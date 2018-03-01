Моя встреча с Россией (впечатления китайской студентки), - Чжу Сяовэнь

09:15 09.03.2018 Моя встреча с Россией



Я все еще помню, как два года назад произошла моя первая встреча с Россией. Тогда я училась на третьем курсе университета по специальности русский язык. Мне посчастливилось получить статус иностранного студента от фонда для обучения за границей. Моя мечта об обучении в Москве наконец-то осуществилась. Раньше я мечтала о том, чтобы жить в теплой стране, но неожиданно волей судьбы мне пришлось отправиться в северную Россию. Когда я приехала в эту страну уже была глубокая осень, и передо мной предстали восхитительные осенние пейзажи и высокое, чистое небо. В начале моего пребывания в этой незнакомой стране все вокруг казалось крайне интересным. В свободное от занятий время, я бродила по городу, пробовала русскую кухню, посещала различные музеи, а театр покорил меня русской классической музыкой и балетом.



Москва - это город с богатым культурным и историческим наследием, но вместе с этим в нем отлично сочетается и современная культура. Прогуливаясь по московским улицам, видишь великолепные старинные здания. Красная площадь и Кремль воплощают собой историческое величие. Третьяковская галерея - это храм русского живописного искусства. Государственный исторический музей рассказывает нам о становлении Российского государства. Большой и малый театры представляют нашему вниманию классический балет и драматические спектакли. В то же время, в Москве проводятся различные современные музыкальные фестивали, театральные представления, недели моды, выставки и международные спортивные состязания.



Итак, прошел период от начала осени до самого разгара лета, и я насладилась пейзажами всех сезонов года этой северной страны: осенью - опавшие листья устилали все золотистым ковром, зимой - ветви деревьев, покрытые толстым слоем снега, весной - пробуждающиеся растения из-под снега и льда, а летом - закаты и освежающий ветерок.



Но вместе с возможностью наслаждаться прекрасным, в жизни иностранного студента, только что прибывшего из другой страны, появляются различные трудности. Естественно, первый "удар" - это языковой барьер. В процессе приспособления к языковой среде, с нами происходило немало типичных смешных ситуаций. Также, мы чувствовали себя крайне обеспокоенно из-за того, что не получалось влиться в жизнь на новом месте. Но, постепенно понимаешь, изучение языка - это длительный и требующий большого упорства процесс. Необходима постоянная практика, поэтому нужно набраться смелости, упорства, прилежания и иметь хороший настрой.



Изучая язык, нельзя ограничиваться только лишь знаниями из учебников, нужно черпать их из повседневной жизни и использовать любые подходящие способы для практики общения и знакомства с местной культурой, а именно посещать музеи, оформлять документы, ходить за покупками и заводить русских друзей.



А еще жизнь студента-иностранца - это своеобразная проверка на способность жить самостоятельно. Как гласит пословица: "Для народа пища - самое главное"! Различия в предпочтениях в еде доставляет студентам немало проблем. Из-за сложных климатических условий, в России довольно небольшой выбор фруктов и овощей. Особенность русской кухни заключается в большом количестве сладостей, а главным продуктом является хлеб. Поэтому процесс готовки для студентов не только проблема, но и возможность потренировать свои навыки. Обычно при приготовлении пищи все обмениваются друг с другом способами готовки, делятся продуктами. Это одна из милых сторон жизни за границей. Удивительно, что за годы учебы в другой стране многие люди с посредственными навыками готовки превращались буквально в шеф-поваров.



Сейчас я аспирант факультета журналистики МГУ. В этом университете мне даже посчастливилось послушать лекцию выдающегося китайского предпринимателя Джека Ма. Также в этом году я осуществила свою мечту и стала волонтером на Чемпионате мира по футболу.



В заключение, я желаю всем студентам-иностранцам блестящего будущего и не разочароваться в этом замечательном времени студенчества в другой стране.



Чжу Сяовэнь (朱晓雯）



Жэньминь жибао, Китай



Оригинал публикации: 我与俄罗斯相遇（留学记）

Опубликовано 01/03/2018 Источник - inosmi.ru

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