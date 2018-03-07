|В Калифорнии террорист захватил Дом ветеранов - застрелены три женщины-сотрудницы
08:58 10.03.2018
СМИ сообщили о гибели заложников в доме для ветеранов в Калифорнии
Все трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли. При этом захвативший их мужчина тоже мертв. Об этом со ссылкой на источники сообщают телеканалы KTVU и ABC. Отмечается, что все трое погибших заложников - женщины, которые работали в соцучреждении. Сотрудники ФБР окружили дом ветеранов, причины смерти нападавшего устанавливаются.
Ранее управление шерифа подтвердило информацию о том, что в учреждение проник мужчина в бронежилете с автоматическим оружием. По данным Napa Valley Register, злоумышленник мог быть одним из участников программы для реабилитации ветеранов с эмоциональной травмой "Путь домой". Позднее шериф Джон Робертс заявил, что полиция установила личность мужчины, захватившего заложников, но обнародовать эти данные не стал.