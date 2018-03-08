Юная рос-фигуристка Саша Трусова впервые в истории прыгнула 2 четверных прыжка в офиц-соревнованиях

00:49 11.03.2018 Российские фигуристы завоевали золото во всех дисциплинах ЧМ среди юниоров



Российские фигуристы завоевали золотые медали во всех дисциплинах юниорского чемпионата мира в Софии; в субботу 13-летняя воспитанница Этери Тутберидзе – Александра Трусова – стала первой в соревнованиях одиночниц, получив по сумме короткой и произвольной программ 225,52 балла.



Судьи оценили технические элементы в прокате Трусовой на 92,35 балла, что является неофициальным мировым рекордом. В ходе исполнения произвольной программы Трусова впервые в истории исполнила два четверных прыжка – сальхов и тулуп, передает ТАСС.



В южнокорейском Пхенчхане победительница Игр россиянка Алина Загитова получила за технику выступления на Олимпиаде 81,62 балла, а Евгения Медведева, ставшая серебряным призером ОИ, по итогам произвольной программы в технической части заработала 79,18 балла.









Второе место в соревнованиях одиночниц в субботу заняла 14-летняя россиянка Алена Косторная (207,39). Трусова и Косторная, как и олимпийские чемпионки Загитова и Медведева, являются воспитанницами Этери Тутберидзе. По словам тренера Татьяны Тарасовой, ученики Этери Тутберидзе являются ориентиром для всего мирового фигурного катания.



Кроме того, 18-летний Алексей Ерохов, который также является воспитанником Тутберидзе, показал лучший результат среди мужчин.



Помимо этого, в соревнованиях спортивных пар на юниорском чемпионате мира в Софии победили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (второе и третье места тоже у россиян), Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин первенствовали в состязании танцевальных дуэтов.



Напомним, на Олимпианде в южнокорейском Пхенчхане Загитова и Медведева получили равные оценки за произвольную программу, но в общей сумме за короткую и произвольную программы Загитова вырвалась вперед на 1,31 балла (239,57 балла против 238,26).



Ольга Никитина Источник - Взгляд

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520718540

Новости Казахстана

