|В центре Кабула опять взорвали шиитов - 7 трупов
10:43 10.03.2018
В Кабуле террорист-смертник подорвал себя на шиитской церемонии
Террорист-смертник подорвал себя во время шиитской церемонии в столице Афганистана Кабуле в пятницу 9 марта. Как минимум семь человек погибли и пятнадцать ранены, сообщает агентство Reuters.
Известно, что в теракте погиб один полицейский, остановивший смертника для досмотра, а также шесть гражданских. По другой информации от взрыва могли погибнуть тринадцать человек. Вероятно террорист пытался попасть на торжественную церемонию шиитов, собравшихся в память о политическом лидере Абдуле Али Мазари, убитом в 1995 году талибами.
24 февраля смертник подорвал себя у здания штаба НАТО в Кабуле. Жертвами атаки стали два человека, десять получили ранения.