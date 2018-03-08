В мире появилась первая "женская" криптовалюта - Equi

15:05 10.03.2018 В мире появилась первая "женская" криптовалюта. Об этом сообщает Forbes.



Токен будет называться Equi, он будет создан на основе блокчейна Ethereum.

В феврале курс биткоина незначительно колебался: снизился с $8 тыс. до $6 тыс., а потом вырос до $10 тыс.

Как поясняет издание, вслед за отраслевым, финансовым, географическим и технологическим критериями, по которым можно классифицировать токены на рынке криптовалют, присоединяется новый - гендерный - фактор различия. Источник - tazabek.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520683500

Новости Казахстана

