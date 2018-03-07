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Мировая торговая война. Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в США
07:05 09.03.2018

Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в США







Президент США Дональд Трамп ввел высокие пошлины на импорт стали и алюминия, хотя применяться они будут не ко всем странам.

Еще 1 марта Трамп объявил о намерении ввести тарифы на импорт, объяснив необходимость их установления тем, что США страдают от "нечестной торговли", а введение пошлин даст толчок развитию промышленности.

В Евросоюзе крайне резко высказывались о решении США, пообещав дать жесткий и соразмерный ответ. Также ожидается, что особенно резко на эти меры отреагирует Китай, и эксперты опасаются вспышки новой торговой войны.

Закон о введении пошлин вступит в силу через 15 дней. На импорт стали вводится пошлина в размере 25%, на импорт алюминия - в размере 10%. Однако для Канады и Мексики предусмотрены исключения.

Решение Трампа критикуют в странах-торговых партнерах США, а также в его собственной партии.

Сенатор-республиканец Джефф Флейк, давний критик Трампа, высказывавшийся против новых пошлин, заявил, что подготовит законопроект об аннулировании пошлин, добавив, что в торговых войнах не бывает победителей.

Спикер палаты представителей Пол Райан заявил, что не согласен с решением и опасается непредвиденных последствий

На подписание законопроекта Трамп пригласил рабочих сталелитейных заводов. Комментируя подписание, президент назвал их "хребтом Америки" и упомянул о роли этой категории избирателей в его победе на выборах.

Рабочий класс предали, заявил Трамп, но новые пошлины изменят ситуацию. Также он упомянул, что, подписывая закон, выполняет обещание, данное во время предвыборной кампании.

Кроме того, Трамп заявил, что введение пошлин - в интересах национальной безопасности США.

Кого не затронут новые правила?

Новые пошлины распространяютсмя на все страны, кроме Канады и Мексики - этих двух стран они не коснутся, пока идут переговоры о перезаключении Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

Закон также содержит основания для исключений в отношении других стран. "Мы будем очень честными и очень гибкими", - сказал Трамп в четверг, накануне подписания закона.

Также он благосклонно отозвался об отношениях США и Австралии, заявив, что США и Австралия что-нибудь придумают вместе.

Президент связал торговую политику и расходы на оборону, заявив, что США субсидируют множество стран в военной области.

В отношении тех стран, которые будут относится к США справедливо, пошлины будут снижены, заявил Трамп, добавив, впрочем: "Многие из стран, которые обходятся с нами хуже всех остальных в сферах торговли и военного сотрудничества, - наши союзники". В частности, президент раскритиковал Германию.

Натали Шерман, бизнес-корреспондент Би-би-си в Нью-Йорке

В среду Дональд Трамп ясно дал понять, что он рассмотрит вопрос об освобождении от тарифов.

Этот шаг расценивается как жест, приглашающий другие страны лоббировать свои интересы, а также может успокоить критиков, говорящих, что действия президента приведут к торговой войне.

Будет ли подход Трампа, который Белый дом назвал гибким, означать, что это станет еще одним заявлением, более жестким на словах, чем по существу?

Это пока неизвестно.

Белый дом заявил, что исключения будут предоставлены странам, которые предлагают другие способы снять беспокойство США по поводу национальной и экономической безопасности.

Стратегия вызвала возражения, по крайней мере, одного депутата-республиканца. Но если эти страны захотят переговоров, это даст Трампу возможность вернуться к целому ряду вопросов, любимых и близких его сердцу, включая стену вдоль мексиканской границы, барьеры для импорта американских товаров в такие страны, как Германия и Южная Корея, даже взносы США в такие организации безопасности, как НАТО.

Трамп, назначивший себя великим переговорщиком, открывает двери для все большего числа сделок - чем ему, похоже, и нравится заниматься.

Трамп подписал закон о тарифах в окружении рабочих-металлургов

Почему сейчас?

В ходе своей избирательной кампании Трамп говорил, что другие страны заваливают США огромным количеством стали, что приводит к кризису американской сталелитейной промышленности.

После вселения в Белый дом Трамп также говорил, что импорт дешевой стали из Китая подрывает жизнеспособность отрасли в США.

Китай - не единственный экспортер стали в США: 110 стран и территорий поставляют сталь в Америку. Китай занимает всего лишь 11-е место в списке экспортеров.

Такие страны, как Канада и Южная Корея, входят в пятерку ведущих экспортеров, и они столкнутся с резким подорожанием своего экспорта в США.

В прошлом году президент поручил министру торговли Уилбуру Россу провести расследование о связи импорта стали с национальной безопасностью.

Доклад Росса был опубликован в феврале и содержал рекомендации по введению пошлин.

Президент Трамп обещал ранее возродить американскую сталелитейную и алюминиевую промышленность, которая, по его словам, в течение десятилетий сталкивалась с демпингом со стороны других государств, в особенности Китая.

"Когда наша страна не в состоянии производить алюминий и сталь, мы не можем всерьез говорить о нашей промышленности, - говорил президент. - Нам нужны собственные сильные производители по соображениям обороны".

Президент Трамп выступил в Белом доме с заявлением о введении пошлин в присутствии китайского экономиста и советника председателя КНР Лию Хе.

На выступление президента были приглашены представители ведущих американских сталелитейных компаний, в том числе US Steel Corp и Arcelor Mittal.

Однако представители отраслей, которые закупают металл для производства изделий, вели упорную борьбу против введения новых тарифов, доказывая, что американская сталь и алюминий обойдутся им дороже импорта и новые пошлины приведут к общему повышению цен в целом ряде отраслей промышленности.

Источник - bbc.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520568300
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