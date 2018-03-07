Назначен новый глава Пенсионного фонда Узбекистана - Е.Турсунов

13:22 09.03.2018 Правительство Узбекистана назначило нового исполнительного директора Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана.



Турсунов Еркин Эргашевич занял должность исполнительного директора Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана. На данном посту он сменил Султанова Дилшода Шухратовича.



До этого назначения, с 2016 года Турсунов Еркин занимал пост заместителя министра финансов Узбекистана.



Биография:



Родился в 1965 году в Хатирчинском районе Навоийской области.



Национальность - узбек.



Образование высшее. В 1990 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства.



Работа в прошлом:



1979-1983 гг. - член колхоза имени Акмаля Икрамова Хатирчинского района Самаркандской области, бухгалтер;



1983-1985гг. - служба в Армии;



1985-1986 гг. - член колхоза имени Акмаля Икрамова Хатирчинского района Самаркандской области;



1986-1990 гг. - студент Ташкентского института народного хозяйства;



1990-1993 гг. - ревизор – инспектор по пенсиям и пособиям, экономист 1 категории бюджетной инспекции финансового отдела Каттакурганского городского хокимията Самаркандской области;



1993-1995 гг. - заместитель заведующего финансовым отделом Каттакурганского городского хокимията Самаркандской области – начальник бюджетной инспекции;



1995-2002 гг. - заведующий финансовым отделом Каттакурганского городского хокимията Самаркандской области;



2002-2006 гг. - начальник финансового управления Навоийского областного хокимията;



2006-2012 гг. - заместитель министра финансов Республики Узбекистан;



2012-2016 гг. - заместитель министра МВД Республики Узбекистан – начальник службы финансового и социального обеспечения;



С 2016 г. по март 2018 г. - заместитель министра финансов Республики Узбекистан;



Турсунов Е.Э. женат, имеет троих детей. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - uznews.uz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520590920

Новости Казахстана

