Блажен, кто верует. Рахмон и Мирзиеев сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве

09:24 10.03.2018 Президенты Узбекистана и Таджикистана приняли совместное заявление о будущем стратегическом партнерстве



Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам прошедших в Душанбе таджикско-узбекских переговоров на высшем уровне приняли Совместное заявление об укреплении дружбы и добрососедства. Отметив "положительную динамику развития сотрудничества между двумя странами", президенты заявили (далее приводим основные пункты документа в сокращении):



- Главы государств, глубоко осознавая свою высокую ответственность за сохранение и укрепление мира и стабильности, обеспечение развития и процветания всего региона, руководствуясь положениями Договора о вечной дружбе между Таджикистаном и Узбекистаном от 15 июня 2000 года, подтверждают свою решимость и далее всемерно развивать и укреплять отношения традиционной дружбы, добрососедства и сотрудничества между республиками.



Главы государств выразили убежденность, что этому послужит подписанный в ходе визита Договор между Таджикистаном и Узбекистаном об отдельных участках таджикско-узбекской государственной границы и подчеркнули важность превращения общей госграницы в границу дружбы, добрососедства и сотрудничества, что отвечает жизненно важным интересам двух братских народов.



- Отметив значимость конструктивного политического диалога для поступательного расширения отношений между двумя государствами, стороны выступили за дальнейшее расширение контактов на высшем, высоком и других уровнях. Президенты с целью дальнейшего развития правовой основы долгосрочного сотрудничества и всемерной реализации существующего огромного потенциала во всех направлениях взаимодействия согласились в ближайшем будущем разработать Договор о стратегическом партнерстве между двумя государствами.



- Президенты подчеркнули стратегический характер дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном. Стороны отметили наблюдающуюся положительную динамику во взаимной торговле и подчеркнули наличие значительного потенциала для диверсификации номенклатуры двустороннего товарооборота и доведения его объемов до $500 млн в ближайшие годы.



В этой связи стороны подтвердили важность дальнейшего расширения номенклатуры взаимной торговли и отметили большой потенциал для развития промышленной кооперации, создания совместных предприятий и торговых домов, активного развития внешнеторговой инфраструктуры и механизмов поддержки экспортно-импортных операций, а также проведения на взаимной основе бизнес-форумов и национальных выставок промышленной продукции.



- Стороны приложат совместные усилия по привлечению и поощрению инвестиций в экономику обеих стран. В этом контексте главы государств приветствуют подписание межправительственного Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.



- Главы двух государств положительно оценили итоги состоявшегося 10 января 2018 года в Душанбе пятого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и подчеркнули необходимость дальнейшего усиления ее роли как эффективного механизма решения всего комплекса вопросов по развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также определения новых перспективных направлений взаимодействия.



- Стороны отметили необходимость расширения и углубления контактов между регионами двух государств в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах в соответствии с межправительственным Соглашением о межрегиональном сотрудничестве, подписанным в рамках данного визита.



- Придавая особое значение всемерной реализации совокупных транспортно-коммуникационных возможностей и транзитного потенциала двух стран, президенты поручили соответствующим ведомствам активизировать сотрудничество в сфере транспортного сообщения и проработать вопросы восстановления существующих и разработки новых транзитных автомобильных, железнодорожных, авиационных маршрутов. Стороны отметили, что возобновление прежних и открытие новых автомобильных, железнодорожных и авиамаршрутов между городами двух стран способствует активизации культурно-гуманитарных и торгово-экономических отношений между Таджикистаном и Узбекистаном.



Отмечено, что дальнейшее сотрудничество по вопросам формирования конкурентоспособных тарифов на перевозку внешнеторговых грузов с участием железных дорог Таджикистана и Узбекистана позволит обеспечить эффективную загрузку действующих транспортных коридоров. В этом контексте главы двух государств приветствуют возобновление железнодорожного сообщения на участке "Галаба – Амузанг".



- Стороны будут взаимодействовать и создавать благоприятные условия в области подготовки научных и педагогических кадров, обмена исследователями, специалистами, профессорско-преподавательскими кадрами и студентами, а также информацией по вопросам взаимного признания документов об образовании, квалификаций и ученых степеней.



- Стороны будут создавать благоприятные условия для деятельности национальных культурных центров на территории двух государств в деле сохранения и развития родного языка, культуры, традиций и обычаев, принимать меры по обеспечению прав и интересов граждан одного государства, находящихся на территории другого государства.



- Президенты двух стран будут уделять внимание вопросам совершенствования изучения и преподавания таджикского языка в Узбекистане и узбекского языка в Таджикистане, расширения сети общеобразовательных учебных заведений с таджикским и узбекским языками обучения, налаживания сотрудничества по обмену учебной и художественной литературой, периодическими изданиями и научными публикациями, поддержки переводов произведений классиков литературы и современных авторов двух стран.



- Приветствуя возобновление функционирования пунктов пропуска через таджикско-узбекскую госграницу, стороны подчеркнули, что их полноформатная деятельность будет служить интересам обоих народов и создаст благоприятные условия для дальнейшего развития двусторонних отношений.



- Главы государств с удовлетворением отметили введение безвизового режима для взаимных поездок граждан двух государств до 30 дней, что будет способствовать укреплению контактов между народами Таджикистана и Узбекистана.



- Президенты приветствовали создание совместной таджикско-узбекской рабочей группы по вопросу обезвреживания участков инженерных заграждений в приграничных территориях двух стран и отметили необходимость завершения данной работы в 2018-2019 годах.



- Стороны выразили обоюдную заинтересованность в развитии регионального партнерства в сфере рационального и справедливого использования водных ресурсов и подчеркнули важное значение для Центральной Азии существующих и строящихся гидроэнергетических сооружений для решения водно-энергетических проблем.



В этом контексте узбекская сторона выразила готовность всесторонне рассмотреть возможность участия в строительстве гидроэнергетических сооружений в Таджикистане, в том числе Рогунской ГЭС, с учетом соблюдения общепризнанных международных норм и стандартов по строительству таких объектов.



В заключение Шавкат Мирзиеев пригласил Эмомали Рахмона посетить Узбекистан с ответным государственным визитом. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.



09.03.2018 Источник - fergananews.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520663040

Новости Казахстана

