 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.03.2018
16:02  Условности отброшены, компромисса с Западом больше не будет, - А.Бабицкий
15:49  "Красная дивизия" (Китъаи сурх) талибов атаковала приграничный с Таджикистаном район Афганистана
15:38  Испуганные и разоренные. Наследие Иноятова изгоняют из силовых структур Узбекистана
13:22  Назначен новый глава Пенсионного фонда Узбекистана - Е.Турсунов
11:47  В высший законодательный орган Китая - ВСНП - избраны 5 депутатов-казахов и 1 - казашка
11:32  Ташкентский имам Тогай заявил о пагубном влиянии турецких сериалов на генофонд нации. Это он Дом-2 не видел..
11:27  Кыргызстанец Нурбек уулу откулатушил россиянина Гаджиэкперова и сохранил титул чемпиона мира по кулатуу
11:16  КазКНБ оперативно задержал беглого таразского бизнес-убийцу Токмади
11:07  Рахмон лично встетил Мирзиеева в аэропорту Душанбе. Начался долгожданный гос-визит
10:56  За торговлю оружием в ДНР укр-власти арестовали укр-генерала Рубана
09:24  Трамп согласился на встречу и прямые переговоры с Ким Чен Ыном
09:15  Моя встреча с Россией (впечатления китайской студентки), - Чжу Сяовэнь
09:08  Что такое "Сармат" и "Кинжал"? - Ши Ян
08:53  Америка уступает России роль ключевого игрока на Ближнем Востоке, - Джессика Мэтьюз
08:48  Русские на грани потери идентичности, - Александр Дугин
08:40  Здравствуй, мобилизация! - Александр Проханов
08:32  Портрет на ковре и нож от злых духов. Кто возрождает исчезающие ремесла в Таджикистане, - Т.Расул-заде
07:05  Мировая торговая война. Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в США
01:07  Таджикистан и Узбекистан: Возвращение в нормальность, - М.Князева
00:44  Черная полоса Белого дома: мир отбился от рук, - И.Кузнецов
00:28  Спортсменка, умница, красавица. Как Айжан Алымбай кызы покорила мир шахмат
00:16  В турецком парламенте депутата-оппозиционера Тогрула отпинала толпа в 50 правящих депутатов - попал в клинику с переломами
00:14  Золото талибов. Куда утекают деньги от добычи камней и драгметаллов в Афганистане
00:04  В Казахстане выбрали "Леди "Полиция.kz" - 2017" и "Мисс Нацгвардия – 2018" (фото)
00:01  Демографическое чудо блокадного Ленинграда. Побеждает не оружие, а Сила Духа! - И.Гундаров
Четверг, 08.03.2018
22:26  После упорных боев турецкая армия взяла курдский Джандарис на севере Сирии
21:23  Вокруг Алматы затопило талыми водами VIP-поселки
20:20  КазТараз. Обвиняемый в убийстве банкира Татишева бизнесмен Токмади бежал из "больнички"
20:07  Врач биатлон-сборной Казахстана Тагаев обвинен в допинге
19:00  В Китае обнаружили редчайший город эпохи Хань возрастом более 2 тысяч лет
18:53  Миллениалы и китайцы поднимают рынок роскоши
18:00  Шнур взорвал Сеть новым клипом про русскую Чудо-женщину
15:36  Женить нельзя помиловать. Почему в Узбекистане все труднее развестись
15:19  Шри-Ланку охватили буддистско-мусульманские погромы. Введено ЧП в округе Канди
14:31  Мутанты рос-демократии - "невзоровщина", - Р.Устраханов
13:46  В Узбекистане мигрантов будут бесплатно обучать русскому языку
11:46  Самаргюл Адамкулова стала послом Киргизии в Кувейте
11:00  В Туркмении заблокировали банковские карты с суммой выше $570
10:50  Лоло-хушка. Л.Каримова похвасталась орденом за заслуги от несуществующего государства
10:35  Рахмон-мл. приказал душанбинцам отрыть и забрать своих родственников с Авульского городского кладбища
09:43  В Англии уверяют, что агенты рос-ГБ в 2001-м тихо кончили еще одного предателя Пасечника. Вспомнили
08:39  Туркменская мафия вышла за пределы своей родины?
00:47  Битвы за отруби. Хроники подступающего голода в Туркменистане
Среда, 07.03.2018
22:18  Ким Чен Ын готов отказаться от ядерных бомб. Под "личные гарантии" Трампа
21:15  Русский мир за границей: для чего проводят форум российских соотечественников? - Аббас Джума
20:37  Боевики "Джейш аль-Ислам" утверждают, что это они сбили российский Ан-26 в Сирии
19:57  Ще не змерзла Украина! - Клим Подкова
19:23  В Чечне разбился вертолет погранслужбы РФ - 6 погибших
19:12  Чем грозит Монголии переход с кириллицы на латиницу, - А.Абрамский
19:08  Сибирские археологи нашли уникальную фигурку "индейца" (фото). Ей 5000 лет!
19:07  Согдиана: что произошло со "страной садов" в Средней Азии
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Назначен новый глава Пенсионного фонда Узбекистана - Е.Турсунов
13:22 09.03.2018

Правительство Узбекистана назначило нового исполнительного директора Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана.

Турсунов Еркин Эргашевич занял должность исполнительного директора Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана. На данном посту он сменил Султанова Дилшода Шухратовича.

До этого назначения, с 2016 года Турсунов Еркин занимал пост заместителя министра финансов Узбекистана.

Биография:

Родился в 1965 году в Хатирчинском районе Навоийской области.

Национальность - узбек.

Образование высшее. В 1990 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства.

Работа в прошлом:

1979-1983 гг. - член колхоза имени Акмаля Икрамова Хатирчинского района Самаркандской области, бухгалтер;

1983-1985гг. - служба в Армии;

1985-1986 гг. - член колхоза имени Акмаля Икрамова Хатирчинского района Самаркандской области;

1986-1990 гг. - студент Ташкентского института народного хозяйства;

1990-1993 гг. - ревизор – инспектор по пенсиям и пособиям, экономист 1 категории бюджетной инспекции финансового отдела Каттакурганского городского хокимията Самаркандской области;

1993-1995 гг. - заместитель заведующего финансовым отделом Каттакурганского городского хокимията Самаркандской области – начальник бюджетной инспекции;

1995-2002 гг. - заведующий финансовым отделом Каттакурганского городского хокимията Самаркандской области;

2002-2006 гг. - начальник финансового управления Навоийского областного хокимията;

2006-2012 гг. - заместитель министра финансов Республики Узбекистан;

2012-2016 гг. - заместитель министра МВД Республики Узбекистан – начальник службы финансового и социального обеспечения;

С 2016 г. по март 2018 г. - заместитель министра финансов Республики Узбекистан;

Турсунов Е.Э. женат, имеет троих детей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - uznews.uz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520590920
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  