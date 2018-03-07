КазКНБ оперативно задержал беглого таразского бизнес-убийцу Токмади

11:16 09.03.2018 Принятыми мерами М.Тоқмади оперативно задержан в условиях города Тараз и водворен в "Учреждение ЖД-158/1 ДУИС по Жамбылской области".



В КНБ РК подтвердили факт побега из-под стражи из здания Жамбылской областной больницы Муратхана Токмади, главного фигуранта громкого судебного разбирательства по уголовному делу ОПГ "Депутатский корпус", а также факт его задержания в Таразе, передает МИА "Казинформ".



"8 марта 2018 года около 19 часов 20 минут Тоқмади Муратхан Шакерханұлы, 1966 года рождения, уроженец г.Аягоз Восточно-Казахстанской области, подозреваемый в совершении умышленного убийства бывшего председателя Правления АО "Банк Туран Алем" Татишева Е.Н. по заказу Аблязова М.К., совершил попытку побега из здания Жамбылской областной больницы. В период судебного процесса в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам М.Тоқмади жаловался на состояние здоровья и по этой причине временно содержался в Жамбылской областной больнице", - говорится в сообщении.



В период судебного процесса в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам М.Тоқмади жаловался на состояние здоровья и по этой причине временно содержался в Жамбылской областной больнице.



"Принятыми мерами М.Тоқмади оперативно задержан в условиях города Тараз и водворен в "Учреждение ЖД-158/1 ДУИС по Жамбылской области" (СИЗО ДВД Жамбылской области). В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин, способствовавших совершению побега Тоқмади", - прокомментировали в КНБ.



Муратхан Токмади, обвиняемый в убийстве банкира в 2004 году, совершил побег из областной больницы Тараза 8 марта между 19:30 и 20:00. Источник - Казинформ

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