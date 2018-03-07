Кыргызстанец Нурбек уулу откулатушил россиянина Гаджиэкперова и сохранил титул чемпиона мира по кулатуу

11:27 09.03.2018 Спортсмен из Кыргызстана Эрлан Нурбек уулу сохранил чемпионский титул по версии Всемирной федерации кулатуу.



6 марта в Бишкеке прошел очередной турнир Всемирной федерации кулатуу - WEF Global 11.



Эрлан Нурбек уулу должен был защищать свой титул чемпиона в весе до 75 кг в поединке против российского бойца Экпера Гаджиэкперова, но соперник не явился на турнир.



В итоге Нурбек уулу сохранил титул чемпиона организации, который завоевал октябре 2016 года.



В других боях за титул чемпиона WEF кыргызстанец Тилек Жээнбеков победил украинца Юрия Проценко, а Мырзамидин Пазылов отобрал титул в легком весе у Ариета Бекишева. Источник - Sport АКИpress

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