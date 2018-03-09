 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Красная дивизия" (Китъаи сурх) талибов атаковала приграничный с Таджикистаном район Афганистана
15:49 09.03.2018

"Красная дивизия" талибов атаковала приграничный с Таджикистаном район Афганистана


Блокпост национальной полиции Афганистана. Фото с сайта Iwpr.net
Боевики "Талибана" атаковали несколько блок-постов афганской национальной армии и полиции в приграничной с Таджикистаном провинции Тахар. Военнослужащие и полицейские понесли значительные потери - 20 силовиков погибли, 15 получили тяжелые ранения.

Как сообщил "Фергане" пресс-секретарь губернатора провинции Тахар Сунатулла Тимур, в ночь с 8 на 9 марта хорошо вооруженные боевики талибов численностью более ста человек в районе Ходжа-Гор атаковали блок-посты афганских силовиков, расположенных в непосредственной близости от границы Таджикистана. По словам представителя администрации Тахара, бой продолжался более двух часов. В итоге четыре блок-поста оказались в руках "Талибана".

"Среди боевиков тоже есть убитые и раненые, число которых мы не можем установить. 9 марта утром администрация Тахара направила в Ходжа-Гор, сводный отряд национальной армии и полиции. По нашим данным, блок-посты, которые ночью были захвачены, на момент подхода отряда оказались оставлены "Талибаном", но все оружие и боеприпасы, приобретенные ими в ходе ночной атаки, боевики забрали с собой. Сейчас афганские силовики восстанавливают блок-посты", - рассказал Сунатулла Тимур.

В свою очередь пресс-секретарь движения "Талибан" Забиулла Муджахид 9 марта в заявлении, направленном в афганские СМИ, утверждает, что в районе Ходжа-Гор центр дислокации афганских силовиков и 12 блок-постов перешли в руки талибов. По данным Муджахида, всего уничтожены более 40 силовиков, в том числе четыре офицера армии и полиции, около 30 получили тяжелые ранения. При этом среди талибов ранения получили всего три боевика. Представитель "Талибана" назвал ночную атаку частью военной операции "Мансури". В заявлении говорится, что все блок-посты, временно захваченные в ходе нападения, были разрушены с помощью взрывных устройств, а имевшаяся у афганских силовиков амуниция и военная техника, включая автомобили, вывезена талибами.

Назначенный движением "Талибан" глава теневой администрации района Ходжа-Гор Мухаммад Умар пояснил "Фергане", что в составе атаковавших талибов находились 30 хорошо подготовленных боевиков из "Красной дивизии" движения, которые смогли легко расправиться с афганскими силовиками. Эти боевики приехали из разных районов северного региона для проведения операции. Он подчеркнул, что в ходе атаки уничтожены два офицера местной полиции - Мухаммад Хусайн и Гул Мухаммад, которые попали в "черный список" талибов, поскольку участвовали в разрушении построенного ими жилого микрорайона в районе Даркад провинции Тахар. Глава талибской администрации утверждает, что "Красная дивизия" создана именно для таких атак.

По информации, полученной от жителей района Ходжа-Гор, число погибших и раненых силовиков в действительности больше, чем сообщают местные власти. Согласно этой информации, помимо убитых и раненных, талибы захватили нескольких пленных, которые сами сдались атакующим. Возможно, они были их союзникам. Местные жители утверждают, что после атаки никакие отряды силовиков в районе Ходжа-Гор не появлялись, и он по сути остается под контролем талибов.

"Красная дивизия" (Китъаи сурх) - недавно созданное для решения оперативных задач спецподразделение движения "Талибан". Изначально было названо армией Омари (по имени основателя движения - муллы Омара), однако затем переименовано.
09.03.2018

Источник - fergananews.com
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