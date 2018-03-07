 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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За торговлю оружием в ДНР укр-власти арестовали укр-генерала Рубана
10:56 09.03.2018

8 марта украинские правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус", генерал-полковника в отставке Владимира Рубана.

По данным украинских СМИ, Рубан был задержан в контрольном пункте пропуска в Зайцево на оккупированной территории ДНР.

Как утверждает источник в силовых структурах, Рубан доставлен в мариупольский СИЗО.

По словам волонтера "АТО" Семена Кабакаева, Рубана задержали за торговлю оружием.

"Эта сво. .чь, вывозила оружие и боеприпасы из оккупированной территории и хотела тут продавать (или ему оно нужно было для терактов?)!

Напоминаю, что Рубан - креатура Медведчука по вопросу обмена пленными. Но в этот раз, как мы видим, фортуна подкачала… и Володька попался.

Возникает вопрос, а как он туда-сюда ездит? А очень просто. По имеющейся у меня информации, у него есть определенные смены на КПВВ, которым он платит деньги, чтобы его не досматривали.

Вывезти Рубан хотел снаряды для минометов, сами минометы, автоматы Калашникова, взрыватели и еще кучу разного БК и оружия (оружие нашли в шкафах и тумбочках)", - написал он на своей странице в соцсети.

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что задержание руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" генерал-полковника Владимира Рубана не является случайным.

"Никаких освобождений не будет. И это не случайное задержание", - написал Луценко в соцсети в комментарии к посту известного волонтера "АТО" Мирослава Гая.

Сам "волонтер" отметил, что Рубана задержали представители Государственной погранслужбы на пункте пропуска "Майорск" на Донбассе.

"Один из главных агентов пропутинской администрации в ОРДЛО, доверенный Медведчука, попался на перевозке огромного арсенала оружия из оккупированных территорий в Украину. Он был задержан в 9:15 на пункте "Майорск" пограничниками. По последней информации, преступника передали в СБУ", - отметил Гай.

Гай заявил, что Рубан якобы незаконно присвоил себе звание генерала и занимался внедрением агентов ФСБ в Украину под видом пленных.

"Для этого ему была отведена роль переговорщика. Он давно был под колпаком у СБУ. Сейчас его попытаются отмазать Медведчуковские. В интернете уже разгоняется волна, что Рубан связной Порошенко в ОРДЛО, хотя его связи с Медведчуком известны с 2014 года. Делается это для того, чтобы его отпустили. Чтобы испугались дискредитацию президента и не посадили", - пояснил волонтер.

Он добавил, что в ближайшее время будет возможность узнать, кто именно занимает пророссийскую позицию.

"Сейчас будет включен весь ресурс для освобождения Рубана, и мы сможем узнать - кто реально занимает пророссийскую позицию, какие бабки задействованы для агентуры, кто сотрудничает с россиянами в СБУ, прокуратуре, судах и есть ли кроты в администрации президента", - резюмировал он.

Напомним, что кадры с места задержания вызывают много вопросов: на минометных минах виден метательный заряд, который вставляют в отверстия хвостовика мины на месте непосредственно перед стрельбой.

Еще большая странность: кому на Украине могут быть нужны мины 120-го калибра? Кто их может купить, если Рубан якобы собирался
их продавать? Это не автомат, не гранатомет, которые пригодны для использования в преступных целях "на гражданке". А к этим крупнокалиберным минам нужен еще большой и тяжелый миномет, но кому он может пригодиться вне зоны боевых действий? Вопросов намного больше, чем ответов.

Ранее сообщалось, что Рубан уже доставлен в СИЗО в Мариуполе.

Источник - rusvesna.su
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