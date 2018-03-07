Что такое "Сармат" и "Кинжал"? - Ши Ян

09:08 09.03.2018 Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию





1 марта президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ. Изначально международное сообщество не ожидало ничего необычного от этого ежегодного послания, ведь их уже было огромное количество, и счет уже идет на десятки. Однако на этот раз Путин смог всех удивить: он непрерывно демонcтрировал мировому сообществу новое смертоносное стратегическое оружие.



Нет ничего нового в разработках стратегического оружия для страны, которая пережила холодную войны с США, однако было подчеркнуто, что это оружие было создано современной Россией, а не было заделом Советского Союза. Даже по отдельности эти новые вооружения могут стать сенсациями не только на Западе, но и во всем мире. А тут их неожиданно продемонстрировали за один день, что привело в ступор наблюдателей, которые спокойно смотрели за тем, как Россия старается модернизировать вооружение Советского Союза.



Я и мои друзья, которые хорошо разбираются в этой сфере, будто внезапно оказались на лекции высшей математике в университете - ничего непонятно! О чем вообще говорит Путин? Что за "Кинжал"? Что за "Сармат"?



Ничего не понятно! Поэтому я и решил разобраться в этой теме.



Перспективный ракетный комплекс "Сармат"



Из всех этих новых вооружений самой легкой для понимания является тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат". Владимир Путин заявил о начале исследований и разработок новых ракет. Говоря о ракетах, в настоящее время Министерство Обороны РФ совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали проводить активную фазу испытаний ракетного комплекса "Сармат". Он придет на смену комплексу "Воевода" под кодом Р-36М2, созданному еще в Советском Союзе. Вес ракет составляет свыше 200 тонн, она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами противовоздушной и противоракетной обороны.



Такое описание дает нам хорошее представление о характерситиках ракетного комплекса "Сармат" под кодом РС-28. Более того, в предыдущие года российские СМИ уже публиковали изображения с пробных запусков ракет этого типа. А, следовательно, у нас есть хорошее понимание о тяжелой межконтинентальной жидкостной баллистической ракеты под кодом РС-28. Если смотреть на ее характеристики, то можно сказать, что фактически это традиционная межконтинентальная баллистическая ракета.



По информации, которая известна на сегодняшний день, "Сармат" может нести максимум 10 ядерных боеприпасов большой мощностью или гораздо больше сверхзвуковых боеголовок, но меньшей мощностью. Дальность полета не сильно отличается от возможностей ракеты предыдущего поколения P-36M2 ракетного комплекса "Воевода". В общем, это ракета не обладает выдающимися техническими новшествами.



Для современной России "Сармат" на данный момент из всех новых стратегических вооружений является наиболее близким к практическому применению. Необходимо провести еще несколько успешных испытаний и можно официально объявлять о законченном проекте и начинать серийное производство. Этот комплекс является не только спасением стратегических ядерных сил России, но он также выполняет роль гаранта независимости и суверенитета России.



До этого самыми мощными стратегическими баллистическими ракетами наземного базирования являлись Р-36М2 "Воевода", которые находились на вооружении уже более 30 лет. Однако они не только начали отставать по характеристикам, а также сильно устарели и сами ракеты. Но гораздо важнее то, что эти ракеты разрабатывались в украинском конструкторское бюро "Южное", а это означает, что в ежедневном обслуживании и его модернизации необходимо содействие Украины. А в условиях, когда российско-украинские отношения уже достигли своей наинизшей точки, разработка ракетного комплекса "Сармат" - это решение, которое поможет России избавиться от зависимости со стороны Украины.



Что это за крылатая ракета с ядерной энергоустановкой?



После Путин начал говорить о так называемой единственной в своем роде крылатой ракете с ядерной энергоустановкой. По его словам, в конце 2017 года на Центральном полигоне РФ состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета она вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения - стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой.



Сейчас мы уже поняли значение этих слов, однако когда мы их услышали в первый раз, мы подумали, что здесь ошибка перевода. А главная причина недопонимания как раз заключается в ее названии - Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой.



В традиционном понимании, ядерная крылатая ракета считалась ракетой с ядерной боеголовкой. И эта крылатая ракета с ядерной боеголовкой являлась серьезным оружием в руках ядерных держав как во времена холодной войны, так и в современности. Но…КРЫЛАТАЯ РАКЕТА С ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКОЙ… это уже выходит за рамки нашего понимания.



В середине прошлого века, когда человечество только освоило ядерную энергетику, у людей была прекрасная мечта создать ядерный реактивный двигатель. СССР и США также пытались создать межконтинентальную крылатую ракеты с ядерным реактивным двигателем, который имел бы неограниченную мощность.



Но такого рода двигатели, которые своим ядерным топливом загрязняют воздух, уж очень опасны. Чудовищный шлейф радиоактивных осадков заставил приостановить разработку двигателей такого типы, и они превратились в легенды холодной войны.



В настоящее время Россия снова начала разрабатывать двигатели такого типа и уже достигла определенных успехов. Похоже на то, что рассказы из научно-фантастических романов уже начинают быть реальностью. Поэтому нет ничего удивительного в том, что все в удивлении спрашивают про новую жемчужину России.



На данный момент мы еще не можем полностью понять устройство этого двигателя новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. Однако, если посмотреть на видео, которое было представлено Владимиром Путиным, то можно предположить, что это ракета пока еще не является тем сумасшедшим проектом США и СССР по созданию "ядерного распылителя". Потому что такой проект уж очень выходит за рамки нашего сознания. Пока очень сложно сказать, что является блефом, а что является правдой.



Если это крылатая ракета с ядерной энергоустановкой действительно обладает всеми заявленными характеристиками, то ее неограниченная дальность полета даст ей огромную маневренность. Крылатая ракета может огибать весь земной шар, обладает возможностью обхода различных радиолокационных и защитных систем, она наносит удар в самое уязвимое местно. Такая крылатая ракета - это вызов для всех систем противоракетной и противовоздушной обороны.



Гиперзвуковые ракеты - вы пока тоже считаетесь передовыми.Впоследствии Путин отметил, что прошли успешные испытания высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал". Он также заявил, что с 1 декабря 2017 года в Южном военном округе (ЮВО) на боевое дежурство встал гиперзвуковой комплекс.



Несколько лет назад, когда Китай и США обсуждали гиперзвуковую скорость, российская сторона не проронила ни слова. Лишь иногда демонстрировала концептуальные проекты советского времени с тем, чтобы поднять шумиху и показать, что и Россия когда-то была великой державой. Такая же цель была и у так называемого современного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, а именно - поднять шумиху.

Если посмотреть на опубликованное Россией видео, то самолет-носитель МиГ - 31 хоть и обладает на вооружении ракетой типа "воздух-земля", которая по заявлениям летает с гиперзвуковой скоростью, однако, в действительности, она больше похожа на баллистическую ракету малой дальности.



Концепция гиперзвукового оружия и баллистических ракет не является противоречивыми. Возможно, что это новая ракета для самолета МиГ-31 является продолжением советского проекта. По словам Владимира Путина, создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса является беспрецедентным событием, однако другие страны демонстрируют свое недоверие к успешному проведению испытаний. Но если посмотреть на то, что "Кинжал" уже был принят на боевое дежурство, то необходимо признать этот факт.



Но почему же не было никакой реакции на это? Причина заключается в том, что все еще находятся в шоке от новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. Путин также рассказал о создании перспективного ракетного комплекса стратегического назначения, который способен совершать полет на гиперзвуковой скорости. Посредством нечеткой компьютерной анимации можно увидеть, что этот комплекс очень похож на американский гиперзвуковой летательный аппарат "Falcon HTV-2" и китайский экспериментальный гиперзвуковой беспилотный военный самолет "WU-14". Но похоже, что российский технологии не достигли такого уровня, чтобы можно было напрямую демонстрировать такое вооружение. Ведь крылатую ракету с ядерной энергоустановкой уже всем показали, чего же таить про ракетный комплекс?



Можно говорить, что Россия в сфере вооружения с гиперзвуковой скоростью изо всех сил старается нагнать другие страны. Однако по сравнению с Китаем и США, российские капиталовложения и технические силы пока сильно отстают. Если России удастся сохранить такую же разницу, то это уже отличный результат.



Все это вооружение все еще находится в стадии разработки, а поэтому говорить об опасности начала боевых действий еще рано. Однако само заявление о создании такого вооружения уже возымело действие. Россия, столкнувшись с проблемой расширение военного давления со стороны Западных стран, продемонстрировала свои резервы стратегического оружия. А это несомненно является очень важным предупреждением.



Ши Ян (Shi Yang)

Гуаньча, Китай

Оригинал публикации: 萨尔玛特、核动力巡航导弹、匕首，普京三连击都是些啥



7.3.18 Источник - inosmi.ru

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