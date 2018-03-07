Ташкентский имам Тогай заявил о пагубном влиянии турецких сериалов на генофонд нации. Это он Дом-2 не видел..

11:32 09.03.2018 На пятничной проповеди 2 марта имам-хатиб соборной мечети "Мирза Юсуф" в Ташкенте Рахматулло Сайфуддинов, ставший известным широкой общественности после призыва избавиться от "постыдного явления" – мужчин-гинекологов, говорил о пагубном влиянии турецких сериалов на генофонд узбеков.



Во время проповеди имам Сайфуддинов заявил, что "от женщин, думающих во время полового акта не о муже, а о красивых актерах с турецких сериалов, рождаются дети-геи". ​



Данное заявление узбекского имама прозвучало в то время, когда в местной прессе идет яростная кампании против турецких сериалов. В прошлом месяце частный телеканал ZO"RTV был вынужден приостановить показ турецкого сериала "Черная любовь" (Kara Sevda).



Центр мониторинга СМИ при Агентстве печати и информации Узбекистана пришел к заключению, что данный сериал противоречит национальному менталитету и традициям, а также семейным ценностям узбеков. Во время своей пятничной проповеди имам-хатиб Рахматулло Сайфуддинов заявил, что нынешние турецкие сериалы не только противоречат национальному менталитету, но и нарушают сексуальную ориентацию еще не зачатых детей.



Помощник имама заявил, что человек, хорошо понимающий религию и историю, поймет сказанное имамом.



Имам-хатиб столичной мечети "Домбиробод" Шермурад Тогай 6 марта сказал, что присоединяется к мнению своего коллеги Рахматулло Сайфуддинова. "В исламе есть хадис, в котором говорится, что во время полового акта женщина и мужчина не должны думать о чем-то дьявольском", – говорит он. Источник - ca-news.org

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