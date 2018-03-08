Новым послом Узбекистана в Казахстане стал экс-заммида Саидикрам Ниязходжаев

19:39 10.03.2018 Дипмиссию в Астане возглавил бывший заместитель главы МИД Узбекистана



Новым чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Казахстане назначен Саидикрам Ниязходжаев, работавший ранее заместителем министра иностранных дел Узбекистана.



Как сообщает пресс-служба МИД республики, в субботу, 10 марта, он уже отбыл в Астану.



Ниязходжаев по образованию инженер-строитель. До прихода в Министерство иностранных дел занимал ответственные посты в аппарате президента Узбекистана, правительственных структурах, в том числе был заместителем государственного советника, заместителем министра экономики. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ru.sputniknews-uz.com

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