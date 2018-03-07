|Кыргызстанец Нурбек уулу откулатушил россиянина Гаджиэкперова и сохранил титул чемпиона мира по кулатуу
11:27 09.03.2018
Спортсмен из Кыргызстана Эрлан Нурбек уулу сохранил чемпионский титул по версии Всемирной федерации кулатуу.
6 марта в Бишкеке прошел очередной турнир Всемирной федерации кулатуу - WEF Global 11.
Эрлан Нурбек уулу должен был защищать свой титул чемпиона в весе до 75 кг в поединке против российского бойца Экпера Гаджиэкперова, но соперник не явился на турнир.
В итоге Нурбек уулу сохранил титул чемпиона организации, который завоевал октябре 2016 года.
В других боях за титул чемпиона WEF кыргызстанец Тилек Жээнбеков победил украинца Юрия Проценко, а Мырзамидин Пазылов отобрал титул в легком весе у Ариета Бекишева.