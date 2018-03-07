Рахмон лично встетил Мирзиеева в аэропорту Душанбе. Начался долгожданный гос-визит

11:07 09.03.2018 Мирзиеев: Мы поднимем отношения с Таджикистаном до стратегического уровня



Ташкент будет последовательно развивать отношения с Душанбе по всем направлениям, об этом заявил 9 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший утром с двухдневным государственным визитом в Душанбе.



Перед началом встречи в формате "один плюс один", президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев сделали короткое заявление для прессы.



"Таджикско-узбекские отношения в ближайшее время будут подниматься до уровня стратегического партнерства, - заявил Шавкат Мирзиеев. – Ташкент последовательно будет развивать отношения с Душанбе во всех направлениях".



Эмомали Рахмон, в свою очередь, заявил, что Таджикистан со своей стороны будет всесторонне поддерживать инициативы Узбекистана по развитию регионального сотрудничества.



На встрече в формате "тет-а-тет", которая проходит в эти минуты в "Касри милат", будут обсуждены вопросы развития двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансового, транспортно-коммуникационного, туристического, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества, упрощения взаимных поездок граждан, рассмотрены региональные и международные проблемы, представляющие обоюдный интерес.



После встречи к лидерам двух стран присоединятся правительственные делегации.



По итогам переговоров планируется принятие Совместного заявления президентов, подписание Договора об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы, Соглашения о взаимных поездках граждан. Всего более 25 документов, нацеленных на развитие и укрепление сотрудничества в различных сферах. Источник - news.tj

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