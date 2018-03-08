В центре Кабула опять взорвали шиитов - 7 трупов

10:43 10.03.2018 В Кабуле террорист-смертник подорвал себя на шиитской церемонии



Террорист-смертник подорвал себя во время шиитской церемонии в столице Афганистана Кабуле в пятницу 9 марта. Как минимум семь человек погибли и пятнадцать ранены, сообщает агентство Reuters.



Известно, что в теракте погиб один полицейский, остановивший смертника для досмотра, а также шесть гражданских. По другой информации от взрыва могли погибнуть тринадцать человек. Вероятно террорист пытался попасть на торжественную церемонию шиитов, собравшихся в память о политическом лидере Абдуле Али Мазари, убитом в 1995 году талибами.



24 февраля смертник подорвал себя у здания штаба НАТО в Кабуле. Жертвами атаки стали два человека, десять получили ранения. Источник - Reuters

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