Запад растерян и не знает, как реагировать на качественный прорыв российской оборонки, - К.Душенов

13:58 10.03.2018 Март 2018: генералы плачут все громче…



Запад растерян и не знает, как реагировать на качественный прорыв российской оборонки



Константин Душенов



Заявление Путина о новых стратегических комплексах остается в центре внимания во всем мире. На Западе реакция двоякая. Одна часть западных комментаторов, - это, как правило, действующие политики и генералы, понимающие всю серьезность случившегося, - с новой силой сокрушаются об "агрессивных намерениях Москвы", "коварстве и безответственности Путина", о необходимости "нарастить усилия Запада, чтобы ответить на новый вызов России". Вторая часть, - в основном, журналисты и агитаторы, работающие на промывание мозгов рядового западного обывателя, - вовсю раскручивает незатейливые пропагандистские тезисы: "русские блефуют", "Путин все наврал", "у России такого оружия не может быть".



В целом, с уверенностью можно сказать одно: Запад растерян, не имеет никакой внятной стратегии и не знает, как реагировать на качественный прорыв российской оборонки в области самых современных и высокотехнологичных видов вооружения. Чтобы убедиться, что это так, достаточно взглянуть, на каком геополитическом и военно-стратегическом фоне прозвучали заявления российского президента.



Незадолго до его выступления, с 16 по 18 февраля, в Мюнхене прошла 54-я конференция по безопасности, в которой приняли участие около 20 глав государств и правительств, примерно 80 министров иностранных дел и обороны. Основной темой форума стали отношения Евросоюза с Россией и США. При этом тон основных выступлений был беспрецедентно тревожным и жестким.



Так, помощник президента США по вопросам национальной безопасности, генерал Герберт Макмастер заявил, что "конференция проходит в критический для всего человечества момент". Председатель конференции Вольфганг Ишингер был не менее пессимистичен, посетовав: "Ситуация с безопасностью в мире находится в низшей точке с момента распада Советского Союза." Ну, а генсек ООН Антонио Гутьерреш и вовсе выступил в апокалиптическом ключе, провозгласив: "Впервые со времен холодной войны нам угрожает ядерный конфликт…"



Deutsche Welle подвела итоги дискуссии так: "В результате трех дней конференции ясно одно: все указывает на продолжение конфликтов". Немцы, кстати, быстро нашли виноватых (конечно, это Россия и Путин) и "мастерски" вскрыли глубинные причины кризиса. Журнал "Штерн" опубликовал весьма показательную статью под названием "Русские солдаты жертвуют собой во славу властелина Кремля". Оказывается, виной всему – "неправильный" русский героизм и патриотизм!



В статье говорится: "Русские солдаты в Сирии не дают взять себя в плен. Как герои Второй мировой, они приносят себя в жертву – и избавляют Путина от необходимости признать горькую правду войны… Например, "русский Рэмбо" Александр Прохоренко, будучи окруженным исламистами, вызвал огонь на себя, чтобы уничтожить боевиков ИГИЛ и избежать плена. Солдатская судьба, как из справочника о героях из сталинского времени. И вот новым героем в путинском пантеоне стал пилот российского штурмовика Су-25 Роман Филипов, подорвавший себя и подступивших противников гранатой. Российское величие, царство, традиции сталинского времени и богатая символика православной церкви – из этих элементов путинизм варит свою сильную идеологию…"



Мартовские заявления представителей западной военно-политической элиты, последовавшие за выступлением Путина, продемонстрировали ту же растерянность и отсутствие внятной стратегии.



1 марта руководитель киберкомандования Сухопутных войск США генерал-лейтенант Пол Накасоне, выступая в сенате, заявил: "Что русские думают о нас? Они нас не боятся. Они думают, что даже если они совершат атаку прямо сейчас, с ними ничего не случится. И это нехорошо…"



В тот же день глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел посетовал: "Нам приходится соперничать с Россией в огромном регионе. Форсируя евразийскую интеграцию, Москва пытается добиться превосходства на периферии и в буферных зонах. Россия мешает США доминировать на Ближнем Востоке. Россия использует конфликт в Сирии для тестирования и применения своего нового оружия и тактики действий. Рост числа русских зенитно-ракетных комплексов препятствует нашему доступу в регион и угрожает нашей возможности завоевать превосходство в воздушном пространстве. Москва развивает связи с Ираном и Турцией, вмешивается в Афганистане. Вдобавок, из-за растущего русского влияния в Центральной Азии у США остается там все меньше военных возможностей..."



Настроение же европейских политиков после путинской речи и вовсе сложно охарактеризовать иначе, как подавленность и беспомощность. Так, 4 марта сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Алис Вайдель заявил: "В настоящее время у нас едва ли есть какая-то оборона. Нас могут захватить даже карликовые государства, такие как Лихтенштейн или Люксембург, - и мы не сможем защититься. Немецкая армия в упадке. Нужно увеличить инвестиции для того, чтобы быть в состоянии справиться с нашими военными обязательствами."



А 6 марта министр обороны Дании Клаус Фредериксен в интервью военному журналу Defense News горевал: "Русские – мастера искажать реальность. В настоящий момент активность России в киберпространстве достигает небывалого уровня, при этом ее основная цель заключается в создании недоверия к демократическим институтам и подрыву демократии в западных странах. Если Европа хочет брать на себя ответственность за безопасность на континенте, она должна создать надежные силы сдерживания. Необходимо направлять больше ресурсов на обеспечение коллективной безопасности, чтобы обеспечить быстрое реагирование во время какого-либо кризиса или войны."



На следующий день, 7 марта, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая в парламенте, разразился в наш адрес целым потоком истеричных обвинений: "Владимир Путин разрабатывает все более враждебную и агрессивную доктрину по отношению к Великобритании, США и нашим союзникам. Мы наблюдаем усиливающуюся активность России в Северной Атлантике, десятикратно возросшую за последние несколько лет. Кроме того, Россия уже многие годы наращивает свои силы вдоль восточного фланга Европы. Великобритания не будет покорно стоять и позволять России притеснять весь мир. Мы должны подняться навстречу угрозе, которую представляет собой Владимир Путин и его арсенал ядерного оружия. Русский лидер четко продемонстрировал свои враждебные намерения. А мы что, просто примем как факт, что президент Путин может делать, что хочет? Мы должны подняться навстречу этой угрозе, мы должны на нее ответить…"



В тот же день сенаторы США из комитета по вооруженным силам спросили замминистра обороны США Джона Руда, способна ли система ПРО США противостоять новейшим вооружениям России, о которых рассказал российский президент. В ответ Руд сказал: "США известно о разработке новых российских вооружений, американские военные с обеспокоенностью наблюдают за изменениями в российской военной доктрине. Пентагон огорчен тем, что президент России Владимир Путин представил новые виды российских вооружений именно так, как он их представил. Система ПРО США в том виде, в каком она была разработана и развернута к настоящему моменту, не имеет возможности свести на нет стратегический ядерный арсенал России…"



А директор разведывательного управления министерства обороны США, генерал Роберт Эшли, выступая перед теми же сенаторами, уточнил: "Стратегия Москвы заключается в том, чтобы заставить США и их союзников признать наличие у России своих интересов в области обеспечения безопасности, а также признать ее важность как глобального игрока, интересы которого не могут быть проигнорированы без последствий. Хотя Россия неоднократно подчеркивала, что не заинтересована в новой холодной войне с США, она также давала ясно понять, что не будет больше идти на примирение с Западом, делая уступки. Цели Кремля включают оказание влияния на государства бывшего Советского Союза, предотвращение дальнейшего расширения НАТО на Восток и обеспечение того, чтобы никакие крупные международные вопросы не решались без участия России или за ее счет."



С токи зрения нынешней американской "элиты", все это – и провозглашение Москвой собственных интересов, и борьба Кремля за влияние на мировой арене – страшная крамола и нуждается в немедленном жестком противодействии. Ну, а поскольку противопоставить что-либо реальное новым стратегическим ракетным комплексам России Вашингтон не может, пришлось действовать старыми методами времен холодной войны.



И вот 7 марта командующий Корпусом Морской пехоты США генерал Роберт Неллер на слушаниях в Конгрессе гордо объявил: "Этой осенью, в октябре, будут большие учения НАТО. Возможно, самые большие учения с участием бронетехники и амфибий, со времен тех, которые проводились на пике холодной войны. Мы планируем привлечь десятки кораблей и самолетов (и до 45 000 чел. – прим. К.Д.). Маневры пройдут у побережья Норвегии, недалеко от границ России. Уверен, что со стороны Российской Федерации будут демарши и другие действия. Но я думаю, это показывает серьезность стратегии, которую проводят США, чтобы поддержать наших союзников по НАТО, которые хотят видеть нас в Европе для их защиты".



Кстати, 21 декабря прошлого года этот же бравый американский вояка заявил, выступая перед американскими морпехами в Норвегии: "Помните, зачем мы здесь. Грядет война. В Европе может начаться огромная драка! Информационная и политическая война уже идет. Русским не нравится, что мы им противодействуем. А нам нравится, что им это не нравится!"



А для того, чтобы хоть как-то подбодрить своих приунывших европейских союзников, главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти бодро отрапортовал конгрессменам: "Хотя у русских есть преимущества даже в области обычных вооружений благодаря близости их внутренних линий коммуникации и численности их сил, в долговременной перспективе у НАТО есть еще более внушительные преимущества, которые русские признают и боятся. Я категорически не согласен с тем, что что Россия может подавить НАТО огневой мощью в случае вооруженного конфликта в Европе."



При этом генерал благоразумно не стал уточнять, как гиперзвуковые русские комплексы "Кинжал" и "Авангард", ракеты которых летят со скоростью от 3,5 до 7 км. в секунду, сочетаются с возможностью "долговременных перспектив" военной операции НАТО против России.



Думаю, опираясь на эти высказывания "евроатлантических" политиков и генералов, каждый сможет самостоятельно составить собственное мнение о том, как Запад отреагировал на путинскую речь о новом русском оружии.



Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови! Источник - Завтра

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