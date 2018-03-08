Афган-власти объявили о формировании территориальных войск ("ополчения")

08:59 10.03.2018 В Афганистане готовится создание подразделений территориальной армии



В понедельник пресс-секретарь Министерства обороны Афганистана Давлат Вазири сообщил о планах комплектации новых подразделений Афганской национальной армии.



Формирование новых частей будет произведено в соответствии с президентским указом по территориальному принципу, для каждой из провинций. Новые военные подразделения будут образованы по аналогии с афганской местной полицией. Набор служащих будет производиться в 3 этапа, их численность составит около 36 тысяч человек.



Стоит отметить, что деятельность местной полиции, созданной в 2010 году, уже вызывала резкую критику в связи с тем, что подразделения, находившиеся под ослабленным контролем, становились субъектами многочисленных правонарушений вплоть до военных преступлений и различных видов криминальной деятельности. Частично решить эти проблемы удалось лишь благодаря включению местной полиции в состав МВД и ужесточению контроля над ее работой.



Афганские эксперты выражают опасения в связи с тем, что новые военные подразделения могут повторить ошибки местной полиции – или же превратиться в подручную силу местных авторитетов.



"Подобный план будет не в интересах Афганистана – этот переход к формированию милиции, – прокомментировал планы Минобороны аналитик Мохаммад Агюль Муджахид. – Новобранцы будут действовать в интересах местных нарушителей закона, в интересах политиков и членов парламента, и те будут считать их исключительно своими людьми".



Тем не менее, Давлат Вазири выразил уверенность в том, что в подразделениях территориальной армии будет поддерживаться необходимый порядок – с учетом того, что служащие будут набираться из числа бывших военных в возрасте от 20 до 40 лет, при этом планируется обеспечить мобильность руководства, передает телеканал "Толо".



"Пост командира будет предоставляться действующему офицеру национальной армии, – пояснил пресс-секретарь. – Министерство обороны может оставить его на этой должности на один, два или пять месяцев или же сместить его и поставить на его место кого-то еще".



В настоящее время в составе Афганской национальной армии проходят службу более 190 тысяч военных. Афганское военное ведомство рассчитывает на то, что дополнительные подразделения территориальной армии позволят повысить эффективность работы по стабилизации ситуации с безопасностью на местах. Источник - afghanistan.ru

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