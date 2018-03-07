В высший законодательный орган Китая - ВСНП - избраны 5 депутатов-казахов и 1 - казашка

11:47 09.03.2018 В высший законодательный орган Китая - Всекитайское собрание народных представителей 13-го созыва, избраны 6 депутатов-казахов.



На портале опубликован полный список: Мукият Жармухамедулы, Ержан Жуанханулы, Курмаш Сыржанулы, Ганибат Сабикейкызы и Риза Бакдаулеткызы - из Синьцзян-Уйгурского автономного района, и военнослужащая Народно-освободительной Армии Китая по имени Макпал.



Отметим, в истории Китая это первый случай, когда казахская женщина избирается в депутаты как представитель НОАК. До этого только один казах в качестве представителя армии Китая был избран во Всекитайское собрание народных представителей 6-го созыва в 1983 году.



Напомним, 24 февраля 12-й постоянный комитет Всекитайского народного собрания утвердил список всех 2 980 депутатов. Полномочия депутатов 13-го созыва продолжатся с марта 2018 года до 2023 года. На 35 избирательных участках было избрано 438 депутатов из 55 национальностей Китая.



Первое пленарное заседание 13-го постоянного комитета Всекитайского народного собрания состоится 5 марта в Пекине. Источник - inform.kz

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