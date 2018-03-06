Засидевшиеся. Когда в Афганистане состоятся новые выборы в парламент, - А.Рыбин

00:29 11.03.2018 В Независимой избирательной комиссии Афганистана (НИК) до сих не определились с главой своего секретариата. Хотя предыдущий главный секретарь НИК был отправлен в отставку еще в октябре прошлого года. На днях стало известно, что в ближайшее время пройдет прием заявлений от кандидатов на пост секретаря. В настоящее время НИК Афганистана также готовит список претендентов на посты руководителей отделений комиссии в каждой из провинций страны. Неполный кадровый состав комиссии, по мнению ее нынешнего председателя Гуладжан Абдулбади Сайяда, может привести к очередному переносу парламентских выборов. Эти выборы уже неоднократно переносились с 2015 года, когда закончились полномочия ныне действующего парламента.



Кого надо выбрать



На 7 июля этого года в Афганистане назначены выборы в нижнюю палату местного парламента - Волеси Джирга. Кроме того, параллельно должны состоятся выборы в региональные советы. Предполагается, что после этих выборов должны быть приняты изменения в конституцию и проведены новые президентские выборы.



Волеси Джирга состоит из 249 депутатов. Согласно нынешнему "Закону о выборах", они избираются сроком на пять лет. 239 мест распределяются между представителями провинций пропорционально численности их населения, 10 мест распределяются между кочевниками.



Избирательное право имеют граждане Афганистана, достигшие 18 лет. Стать кандидатами в депутаты могут граждане, достигшие 25-летнего возраста, получившие гражданство не менее чем за 10 лет до дня выдвижения и не имеющие судимости за тяжкие преступления.



Кандидаты должны сделать взнос за выдвижение своей кандидатуры в размере тридцати тысяч афгани (около $430). Для Афганистана это очень серьезный имущественный ценз. У госслужащих минимальная зарплата составляет $72. В частном секторе, где фактически закон о минимальном размере оплаты труда не работает, заработки еще ниже.



Кроме Волеси Джирга, имеется верхняя палата парламента - Мишрану Джирга. Она состоит из 102 депутатов, треть назначается президентом на пять лет, остальные - региональными советами. То есть, чтобы сформировать ее новый состав, необходимо прежде повести выборы в региональные советы. А эти выборы привязаны к голосованию за новый состав Волеси Джирга.



Почему тянут



Полномочия нынешнего состава парламента истекли еще 22 июня 2015 года. Но новые выборы не были назначены, как было объявлено официально, из-за невозможности обеспечить их безопасность.



Около года назад президент Афганистана Ашраф Гани сказал, что новую Волеси Джирга изберут в 2017 году. Летом того же года НИК страны заявила, что приняла решение о дате выборов – они должны состоятся 7 июля 2018. "Правительство приветствует решение Независимой избирательной комиссии по выборам и готово к всестороннему сотрудничеству", - оперативно прокомментировал это решение пресс-секретарь президента Шах Хусейн Муртазави.



Ашраф Гани. Фото с сайта Defense.gov



Однако в ноябре прошлого года Гани подписал указ об увольнении действующего председателя НИК – им в то время являлся Наджибулла Ахмадзай. Причиной стали обвинения в коррупции и кумовстве. Как и положено в современном Афганистане, Ахмадзай воспротивился своему увольнению. Собрал пресс-конференцию, рассказал, что члены НИК (от них исходили обвинения в коррупции и кумовстве Ахмадзая) потребовали его отставки под угрозой их собственного увольнения. Добавил к этому обвинения в адрес правительства, что оно пытается отсрочить новые выборы в Волеси Джирга такими действиями. Тем не менее, в итоге он свой пост все-таки покинул. Но другого председателя оперативно не нашлось. Чтобы его выбрать, потребовалось провести длительную многоэтапную процедуру. В результате кресло руководителя НИК пустовало с ноября целых три месяца.



В конце января текущего года члены избиркома проголосовали за назначение своим председателем бывшего пресс-секретаря НИК - Гуладжана Абдулбади Сайяда. Сайяд сразу после появления в новом статусе предупредил, что выборы могут быть перенесены.



"Мы продолжаем деятельность по назначению новых служащих и работаем над тем, чтобы компенсировать уже утраченное время. Тем не менее, если сроки проведения выборов изменятся, мы сообщим об этом организациям по наблюдению за выборами, прессе и организациям поддержки", - сказал новый глава НИК.



Как президентский кризис стал поводом для парламентского



В 2014 году в Афганистане состоялись президентские выборы, которые чуть было не переросли в гражданскую войну. В первом туре выборов победил бывший министр иностранных дел Абдулла Абдулла. Он набрал 44,9 процента голосов избирателей, а бывший министр финансов Ашраф Гани - 31,5 процента, он занял второе место. Второй тур состоялся 14 июня, объявление его итогов затянули на несколько недель. За это время Абдулла успел обвинить своего конкурента в фальсификации. Он заявил о подделке около двух миллионов избирательных бюллетеней в интересах Гани. К тому же, по его мнению, действующий на тот момент президент Хамид Карзай, чьим протеже считался бывший министр финансов, оказывал влияние на процесс голосования. Абдулла объявил, что готов создать параллельные институты власти. В дело пришлось вмешаться американцам.



Абдулла Абдулла. Фото с сайта Iran.ru



При посредничестве госсекретаря США Джона Керри оба кандидата согласились на полный пересчет голосов. Стоит добавить, что сами США довольно прозрачно давали понять, что поддерживают пуштуна Гани, а не представителя этнического меньшинства - таджика Абдуллу. В итоге Гани все-таки был объявлен новым президентом, но ему пришлось подписать соглашение о разделении власти со своим конкурентом.



На основе соглашения было создано правительство национального единства. Абдулла стал председателем правительства. Примечательно, что до того подобного поста не существовало. Он был создан именно под Абдуллу, чтобы избежать дальнейшего раскола в обществе.



Другим важным итогом президентских выборов 2014 года стало решение о необходимости провести реформу избирательной системы. Предусмотренные политическим соглашением два года для реализации реформы истекли летом 2016 года, но ни Гани, ни Абдулла так и не договорились, как именно должна перемениться политическая система страны.



По условиям политического соглашения 2014 года новые парламентские выборы должны состояться уже по новой избирательной системе, поэтому указом президента мандат действующего парламента продлевался до тех пор, пока комиссия по реформе избирательной системы не завершила свою работу. Из-за постоянного давления и требований сторонников Абдуллы и других этнических групп ускорить реформу, комиссия по наблюдению за исполнением конституции постановила, что в чрезвычайной ситуации закон о выборах могут принять правительство и президент. Сложившаяся ситуация, соответственно, была признана чрезвычайной, и в сентябре 2016 года Гани утвердил новый избирательный закон.



Новый повод для противоречий



Однако со временем возникли новые противоречия между сторонниками Гани и Абдуллы. Самые острый из них касался новых электронных удостоверений личности: граждане, не имеющие таких удостоверений, проголосовать не смогут.



Проблема с новыми паспортами в том, что власти хотели бы указывать там в графе национальность "афганец" или "афганка". С этим не согласны сторонники Абдуллы, которые представлены преимущественно этническими меньшинствами.



Выдача электронных удостоверений личности в Афганистане началась в 2013 году. Помимо персональной информации, в них содержатся данные о водительских правах, зарегистрированных транспортных средствах, цифровая подпись и номер избирательного удостоверения для голосования на выборах. Причем если во многих государствах, считающих себя демократическими, давно отказались от графы "национальность" и тем более "религия", считая такую информацию дискриминирующей и ущемляющей права человека, то часть афганского населения, наоборот, потребовала включить эту информацию в электронные паспорта. Требования их обосновывались тем, что "афганцами" себя исторически называли представители пуштунской народности. Остальные этнические группы страны себя так не идентифицировали. К тому же точное указание национальности даст возможность вести статистику, сколько именно представителей какой национальности живет в Афганистане.



По стране прокатилась волна "паспортных протестов". В ноябре прошлого года все-таки был утвержден формат электронных удостоверений личности с указанием национальности и вероисповедания.



Так будут ли выборы в июле?



Интересный факт, что на предполагаемые в июле парламентские выборы из бюджета Афганистана будет выделено лишь 10% от необходимой суммы. Остальные 90% будут предоставлены другими государствами и международными организациями. Например, в феврале Япония изъявила желание дать на афганские выборы $13 млн. Средства планируется затратить на поддержку работы и подготовку сотрудников избирательных органов. Контроль над распределением финансовой помощи будет осуществлять Программа развития ООН. Члены НИК выразили надежду, что и другие иностранные партнеры последуют примеру японцев.



В целом, конечно, можно предположить, что деньги на выборы хоть частично, да разворуют (не зря же Афганистан включен в четверку самых коррумпированных стран мира). А может даже и все, если голосование за новый состав нижней палаты парламента снова будет перенесено. Предпосылки к переносу заметны уже сейчас.



Сторонники Абдуллы, представители этнических меньшинств, полагают, что конституционные реформы, которые должны последовать за новыми выборами в парламент, должны формально утвердить пост председателя правительства. Таким образом, они рассматривают их как исторический шанс иметь постоянного представителя на второй по значению государственной должности. Сторонники Гани - в основном, пуштуны, как и сторонники Карзая в 2004 году, когда принималась нынешняя конституция страны, - заинтересованы в сохранении неограниченной президентской власти. Накал этнических противоречий внутри Афганистана достаточно высок. То есть нынешний компромиссный вариант, по которому сформирована власть, выгоден и тем, и другим. Реформы после выборов Волеси Джирга могут нарушить его.



Есть и другой важный фактор: это последние инициативы Гани и талибов начать мирные переговоры. Ведь если переговоры действительно начнутся и будут результативными, то вполне логично, что нужно будет дать шанс талибам участвовать в парламентских выборах. Поэтому пока надежды на проведение выборов в Волеси Джирга – дело столь же тонкое, как и сам Восток в целом.



Александр Рыбин

06.03.2018 Источник - fergananews.com

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