В Калифорнии террорист захватил Дом ветеранов - застрелены три женщины-сотрудницы

08:58 10.03.2018 СМИ сообщили о гибели заложников в доме для ветеранов в Калифорнии



Все трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли. При этом захвативший их мужчина тоже мертв. Об этом со ссылкой на источники сообщают телеканалы KTVU и ABC. Отмечается, что все трое погибших заложников - женщины, которые работали в соцучреждении. Сотрудники ФБР окружили дом ветеранов, причины смерти нападавшего устанавливаются.



Ранее управление шерифа подтвердило информацию о том, что в учреждение проник мужчина в бронежилете с автоматическим оружием. По данным Napa Valley Register, злоумышленник мог быть одним из участников программы для реабилитации ветеранов с эмоциональной травмой "Путь домой". Позднее шериф Джон Робертс заявил, что полиция установила личность мужчины, захватившего заложников, но обнародовать эти данные не стал. Источник - kommersant.ru

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