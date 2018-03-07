Таджикистан и Узбекистан: Возвращение в нормальность, - М.Князева

01:07 09.03.2018 Таджикистан и Узбекистан: Возвращение в нормальность



Готова ли Средняя Азия к перезагрузке?



9 марта состоится первый государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Таджикистан. Предстоящее событие политологи, журналисты и простые наблюдатели называют ни много, ни мало - историческим.



В самом деле - важность встречи сложно переоценить. Уже сам по себе факт прибытия главы Узбекистана в Таджикистан дает основания говорить о судьбоносном прорыве в отношениях между двумя странами. Перенос визита Мирзиеева в Таджикистан вызывало много вопросов хотя бы потому, что с того момента, как он возглавил Узбекистан, новый узбекский лидер наведался к каждому своему среднеазиатскому коллеге, кроме Эмомали Рахмона.



В Таджикистане ждали назначения Шавката Мирзиеева на пост президента Узбекистана, надеялись на то, что его таджикское происхождение подтолкнет к сближению двух стран. В истории взаимоотношений Ташкента и Душанбе накопилось немало острых моментов, невозможность решения которых из-за принципиальных позиций руководителей значительно осложняла жизнь гражданам.



Заминированная граница, споры по ее некоторым участкам, визовый режим, угрозы в связи со строительством гидроэнергетических объектов и множество других аспектов. В результате на минах в мирное время подрываются местные жители, регулярно возникают конфликты на границе, причем зачастую вооруженные, население не может беспрепятственно навещать своих родных, живущих по другую сторону границ, в Таджикистане простаивает промышленность - электроэнергии не хватает не то чтобы создавать новые предприятия, но снижают свои обороты и старые. Более того, до прошлого года и свет в дома подавался по часам.



И тут президентом становится Шавкат Мирзиеев, провозгласивший разворот к соседям по региону. Он встречается с главами этих стран, с некоторыми и не по одному разу, улаживает вопрос за вопросом. Тем временем все более бросалось в глаза подчеркнутое избегание двусторонней встречи с таджикистанским коллегой.



В связи с этим предположений возникло не много, но они были прямо противоположными. Либо дело было не в прошлом правителе, и стороны все еще не в состоянии достичь того уровня доверия, чтобы решать какие-то важные и принципиальные вопросы, ограничиваясь проведением ярмарок и фестивалей да обещаниями скоро все наладить, либо в условиях, когда к развитию диалога обращено такое внимание, двусторонняя встреча на высшем уровне не может не иметь прорывные итоги, а потому руководство двух стран "накапливает" достаточный пакет сенсационных в региональном масштабе решений.



В одной из бесед таджикистанский политолог, проживающий далеко за пределами родины, попросивший не указывать его имя в публикации, утверждал, что развитие сотрудничества Душанбе и Ташкента топчется на месте из-за нежелания самого Рахмона его налаживать. По мнению аналитика, таджикский президент был заинтересован в публичных угрозах Каримова, чтобы оправдывать невозможность строительства Рогунской ГЭС, так как именно такое положение дел оправдывало бы его перед своим народом за откладывание строительства Рогуна.



С приходом Мирзиеева к власти ситуация кардинально изменилась. Судя по тем словам, которые Шавкат Миромонович сказал, анонсируя свою предстоящую поездку в Душанбе, истина где-то посередине. А сказал он дословно следующее:



"Мы подпишем крупные соглашения - откроется железная дорога, будет налажена поставка электроэнергии. Надо жить, как соседи. Все покинут этот мир, но никто не простит того, кто был в плохих отношениях с соседом. Мы должны ладить со всеми соседями. Это нелегко, но мы должны растопить 20-летний лед".



И необходимость этого налаживания отношений он объяснил довольно просто: мировое сообщество не будет готово к диалогу с Ташкентом, если Узбекистан не наладит добрососедские отношения с ближайшими странами.



Как бы там ни было, визит назначен, и его программа определена. Топить лед, как и положено самой природой, будут в начале весны - 9 и 10 марта. На высшем уровне, как обещают пресс-службы, будут обсуждаться важнейшие вопросы сотрудничества по всем аспектам зарождающегося конструктивного взаимодействия. Запланировано подписание ряда важных документов, которые должны положить конец многолетним спорам.



Уже сегодня, еще до полного оглашения достигнутых договоренностей, стало принято говорить, что это "неоспоримый позитив", "рассвет", "оттепель", "прорыв" и так далее. Однако пока, даже если будут в тот же день очерчены и разминированы границы, смягчен или вовсе отменен визовый режим, и узбекское руководство предложит свое участие в возведении Рогунской ГЭС, на самом деле, это не будет чем-то из ряда вон выходящим.



Мирзиеев правильно понимает исходящие от Москвы импульсы к реинтеграции региона Средней Азии и, прекрасно понимая ведущее положении в регионе Узбекистана, прикладывает серьезные усилия к тому, чтобы ведомая им страна воспринималась не как конкурент или враг, а как доброжелательный партнер и сосед.



Несмотря на то, что происходящее выглядит как "Большой среднеазиатский взрыв", это все-таки, скорее не революция, а приближение к тому формату построения отношений между странами, который принят в цивилизованном сообществе в XXI веке.



Маргарита Князева Источник - REGNUM

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