Казахские националисты вспомнили об "Оренбургском коридоре", - А.Пахолин

00:28 11.03.2018 Как планы ветерана ЦРУ Пола Гобла нашли отклик в Казахстане



7 марта казахское националистическое издание altyn-orda.kz, известное своим неприятием России, Русского мира и вообще всего русского, опубликовало статью "О коварных замыслах казахов в отношении татар и башкир".



Статья представляет перепечатку из segodnia.ru (2013) "Разбить Оренбургский коридор", которая в свою очередь была комментарием к публикации ветерана ЦРУ Пола Гобла "Оренбургский коридор и будущее Средней Волги" на сайте американского мозгового центра Jamestown Foundation.



Статья "Алтын Орды" посвящена "Оренбургскому коридору" – полосе земли, отделяющей Казахстан от Татарстана и Башкирии и мешающей, по мнению редакторов националистического издания, обретению этими национальными республиками в составе РФ своей независимости.



Оренбургский коридор между Татарстаном, Башкортостаном и Казахстаном не дает покоя тюркским националистам и амеркианским геополитикам



"Оренбургский коридор"



Иллюстрация с сайта jamestown.org



Идеи Пола Гобла и казахских националистов вкратце таковы. При Сталине советская власть совершила нечто непростительное, создав "Оренбургский коридор", который отделил друг от друга Казахскую ССР как часть "тюркоязычного мира" и тюркоязычные автономии в составе РСФСР. Тем самым не позволил Татарстану и Башкирии стать союзными республиками, что принесло бы им в 1991 году государственную независимость.



Однако эта ситуация, на взгляд Пола Гобла, не является непоправимой. Несмотря на то, что в сталинскую эпоху татары и башкиры были территориально отделены от казахов, в будущем "Оренбургский коридор" может перестать существовать. Во-первых, в Оренбурге растет число тюрок-мусульман. Во-вторых, территориальная близость теперь уже не так важна, как в первой половине ХХ века. В-третьих, границы Российской Федерации могут измениться, после чего разделить Оренбург между Казахстаном и "тюркскими государствами Средней Волги" будет не так сложно, учитывая, что еще сто лет назад никакого "коридора" не существовало.



Фактически в материале Пола Гобла, "освеженном" теперь казахскими националистами, был набросан в 2013 году проект развала Российской Федерации. В статье цэрэушника указывалась и цель ликвидации "Оренбургского коридора": "…сегодня этот коридор может быть, наконец, преобразован из стены, которая удержала республики Среднего Поволжья в составе Российской Федерации, в мост, который позволит им достичь своих целей и отделить Москву от Сибири [подчеркнуто мною. – А.П.]".



Аналогичную цель ("отделить Москву от Сибири") преследовала в 1990-е годы поддержка Западом сепаратизма, терроризма и исламского экстремизма на Северном Кавказе, особенно в Чечне. Не следует забывать, что Северный Кавказ и Нижнее Поволжье непосредственно граничат друг с другом, и события, начавшиеся в одном регионе, легко могут перекинуться в другой. В планах американских стратегов отделить Зауральскую Россию (Сибирь с ее колоссальными природными ресурсами) от Доуральской России, где сосредоточено основное население РФ, татарам и башкирам уготована, по сути, роль сирийских суннитов, которых удалось спровоцировать на вооруженный мятеж, грозящий разделом Сирии.



Только теперь в планах ликвидации "Оренбургского коридора" главная роль отводится не Северному Кавказу, а Казахстану. Этим и примечательно внимание к "коридору" казахских националистов. В предисловии к статье в "Алтын Орды" указывается фактор, благодаря которому Казахстан "в недалекой перспективе" может стать "гарантом независимости Татарстана и Башкортостана", – динамичное экономическое и демографическое развитие этого региона.



Казахстан рассматривается казахскими национал-патриотами (нацпатами) как наследник Золотой Орды, в состав которой некогда входили не только племена казахов, ранее именовавшихся киргиз-кайсаками, но также татары, башкиры и другие народы Поволжья и Приуралья. Распад Золотой Орды, возвышение Московской Руси и образование Российской империи рассматриваются в свете этих воззрений как относительно непродолжительный эпизод, сменивший доминирование в Великой Степи империи Чингизидов. А потому территориальные претензии предъявляются не только на Оренбург, который с 1920 по 1925 г. был столицей Киргизской (Казахской) АССР в составе РСФСР, но и другие города, вокруг которых возникали некогда тюркские ханства – Омск, Тюмень, Астрахань, Самару, Саратов и др.



О том, какие настроения формирует "Алтын Орда" у своих читателей, говорят комментарии к статье "О коварных замыслах казахов в отношении татар и башкир". Приведем некоторых из них. "Вот почему Оренбург, который еще в ранние годы СССР был столицей Казахстана, присоединили к России. Чтоб Татарстан и Башкирия не имели выхода, – рассуждает пользователь с ником Сабит. – Для этого же и Кубань присоединена к России, хотя это чисто украинские земли. И теперь Казахстан не граничит с Украиной. Так у нас был бы краткий путь в Европу". "Как известно в России идет ущемление тюркоязычных людей, – вторит ему анонимный читатель, зарегистрировавшийся как 777, – поэтому Башкирии, Татарстану, Якутии, Тыве, Хакасии и другим надо поднимать этот вопрос в ЕС и ООН. А там уже поддержат все мусульманские и тюркские страны". "Татарстан и Башкирия обязательно получат независимость, – утверждает интернет-пользователь QazaQ. – Вот боюсь роисся потеряет гораздо больше, чем пресловутое казачье оренбуржье" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).



В комментариях, конечно, есть и разумные мысли. Их авторы указывают на истинные цели американских "партнеров" в отношении России и ее ближнего зарубежья, на важность сохранения добрых отношений между русскими, казахами и тюркскими народами Поволжья. Однако обращение казахских националистов к планам, вынашиваемым в недрах ЦРУ, – беспокоящий симптом.

Алексей ПАХОЛИН | 10.03.2018 | Источник - fondsk.ru

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