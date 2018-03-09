Конец газовой кабале? Россия отказывается поставлять газ Украине, - В.Панов

00:05 11.03.2018 Конец газовой кабале?



"Газпром" разрывает контракты с украинским "Нафтогазом". Такой стала реакция российского концерна на вердикт Международного арбитражного суда Стокгольма в феврале с.г. "Арбитраж свое решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел на Украине. Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации для "Газпрома" продолжение действия данных контрактов является экономически невыгодным и нецелесообразным. И "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.



Действия "Газпрома" одобряет подавляющее большинство россиян (около 80%), о чем свидетельствуют результаты социологических исследований, связанных с украинско-российскими отношениями в газовой сфере.



Общие настроения, думаю, хорошо выразил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, когда сказал:



"Расторжение контрактов с "Нафтогазом" - абсолютно оправданный и назревший шаг. Такой "покупатель", как нынешняя Украина, - это персонаж из ночных кошмаров. Пусть теперь преследует европейцев - и во снах, и наяву".



Скажем, наконец, честно: Украина со своей газовой "трубой" (газотранспортной системой, ГТС) всех нас уже, как сегодня говорят, достала. Пользуясь монопольным положением транзитера, от которого напрямую зависела подача российского газа в Европу (и бюджет страны), она более четверти века грубо шантажировала Россию, требуя наиболее выгодных условий для себя – "справедливых цен" и скидок, скидок, скидок, совершенно игнорируя российские интересы. При этом за поставленное топливо вовремя не платила, копила огромные долги (долларовые) и нагло воровала газ, предназначенный для Европы. Украинцы вообще уверены в своей исторической правоте получать газ, и не только, бесплатно, поскольку являются "братским народом", а Россия их всегда "гнобила".



Объемы украденного газа достигали таких величин, что в июне 2000 г. в интервью журналу "Шпигель" тогда президент Леонид Кучма вынужден был признать: Украина действительно ворует "голубое топливо" у России. Сказал, что "это делается по распоряжению правительства Украины", которое руководствуется исключительно благородными целями: газ (ворованный) перепродается, чтобы за счет выручки разрядить крайне напряженную энергетическую ситуацию.



Сегодня, когда многое из той истории известно вплоть до деталей, можно сказать: все украинские миллионеры и миллиардеры сколотили свои состояния либо за счет перепродажи ворованного, то есть неучтенного и необлагаемого налогами газа, либо за счет разницы (маржи) между ценами на западных рынках (высокими) и российскими (низкими). Последнее обстоятельство значительно снижало себестоимость украинской продукции, делало ее конкурентноспособной на мировых рынках и позволяло развиваться экономике "братской" страны намного более быстрыми темпами, чем российской.



Фактически Россия содержала Украину, но на Западе эти достижения за чужой счет преподносились как "украинское чудо".



По данным премьера РФ Дмитрия Медведева, сумма "спонсорских пожертвований" со стороны России за двадцать лет составила более 250 млрд долл. Только за транзит газа "Газпром" ежегодно платил Украине почти три млрд долл. По сути, это деньги из воздуха – просто за то, что в распоряжении Украины оказалась ГТС, созданная всем советским народом и на совместные деньги. Тогда же были созданы и условия для нынешней зависимости России от поставок газа (и нефти) именно через Украину. Об альтернативных вариантах и думать было запрещено. На приоритете украинских маршрутов настаивало не только руководство СССР, сплошь да рядом состоящее из выходцев из Украины. ФРГ, Австрия, Франция, Италия тоже настаивали именно на таких вариантах нефтегазовой логистики.



И в этой связи нельзя не вспомнить о некоторых моментах, которые после распада Союза сильно аукнулись России. Так, основатель Восточного комитета германской экономики (ФРГ) Отто Вольф фон Амеронген в 1979 г. отмечал: "Газопровод через континент – это, если хотите, инструмент, привязывающий не только нас к советским поставкам. Но и, наоборот, ставящий их "кран" в зависимость от Запада".



Приблизительно в те же годы украинские эмигрантские СМИ писали: если СССР распадется, то Украине достанутся наиболее важные для России экспортные газопроводы. Позже именно эти два фактора позволили загнать Россию в украинскую газовую кабалу.



И если бы только украинскую! Сегодня Россия осуществляет экспорт газа почти в два десятка европейских стран, и, прекращая транзит через украинскую ГТС, рискует потерять их рынки. Европа, таким образом, получила в лице Украины тот единственный инструмент, с помощью которого может влиять не только на газовую политику России, но и опосредственно – на всю ее внешнюю политику. А поскольку независимость Украины заключается в том, что, по сути, от нее не зависит ничего, а все вопросы решаются в Вашингтоне, то и США, следовательно, могут давить на Россию, используя для этого украинскую "трубу".



Разрывая контракты с Украиной, Россия ликвидирует рычаги западного воздействия на себя, что в условиях антироссийских санкций приобретает особенное значение. Потому тоже Запад борется с Россией против диверсификации газовых маршрутов, пытаясь сохранить монополию за своей марионеткой. Но весь "фокус" в том, что в Европу "Газпром" поставки "голубого топлива" не прекращает и пока прекращать не намерен. Он отказывается снабжать газом Украину, которая, как мы знаем, с ноября 2015 г. стала совершенно энергонезависимой (от России) страной, покупая, правда, тот же российский газ, но уже по европейскому реверсу и в полтора-два раза дороже чем напрямую. И здесь требуются некоторые пояснения.



Для начала напомним, что судебные споры между "Газпром" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 г., когда компании подали встречные иски. Украина требовала ретроактивного (задним числом) изменения цены на топливо ("несправедливой"), взыскания переплаты за газ и отмены условия "бери или плати", рассчитывая получить около 16 млрд долл. Требования российской стороны заключались в том, чтобы, исходя из условий контракта, получить задолженности за уже поставленный газ, компенсацию за невыбранный с 2012 г. объем и пени за просрочку оплаты,- всего более 37 млрд.



В декабре 2017 г. Стокгольм обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" около 2 млрд долл. за поставленное "голубое топливо", а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, оставив принцип "бери или плати" для 80% от этого объема. В конце февраля с.г. арбитраж взыскал с российской компании в пользу "Нафготаза" 4,637 млрд долл. якобы за недопоставку транзитного топлива. После перерасчета по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинской компании 2,56 млрд долл.



Едва Стокгольмский арбитраж вынес свое противоречивое решение, как "Нафтогаз" произвел предоплату за поставку газа из России, но уже на следующий день получил свои деньги обратно.



Позиция "Газпрома" такова: если новые условия поставок не оговорены в соответствии с судебными решениями, то предыдущая схема работы уже не годится, следуя ей, можно создать гарантированный повод для очередного разбирательства в суде. Кроме того, если бы Россия не вернула "аванс" Киева, то это дало бы ему основание "отбирать" газ из трубы до тех пор, пока не выбрал бы его на все 2,56 млрд долл., которые якобы остался должен "Газпром" после всех взаимозачетов.



Кстати, странным образом, эта сумма примерно закрывает поставки 8-10 млрд кубов по текущим ценам, которые Киев должен выбрать до истечения срока контракта в 2019 г. И "Нафтогаз" уже начал отбирать из "трубы" тот газ, который он уже считал своим, но тут "Газпром" прекратил перекачку газа на Украину и объявил о расторжении контрактов. Давление в системе резко упало, и немедленно выяснилось, что без российского газа Украина просто не может существовать. Киев бросился закупать газ в Европе, где украинские партнеры быстренько сообразили, что в данной ситуации можно нагреть руки и продали необходимые Украине объемы по цене, превышающую российскую в разы. А президент и правительство обратилось к населению с призывом о жесткой экономии "голубого топлива", которого, согласно их же более ранним заявлениям, на Украине в избытке. Температура воды в отопительных системах была резко снижена.



Для украинцев стал шоком и тот факт, что принципы "братской дружбы", столь выгодные в отношениях с Россией, в Европе не работают, несмотря на "безвиз" и "щирую" европейскость украинцев. Европа практически никак не озаботилась тем, что они стали замерзать в своих квартирах, а в школах и вузах из-за холода прекращены занятия.



Ее волновало одно: будет ли идти газ в Европу. Москва заверила, что будет, и Брюссель успокоился. Зато Вашингтон охватило сильное возбуждение. В Госдепе немедленно призвали Россию выполнять свои обязательства перед Украиной и заявили, что "газоснабжение и транзит никогда не должны быть политическим оружием". Чья бы корова мычала, а чья бы молчала, говорится в таких случаях.



В законе, вводящем экономические санкции в отношении РФ, подчеркивается, что Соединенные Штаты будут продолжать противодействовать российскому газопроводному проекту "Северный поток–2", как пагубно влияющему на энергобезопасность ЕС, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и (sic!) энергетические реформы Украины.



США, как того и хотел Дональд Трамп, увеличат в этом году экспорт сжиженного природного газа и мощности по его производству. Естественно, производители американского СПГ будут стараться вытеснить с европейского рынка "Газпром", установивший в прошлом году рекорд по экспорту газа.



А куда конь с копытом, туда, как известно, и рак с клешней. "Поведение России после принятия соответствующего решения Стокгольмским арбитражем ... дает дополнительные основания, чтобы подумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток-2", который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны России", – сказал П. Порошенко на встрече с министром обороны Швеции. И выразил надежду, что Швеция, Финляндия и Дания помогут "не дать России использовать инструменты газового шантажа против ЕС и Украины". А это как? И не следует ли рассматривать заявление украинского лидера как попытку объединенными усилиями нескольких государств надавить на Стокгольмский арбитраж? Кстати, о проамериканском лобби в ЕС и в Швеции, в частности, неоднократно писали западные СМИ…



Но в "Газпроме" подчеркивают, что, несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, транзит газа через эту страну в ближайшее время не будет прекращен. А юристы поясняют: судебная процедура расторжения договора о поставке газа может длиться от полутора до трех лет.



Добавим, что газовые отношения России и Украины регулируются двумя контрактами: на поставки российского газа в страну и газовый транзит в Европу через украинскую территорию. Срок действия этих контрактов заканчивается в следующем году, но российская сторона решила аннулировать их немедленно. И на то есть весьма веские причины. Стокгольмский арбитраж, "по сути дела, решил, чтобы за счет "Газпрома" субсидировать украинскую экономику. Естественно, это привело к тому, что такие контракты в этих условиях становятся экономически нецелесообразными", - сказал министр энергетики РФ Александр Новак.



Решение Стокгольмского арбитража подтверждает "необходимость скорейшей реализации проектов по развитию инфраструктуры, по развитию альтернативных газопроводов, в том числе "Турецкий поток", "Северный поток- 2"", считает А. Новак.



Напомним также, что в 2009 г. "Газпром" не мог согласовать условия контракта с "Нафтогазом" в связи с чем прекратил поставки на Украину. Киев же, в свою очередь, не признал факта уже сделанных поставок за прошлый год, а затем и вовсе компенсировал себе их сокращение за счет транзитной перекачки в Европу, отобрав более 65 млн кубометров газа. Позднее, когда договоренностей все же удалось достичь, в контракте было прописано, что, если Украина начинает несанкционированный отбор, то "Газпром" имеет право ограничить поставки в объеме несанкционированного отбора. Более того, если российская компания сочтет нужным, то может и прекратить поставки. Так какие, спрашивается, претензии к России?



Очень Киеву российских денег хочется. В прошлом году экспорт "Газпрома" в Европу составил 194 млрд кубометров, из них через Украину был прокачан 91 млрд. Понятно, в Киеве не хотят отказываться от такого дохода, поэтому "Нафтогаз" выступил с противоречивыми заявлениями. Свое представительство в России компания закрывает, но при этом заинтересована в сохранении транзита российского газа по своей территории. А украинский Кабмин объявил об аресте активов "Газпрома".



Таким образом, украинский транзит оказался полностью скомпрометированным, но, правду говоря, он уже давно не приносит ни России, ни Европе ничего, кроме головной боли.



Строительство газопроводов в обход столь ненадежного партнера, как Украина, - "Турецкого потока" (ранее не состоявшегося "Южного потока"), "Северного потока" и запланированного на ближайшие годы "Северного потока-2" грозит Киеву отключением от газовой "кормушки". Теперь Брюсселю и Вашингтону предстоит взять на себя финансовое бремя по содержанию "незалэжной". Так что Россию ждет судебная тяжба.



Естественно, возникает вопрос: зачем затевать игру по расторжению договоров, если они и так истекают приблизительно через год? Все просто: необходимо обнулить аргументы сторонников сохранения украинского транзита. Нет транзита – нет аргументов. Если транзитные соглашения продержатся до 2019 г., то вполне возможно и дальнейшее затягивание строительства потоков. Возникнет ситуация, когда второй Северный и Турецкий потоки не успеют заработать до истечения транзитных контрактов. В таком случае, пришлось бы заключать с Украиной новые – временные – контракты. Это дало бы основания для дальнейшего оттягивания строительства потоков… Процесс может быть бесконечным.



Для "Газпрома" ЕС - основной клиент, для "Нафтогаза" - арбитр в споре с российской стороной. Пока Брюссель занял выжидательную позицию. Главное - газ идет, но вот дальнейшие события уже возможны по решению стран ЕС. Но в отличие от прошлых лет, когда "Газпрому" нужно было любым путем договариваться, теперь у России есть альтернативный покупатель. Сможет ли Китай заменить Европу? Или – газопровод, который Россия планирует строить совместно с Ираном через Пакистан в Индию? Вопросы, полагаю, чисто риторические.



Брюсселю давно пора осознать: даже если он не построит трубопроводы, не купит российский газ и выберет более дорогой американский или катарский сжиженный (СПГ), то в Москве никто особо не расстроится.



Свою основную задачу – продать газ за границу – "Газпром" все равно выполнит, и Россия останется в прибыли. А Европа? Два с лишним млрд долларов – такой может быть плата за расторжение договоров с Украиной. Причем плата, которая, очевидно, никогда не будет внесена на счета "Нафтогаза".



В лучшем случае арбитраж по апелляции "Газпрома" уравняет встречные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза", в худшем случае – платеж "Газпрома" "Нафтогазу" будет арестован российским государством во исполнение решения лондонского арбитража о взыскании с Украины долга по евробондам (три млрд долл. с процентами Киев и не собирается отдавать!). Так что можно сказать, легко еще отделаемся!



Но сценарий расторжения украинских контрактов хорош, прежде всего, тем, что представляет собой несколько форсированную версию газового коллапса Украины и расчистки балто-черноморского "санитарного кордона", сколоченного американцами вокруг старой Европы и против России. А главное, он дает России реальную возможность раз и навсегда покончить с украинской кабалой.



Валерий Панов



09.03.2018 Источник - stoletie.ru

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