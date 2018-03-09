 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 10.03.2018
15:05  В мире появилась первая "женская" криптовалюта - Equi
14:23  Советистан. О путешествии в Центральную Азию через "Врата ада", - Эрика Фатланд
13:58  Запад растерян и не знает, как реагировать на качественный прорыв российской оборонки, - К.Душенов
10:43  В центре Кабула опять взорвали шиитов - 7 трупов
09:24  Блажен, кто верует. Рахмон и Мирзиеев сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве
08:59  Афган-власти объявили о формировании территориальных войск ("ополчения")
08:58  В Калифорнии террорист захватил Дом ветеранов - застрелены три женщины-сотрудницы
01:24  Казахстан: латинизации без последствий не бывает, - А.Уваров
01:18  Китай строит социализм на фундаменте фондового рынка, - В.Катасонов
01:01  Strategist: Ирак все больше становится вотчиной Ирана
00:20  Ирак: выборы, терроризм, нефть и проблемы с курдами, - А.Веселов
00:01  Кто вытащит Турцию из кольца фронтов? - С.Тарасов
Пятница, 09.03.2018
16:02  Условности отброшены, компромисса с Западом больше не будет, - А.Бабицкий
15:49  "Красная дивизия" (Китъаи сурх) талибов атаковала приграничный с Таджикистаном район Афганистана
15:38  Испуганные и разоренные. Наследие Иноятова изгоняют из силовых структур Узбекистана
13:22  Назначен новый глава Пенсионного фонда Узбекистана - Е.Турсунов
11:47  В высший законодательный орган Китая - ВСНП - избраны 5 депутатов-казахов и 1 - казашка
11:32  Ташкентский имам Тогай заявил о пагубном влиянии турецких сериалов на генофонд нации. Это он Дом-2 не видел..
11:27  Кыргызстанец Нурбек уулу откулатушил россиянина Гаджиэкперова и сохранил титул чемпиона мира по кулатуу
11:16  КазКНБ оперативно задержал беглого таразского бизнес-убийцу Токмади
11:07  Рахмон лично встетил Мирзиеева в аэропорту Душанбе. Начался долгожданный гос-визит
10:56  За торговлю оружием в ДНР укр-власти арестовали укр-генерала Рубана
09:24  Трамп согласился на встречу и прямые переговоры с Ким Чен Ыном
09:15  Моя встреча с Россией (впечатления китайской студентки), - Чжу Сяовэнь
09:08  Что такое "Сармат" и "Кинжал"? - Ши Ян
08:53  Америка уступает России роль ключевого игрока на Ближнем Востоке, - Джессика Мэтьюз
08:48  Русские на грани потери идентичности, - Александр Дугин
08:40  Здравствуй, мобилизация! - Александр Проханов
08:32  Портрет на ковре и нож от злых духов. Кто возрождает исчезающие ремесла в Таджикистане, - Т.Расул-заде
07:05  Мировая торговая война. Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в США
01:07  Таджикистан и Узбекистан: Возвращение в нормальность, - М.Князева
00:44  Черная полоса Белого дома: мир отбился от рук, - И.Кузнецов
00:28  Спортсменка, умница, красавица. Как Айжан Алымбай кызы покорила мир шахмат
00:16  В турецком парламенте депутата-оппозиционера Тогрула отпинала толпа в 50 правящих депутатов - попал в клинику с переломами
00:14  Золото талибов. Куда утекают деньги от добычи камней и драгметаллов в Афганистане
00:04  В Казахстане выбрали "Леди "Полиция.kz" - 2017" и "Мисс Нацгвардия – 2018" (фото)
00:01  Демографическое чудо блокадного Ленинграда. Побеждает не оружие, а Сила Духа! - И.Гундаров
Четверг, 08.03.2018
22:26  После упорных боев турецкая армия взяла курдский Джандарис на севере Сирии
21:23  Вокруг Алматы затопило талыми водами VIP-поселки
20:20  КазТараз. Обвиняемый в убийстве банкира Татишева бизнесмен Токмади бежал из "больнички"
20:07  Врач биатлон-сборной Казахстана Тагаев обвинен в допинге
19:00  В Китае обнаружили редчайший город эпохи Хань возрастом более 2 тысяч лет
18:53  Миллениалы и китайцы поднимают рынок роскоши
18:00  Шнур взорвал Сеть новым клипом про русскую Чудо-женщину
15:36  Женить нельзя помиловать. Почему в Узбекистане все труднее развестись
15:19  Шри-Ланку охватили буддистско-мусульманские погромы. Введено ЧП в округе Канди
14:31  Мутанты рос-демократии - "невзоровщина", - Р.Устраханов
13:46  В Узбекистане мигрантов будут бесплатно обучать русскому языку
11:46  Самаргюл Адамкулова стала послом Киргизии в Кувейте
11:00  В Туркмении заблокировали банковские карты с суммой выше $570
10:50  Лоло-хушка. Л.Каримова похвасталась орденом за заслуги от несуществующего государства
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Таджикистан   |   Узбекистан   | 
Блажен, кто верует. Рахмон и Мирзиеев сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве
09:24 10.03.2018

Президенты Узбекистана и Таджикистана приняли совместное заявление о будущем стратегическом партнерстве

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам прошедших в Душанбе таджикско-узбекских переговоров на высшем уровне приняли Совместное заявление об укреплении дружбы и добрососедства. Отметив "положительную динамику развития сотрудничества между двумя странами", президенты заявили (далее приводим основные пункты документа в сокращении):

- Главы государств, глубоко осознавая свою высокую ответственность за сохранение и укрепление мира и стабильности, обеспечение развития и процветания всего региона, руководствуясь положениями Договора о вечной дружбе между Таджикистаном и Узбекистаном от 15 июня 2000 года, подтверждают свою решимость и далее всемерно развивать и укреплять отношения традиционной дружбы, добрососедства и сотрудничества между республиками.

Главы государств выразили убежденность, что этому послужит подписанный в ходе визита Договор между Таджикистаном и Узбекистаном об отдельных участках таджикско-узбекской государственной границы и подчеркнули важность превращения общей госграницы в границу дружбы, добрососедства и сотрудничества, что отвечает жизненно важным интересам двух братских народов.

- Отметив значимость конструктивного политического диалога для поступательного расширения отношений между двумя государствами, стороны выступили за дальнейшее расширение контактов на высшем, высоком и других уровнях. Президенты с целью дальнейшего развития правовой основы долгосрочного сотрудничества и всемерной реализации существующего огромного потенциала во всех направлениях взаимодействия согласились в ближайшем будущем разработать Договор о стратегическом партнерстве между двумя государствами.

- Президенты подчеркнули стратегический характер дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном. Стороны отметили наблюдающуюся положительную динамику во взаимной торговле и подчеркнули наличие значительного потенциала для диверсификации номенклатуры двустороннего товарооборота и доведения его объемов до $500 млн в ближайшие годы.

В этой связи стороны подтвердили важность дальнейшего расширения номенклатуры взаимной торговли и отметили большой потенциал для развития промышленной кооперации, создания совместных предприятий и торговых домов, активного развития внешнеторговой инфраструктуры и механизмов поддержки экспортно-импортных операций, а также проведения на взаимной основе бизнес-форумов и национальных выставок промышленной продукции.

- Стороны приложат совместные усилия по привлечению и поощрению инвестиций в экономику обеих стран. В этом контексте главы государств приветствуют подписание межправительственного Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

- Главы двух государств положительно оценили итоги состоявшегося 10 января 2018 года в Душанбе пятого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и подчеркнули необходимость дальнейшего усиления ее роли как эффективного механизма решения всего комплекса вопросов по развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также определения новых перспективных направлений взаимодействия.

- Стороны отметили необходимость расширения и углубления контактов между регионами двух государств в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах в соответствии с межправительственным Соглашением о межрегиональном сотрудничестве, подписанным в рамках данного визита.

- Придавая особое значение всемерной реализации совокупных транспортно-коммуникационных возможностей и транзитного потенциала двух стран, президенты поручили соответствующим ведомствам активизировать сотрудничество в сфере транспортного сообщения и проработать вопросы восстановления существующих и разработки новых транзитных автомобильных, железнодорожных, авиационных маршрутов. Стороны отметили, что возобновление прежних и открытие новых автомобильных, железнодорожных и авиамаршрутов между городами двух стран способствует активизации культурно-гуманитарных и торгово-экономических отношений между Таджикистаном и Узбекистаном.

Отмечено, что дальнейшее сотрудничество по вопросам формирования конкурентоспособных тарифов на перевозку внешнеторговых грузов с участием железных дорог Таджикистана и Узбекистана позволит обеспечить эффективную загрузку действующих транспортных коридоров. В этом контексте главы двух государств приветствуют возобновление железнодорожного сообщения на участке "Галаба – Амузанг".

- Стороны будут взаимодействовать и создавать благоприятные условия в области подготовки научных и педагогических кадров, обмена исследователями, специалистами, профессорско-преподавательскими кадрами и студентами, а также информацией по вопросам взаимного признания документов об образовании, квалификаций и ученых степеней.

- Стороны будут создавать благоприятные условия для деятельности национальных культурных центров на территории двух государств в деле сохранения и развития родного языка, культуры, традиций и обычаев, принимать меры по обеспечению прав и интересов граждан одного государства, находящихся на территории другого государства.

- Президенты двух стран будут уделять внимание вопросам совершенствования изучения и преподавания таджикского языка в Узбекистане и узбекского языка в Таджикистане, расширения сети общеобразовательных учебных заведений с таджикским и узбекским языками обучения, налаживания сотрудничества по обмену учебной и художественной литературой, периодическими изданиями и научными публикациями, поддержки переводов произведений классиков литературы и современных авторов двух стран.

- Приветствуя возобновление функционирования пунктов пропуска через таджикско-узбекскую госграницу, стороны подчеркнули, что их полноформатная деятельность будет служить интересам обоих народов и создаст благоприятные условия для дальнейшего развития двусторонних отношений.

- Главы государств с удовлетворением отметили введение безвизового режима для взаимных поездок граждан двух государств до 30 дней, что будет способствовать укреплению контактов между народами Таджикистана и Узбекистана.

- Президенты приветствовали создание совместной таджикско-узбекской рабочей группы по вопросу обезвреживания участков инженерных заграждений в приграничных территориях двух стран и отметили необходимость завершения данной работы в 2018-2019 годах.

- Стороны выразили обоюдную заинтересованность в развитии регионального партнерства в сфере рационального и справедливого использования водных ресурсов и подчеркнули важное значение для Центральной Азии существующих и строящихся гидроэнергетических сооружений для решения водно-энергетических проблем.

В этом контексте узбекская сторона выразила готовность всесторонне рассмотреть возможность участия в строительстве гидроэнергетических сооружений в Таджикистане, в том числе Рогунской ГЭС, с учетом соблюдения общепризнанных международных норм и стандартов по строительству таких объектов.

В заключение Шавкат Мирзиеев пригласил Эмомали Рахмона посетить Узбекистан с ответным государственным визитом. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

09.03.2018

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520663040
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  