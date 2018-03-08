|В мире появилась первая "женская" криптовалюта - Equi
15:05 10.03.2018
В мире появилась первая "женская" криптовалюта. Об этом сообщает Forbes.
Токен будет называться Equi, он будет создан на основе блокчейна Ethereum.
В феврале курс биткоина незначительно колебался: снизился с $8 тыс. до $6 тыс., а потом вырос до $10 тыс.
Как поясняет издание, вслед за отраслевым, финансовым, географическим и технологическим критериями, по которым можно классифицировать токены на рынке криптовалют, присоединяется новый - гендерный - фактор различия.