиардами, хранящимися на счетах банка Euroclear Bank SA, не все гладко, брюссельский судья Мишель Клейза, оказывается, узнал еще в сентябре 2017 года в рамках следствия по масштабному отмыванию денег. Выяснилось еще и то, что правительство Бельгии с самого начала отказалось или не смогло перевести свою часть "фонда Каддафи" на счет национального органа по изъятию незаконных финансов и их конфискации (OCSC). Хотя по правилам обязано было сделать.



Парадокс заключается в том, что, несмотря на "обездвиживание" счетов Libyan Investment Authority и Lafico в банке Euroclear Bank SA, в действительности кто-то вольготно распоряжался ливийскими деньгами. Даже сейчас, когда бельгийское правительство потребовало перевода оставшихся средств в OCSC, Euroclear Bank SA подал апелляцию против назначенного следственным судьей порядка изъятия финансов.



Отметим, что Euroclear Bank SA является подразделением крупнейшего в мире финансового кооператива Euroclear, созданного компанией J. P. Morgan & Co для проведения депозитарно-клиринговых операций в Европе. И хотя американцы давно продали свою долю в этой системе, компания Morgan Guaranty Trust Company по-прежнему заправляет этой организацией, в том числе и по контракту.



Эта история интересна тем, что официальный Брюссель все-таки подтвердил, что пять миллиардов евро по-прежнему заморожены, но остальные средства якобы не потеряны, хотя на счетах их нет. Если министры не врут, значит, деньги пущены в оборот. И вообще, к этому делу парламент Бельгии обещал вернуться после избрания страны на пост непостоянного члена Совета Безопасности.



Бельгийская оппозиция считает, что в афере с миллиардами Каддафи замешаны министр финансов Йохан Овервелдт и глава МИД Дидье Рейндерс. А те в свою очередь набросились на журналистов Le Vif, мол, "писаки" портят лицо уважаемой европейской страны. Однако ситуация и впрямь несет серьезные репутационные потери для Брюсселя. По мнению депутата Жоржа Гилкине, подконтрольный американцам Euroclear Bank SA вообще не подчиняется регулятору SPF Finances.



На запрос бельгийских законодателей чиновники из Министерства финансов мычат что-то невразумительное в ответ. Мол, хотя запрет был, но в исключительных случаях и при условии полной конфиденциальности деньги с замороженных счетов сниматься все-таки могли. Такие рекомендации, оказывается, дала некая группа Relex, консультирующая местное правительство по вопросам отношений с Евросоюзом. То есть, если бельгийцам нельзя, но очень хочется американцам, то можно. Кстати, когда министру Овервелдту сказали, что это не так, он сделал круглые глаза и искренне удивился, подметили журналисты Le Vif.



Вот и получается, что в порядке исключения из "фонда Каддафи" исчезло более 10 млрд евро. А Ливия находится на гране гуманитарной катастрофы. Между тем, Европейский совет 18 января 2016 года издал специальное постановление, согласно которому все деньги ливийских фондов, замороженные на территории ЕС в 2011 году, должны жестко контролироваться и по-прежнему оставаться на счетах без каких-либо движений. Причем за нарушения предусмотрены довольно серьезные штрафы. В качестве сторонних наблюдателей были назначены представители Libyan Investment Authority и Lafico.



"Такое впечатление, что деньги испарились самым фантастическим образом", - сообщил Гоеман. Значит, бельгийским властям на своей территории было отказано в сведениях о транзакциях, то есть в следственных действиях. Дескать, ищите, как хотите.



Впрочем, это не первый случай с "испарением" денег Ливийской Арабской Джамахирии. В 2016 году представитель Ливии в ООН Ибрагим Даббаши заявил, что суверенный фонд страны, по самым скромным подсчетам, потерял $ 2,3 млрд. в виде причитающихся ему дивидендов. Именно такая сумма осела в карманах менеджеров Societe Generale и Goldman Sachs, которые тоже "заморозили" часть средств "фонда Каддафи" на своих счетах.



По информации Даббаши, в 2014 году "фонд Каддафи" составлял $ 67 млрд. Но сколько в действительности сегодня осталось денег, достоверно не известно. Более того, члены Совбеза ООН, главным образом США, заявили, что Триполи не получит ни цента, пока в стране не установится полный порядок и не будут ликвидированы все незаконные военные формирования. Значит, очень не скоро, учитывая, что Ливия втянута американцами в бесконечную "арабскую весну". Источник - СвободнаяПресса

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