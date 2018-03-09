Испуганные и разоренные. Наследие Иноятова изгоняют из силовых структур Узбекистана

15:38 09.03.2018 Жители Узбекистана с удовольствием наблюдают за массовой чисткой в силовых структурах республики. Новости об отставках и арестах в Службе национальной безопасности, Генпрокуратуре и МВД появляются каждую неделю. Силовиков и членов их семей задерживают, допрашивают, некоторых затем отправляют под стражу. По большинству уголовных дел нет никакой официальной информации, а источники сообщают противоречивые данные о судьбе их фигурантов. Мы попытались разобраться, что именно происходит в силовом блоке.



Генпрокуратура (официальная часть)



В надзорном ведомстве, получившем в эпоху правления Ислама Каримова возможность вмешиваться в политику, неограниченно "доить" бизнесменов и заниматься коммерческой деятельностью, сейчас расследуют дело против своего же бывшего руководителя Рашида Кадырова. Он возглавлял Генпрокуратуру с 2000 по 2015 годы и фактически своими руками сотворил этого монстра в его нынешнем виде. Кадырову вменяют сразу три статьи Уголовного кодекса: 165 ("Вымогательство"), 205 ("Злоупотребление властью или должностными полномочиями"), 210 ("Получение взятки"). По информации "Ферганы", Кадырова арестовали вечером 22 февраля. Тогда же под стражу попали два его бывших заместителя – Улугбек Суннатов и Джамшид Файзиев.



Файзиев был замом Кадырова до 2013 года, после чего стал госсоветником Ислама Каримова по силовым структурам. Продержавшись в этой должности всего девять месяцев, он был назначен прокурором Ташкентской области. Минувшим летом нынешний глава государства Шавкат Мирзиеев выступил с обличительной речью в адрес работников прокуратуры. Он назвал их "самыми большими ворами" и сказал, что уволит всех, кто остался от "прежней "мусорной" системы". Файзиев, со слов президента, "являлся ее частью", так что к началу осени он лишился своего поста.



Улугбек Суннатов за свою карьеру несколько раз перемещался из Генеральной прокуратуры в областную и обратно. В 2013-м он сменил Файзиева на посту зама Кадырова. Затем год провел в качестве прокурора Кашкадарьинской области и вернулся на прежнюю должность. Осенью 2017-го Шавкат Мирзиеев отправил его в прокуратуру Ташкентской области (сразу после отставки Файзиева) и спустя несколько месяцев уволил "за недостатки в работе". С начала февраля Суннатов возглавлял Национальную паралимпийскую ассоциацию Узбекистана, однако его уволили и оттуда.



Рашид Кадыров. Фото с сайта Catoday.org



Спустя несколько суток после ареста двух бывших замов Кадырова источники сообщили имя третьего обвиняемого по этому делу – Улугбека Хуррамова, возглавлявшего управление Генпрокуратуры по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Хуррамов проявил себя еще будучи обычным следователем Генпрокуратуры. Он, в частности, вел дело против известного бизнесмена, лидера оппозиционной коалиции "Солнечный Узбекистан" Санжара Умарова, которого в 2006 году приговорили к длительному сроку за экономические преступления (спустя четыре года его освободили досрочно – прим. "Ферганы"). Работа Хуррамова заключалась в том, чтобы выбивать нужные показания из свидетелей. В приватном разговоре с родственниками оппозиционера он сообщил, что получил соответствующую команду "сверху", лишний раз продемонстрировав, с каким рвением ведомство под управлением Кадырова исполняло политические заказы. В особенности те, где можно было получить конфискат – движимое и недвижимое имущество, которое всегда было лакомым куском для силовиков.



В Генпрокуратуре, в принципе, работали небедные люди – это ведомство контролировало товарно-денежные потоки, а у родственников следователей и прокуроров внезапно проявлялись незаурядные предпринимательские способности. Еще одним значимым источником дохода были бизнесмены разных уровней, которые платили прокурорам за "крышу", натравливали их на конкурентов и откупались от преследования. Одному Кадырову в качестве взяток и подарков они передали порядка полумиллиарда долларов. В "отмывании" этих денег участвовал ташкентский Infin Bank, который, как утверждается обслуживал бизнес-империю бывшего генпрокурора.



Всего, по оценкам независимых СМИ, за 15 лет руководства надзорным ведомством Рашид Кадыров приобрел активов на $1,5 млрд, став одним из богатейших людей Узбекистана. Его семье принадлежит недвижимость в Латвии и ОАЭ, сеть торгово-развлекательных комплексов "Флагман" и ювелирные магазины в Ташкенте. Бизнесом управлял сын Кадырова – 38-летний Алишер. Он же, по некоторым данным, был управляющим партнером в адвокатской фирме "COUNCIL", где успешно решал вопросы, связанные с уголовным преследованием крупных предприятий и бизнес-структур. Алишер улетел из страны незадолго до ареста отца. По неподтвержденным данным, в настоящее время он может скрываться в Москве. 7 марта МВД Узбекистана объявило сына бывшего генпрокурора в розыск. Его подозревают в вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере. Кстати, по данным Uzmetronom, Рашид Кадыров перед арестом тоже пытался сбежать из страны, однако в аэропорту его задержали сотрудники пограничной службы.



Алишер Кадыров. Фото с сайта Mvd.uz



Неприятности, по всей видимости, скоро ждут всю большую семью бывшего генпрокурора. "Озодлик" 7 марта сообщил об аресте его зятя, начальника Главного управления организации таможенного контроля ГТК (Государственного таможенного комитета) Ойбека Зайниддинова. Неясна судьба Тимура Керимова, еще одного зятя Кадырова, который в течение нескольких лет возглавлял представительство национальной авиакомпании (НАК) "Узбекистон хаво йуллари" в Риге, и играл не последнюю роль в финансовой империи своего тестя.



Генпрокуратура (неофициальная часть)



Помимо клана Кадырова следователей заинтересовала еще одна некогда одиозная фигура – бывший зампрокурора Ташкента Мираглам Мирзаев. 2 марта в СМИ появились сообщения о его задержании, которые в Генпрокуратуре поспешили опровергнуть. "Озодлик", между тем, настаивает, что против Мирзаева и членов его семьи, в частности, жены Мухаббат Хасановой и сына Абдурашида (бывший сотрудник СНБ) расследуют уголовное дело. Очевидцы сообщили радиостанции, как бывшего запрокурора и его родных выводили из дома с мешками на головах. Источники "Ферганы" подтвердили, что Мирзаева действительно задерживали, но потом отпустили.



Бывший зампрокурора Ташкента считался одной из самых влиятельных фигур в силовых структурах Узбекистана. Рашид Кадыров, как сообщалось, назначал прокуроров на высокие должности только с его согласия. Родственники Мирзаева занимали высокие должности во многих органах власти: брат возглавлял финансовое управление УВД Ташкентской области, один из племянников был начальником РОВД Ташкента, зять занимал пост замминистра внутренних дел. Сам Мираглам Мирзаев является родственником бывшего руководителя СНБ Рустама Иноятова.



Служба национальной безопасности



С начала этого года Шавкат Мирзиеев по меньшей мере дважды сравнивал работников СНБ с "бешеными псами", а выступая в Сурхандарьинской и Бухарской областях, пообещал многих из них отправить за решетку. На одной из встреч с активистами президент рассказал о пожизненном сроке для бывшего первого зама главы СНБ, генерала Шухрата Гулямова, от которого Ислам Каримов незадолго до смерти, по некоторым данным, получил компромат на нынешнего президента. Высший военный суд признал Гулямова виновным в посягательстве на конституционный строй и организацию контрабанды наркотиков. Его обязали возместить государству ущерб в $1 млрд.



К январю этого года президент снял с должностей, в общей сложности, трех заместителей главы СНБ и свыше десяти офицеров, а позже – и самого руководителя службы Рустама Иноятова, назначив его своим советником и дав место в Сенате. На почетную пенсию бывший главный чекист ушел с солидным состоянием. Семье Иноятова приписывают активы на десятки миллиардов долларов во всех крупнейших отраслях страны, а также бизнес-проекты за рубежом, в частности, в Дубае и России.



Нодирбек Туракулов. Фото с сайта Ozodi.org



Чистки, которым подверглась служба после ухода своего шефа, не афишировались. Но, по крайней мере, об одном деле стало достоверно известно благодаря правозащитникам – Сурат Икрамов, лидер ИГНПУ (Инициативной группы независимых правозащитников), распространил определение Ташкентского военного суда об аресте бывшего старшего следователя СНБ, подполковника Нодирбека Туракулова. Ему вменили злоупотребление властью и "привлечении невиновного к ответственности". Туракулов вел резонансное дело журналиста Бобомурода Абдулаева, которого под пытками заставил оговорить себя и дать ложные показания против нынешних Генпрокурора и главы МВД. Самого Бобомурода и еще трех человек Туракулов обвинил в посягательстве на конституционный строй, сейчас это дело рассматривает суд.



По информации СМИ, уроженец Бухары Туракулов женат на племяннице арестованного экс-прокурора Рашида Кадырова. Имя старшего следователя фигурировало и в других громких расследованиях. Будучи сотрудником СНБ Сурхандарьинской области, именно он принимал активное участие в аресте Рахмонали Эрданова и членов его семьи, обвинив их в подготовке диверсий и шпионаже в пользу Таджикистана. Сын Эрданова жаловался, что Туракулов вымогал у его родных деньги и конфисковал имущество. Как выяснилось, бывший силовик использовал подобные методы в отношении многих сурхандарьинских бизнесменов, действуя в интересах своего свата, одного из богатейших людей области Эркина Норкобилова.



Об аресте еще одного бывшего чекиста стало известно 26 февраля. Как утверждают источники, под стражу попал Тоймуроз Алимов, некогда занимавший должность замглавы управления Службы национальной безопасности по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Военная прокуратура обвинила его в злоупотреблении властью, привлечении невиновных к уголовной ответственности и умышленных убийствах. Источники утверждают, что 42-летний полковник выполнял специальные задания бывшего замглавы СНБ Шухрата Гулямова. По словам правозащитника Сурата Икрамова, Алимов подвергал людей пыткам, занимался "ликвидацией нежелательных лиц, находившихся под контролем спецслужб, и свидетелей событий, которые должны были храниться в тайне", его группа убила десятки заключенных.



МВД



Министерство внутренних дел, в отличие от СНБ и Генпрокуратуры, за последние 13 лет фактически лишилось рычагов влияния и доступа к государственным благам. До 2005 года, когда произошли "андижанские события", Рустам Иноятов делил контроль над силовыми ведомствами с министром внутренних дел Закиром Алматовым. После массового расстрела демонстрантов Алматова отправили на пенсию, а главный чекист Узбекистана получил неограниченные полномочия. Считается, что он влиял на все государственные решения, а Адхама Ахмедбаева, занимавшего пост главы МВД до начала 2017 года, называли его ставленником.



Адхам Ахмедбаев. Фото с сайта Mvd.uz



Незадолго до отставки Иноятова Ахмедбаева лишили звания генерала и, по некоторым данным, поместили под домашний арест. 22 декабря, выступая с посланием к обеим палатам парламента, президент Мирзиеев обвинил его в предательстве. Утверждается, что Ахмедбаев по поручению бывшего первого зампреда СНБ Шухрата Гулямова с мая 2016 года по январь 2017-го следил за президентом и его семьей и дал указание прослушивать телефонные разговоры главы государства.



Параллельно с очисткой ведомства от близких к Иноятову фигур Мирзиеев вернул из опалы Закира Алматова – в прошлом году тот возглавил антикоррупционную комиссию, а в феврале этого стал советником нового министра внутренних дел Пулата Бабаджанова.



Наблюдатели пока с осторожностью высказываются об отставках и арестах в силовом блоке. Не совсем ясна и конечная цель нынешнего президента, помимо желания лишить рычагов управления своего оппонента, бывшего главу СНБ Рустама Иноятова. Одновременно настораживает полное отсутствие официальной информации о "чистках", из-за чего практически невозможно отследить их истинные масштабы и то, в чьи руки попадут огромные состояния арестованных. Если Иноятову пока удалось сохранить свои миллиарды (должность сенатора гарантирует ему неприкосновенность), то внушительные накопления бывших прокуроров и следователей, судя по всему, скоро сменят хозяев. Под угрозой оказались и их зарубежные активы. На днях в Сети появилась неподтвержденная информация о том, что власти Узбекистана начали готовить нормативно-правовую базу по изъятию зарубежного имущества, нажитого преступным путем.



09.03.2018 Анна Козырева Источник - fergananews.com

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