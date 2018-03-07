Спортсменка, умница, красавица. Как Айжан Алымбай кызы покорила мир шахмат

00:28 09.03.2018 Печально, если, кроме красоты, девушке нечем похвастать. Другое дело, когда она умна и начитанна. Шахматистка Айжан Алымбай кызы сочетает в себе много положительных качеств. Образованная, интересная, она любит свое дело и дарит окружающим позитив. Накануне Международного женского дня 23-летняя уроженка Таласа рассказала ИА "24.kg", кому обязана своими успехами и востребованностью, как строит отношения с окружающими и что роднит ее любимую игру с футболом.



Море впечатлений



- Как попали в шахматы?



- Случайно. Знала, что они существуют, но не интересовалась ими. Однажды на урок математики зашел тренер Болот Алыбаев и пригласил в секцию тех, у кого хорошие отметки. Я была в их числе. Уже потом поняла, что математика и шахматы не связаны, а тогда решила попробовать. Мне было восемь лет. Это поздновато - многие начинают играть в четыре-пять.



Параллельно изучала английский язык, увлекалась народными танцами и выступала на концертах. А еще играла в тогуз-коргоол. Не в обиду будет сказано его мастерам: шахматы намного сложнее. Они меня сразу захватили.



- Чем?



- Нравится сам процесс. Погружаюсь в игру, будто в транс, и получаю от этого кайф. Провожу за шахматной доской до шести часов подряд, ни о чем на свете больше не думая.



Играя на высоком уровне, много путешествуешь, встречаешь интересных людей. Это дарит море впечатлений. Посетила более 20 стран. Больше всего понравились Филиппины. Там столько солнца! Многие люди живут бедно, но не теряют оптимизма.



Одна из золотого поколения



- Сразу стали выезжать на турниры?



- Первые два года накапливала знания. Затем начала выбираться в Бишкек и на Иссык-Куль. С первой же попытки попала на пьедестал. Через год стала чемпионкой Кыргызстана. Позднее выигрывала этот титул еще восемь-девять раз. Параллельно с юниорским первенством выступала на чемпионате страны среди женщин. В 12 лет стала бронзовым призером. С тех пор почти каждый год в тройке лучших.



- Быстро вы преуспели.



- Спасибо наставнику. Болот Алыбаев - превосходный детский педагог, каких в КР единицы. Благодаря ему в Таласе произошел шахматный бум. Он привлек к занятиям и раскрыл потенциал многих девушек. За шесть лет у него я полностью сформировалась как шахматист. У нас была группа из шести человек - все в итоге стали чемпионками КР и призерами чемпионата Азии.



Сейчас мой первый тренер работает в Казахстане. Я занимаюсь у Сапара Эмиля.



Приятная неожиданность



- На чемпионате Азии-2015, проходившем в Бишкеке, вы завоевали "бронзу". Это был ваш звездный час?



- Много раз была призером международных турниров, побеждала в России и Казахстане. Но медалей на ЧА, кроме того случая, не выигрывала. Конкуренция всегда огромная.



Результат на ЧА-2015 стал для меня неожиданностью. Отличилась в дисциплине "рапид", где обычно показываю относительно слабые результаты. Больше специализируюсь на "классике".



- С мужчинами играете?



- Играла в школьные годы, когда стало скучно с ровесниками. Побеждала довольно часто.



- С кем хотели бы сразиться?



- С четырехкратной чемпионкой мира китаянкой Хоу Ифань.



Наука быть учителем



- В последнее время вас на турнирах не видно.



- Уже год не выступаю. Всю себя посвящаю работе в Кыргызской шахматной академии: составляю группы, тренирую детей. У нас молодое учреждение; на сегодня занимаются около 80 учеников. Набирать их непросто, но те, кто приходит, остаются. Побеждают на чемпионатах КР и других турнирах.



- Давно тренируете?



- С 2016-го. Начинала в частной школе, предложившей мне гибкий график и хорошую оплату. Тогда была еще студенткой.



По специальности я бухгалтер-аудитор. Работать пошла туда, куда направила душа. Думаю, сделала правильный выбор.



Мне есть куда расти. Шахматы требуют огромного количества знаний. Это целая наука! Когда играла сама, не уделяла внимания специализированной литературе. Сейчас наверстываю. Изучаю партии своих кумиров, Бобби Фишера и Хосе Рауля Капабланки.



- Кто еще нравится из шахматных звезд?



- Из мужчин - Гарри Каспаров. Из женщин - Юдит Полгар и Нона Гаприндашвили.



Полгар - сильнейшая шахматистка наших дней. Гаприндашвили - первая в истории женщина, ставшая гроссмейстером среди мужчин. Она открыла девушкам дорогу в наш вид спорта. До ее появления многие относились к женским шахматам с насмешкой.



- Больше нравится играть или тренировать?



- Играть. Это раз в 10 легче.



Тренерская работа специфичная, но интересная. В ней нужен творческий подход. Не всегда успешный шахматист может стать хорошим наставником. Чтобы привить детям знания, надо, в первую очередь, обладать педагогическими способностями. В основном моим ученикам 5-10 лет. Некоторые плохо идут на контакт. Важно уметь найти компромисс: где-то быть с ними строже, где-то мягче. Занимаясь с детьми, учусь главному в жизни - выстраивать отношения с людьми.



Как игрок я еще не сказала своего последнего слова. Летом планирую возобновить выступления. Хочу выполнить норматив международного мастера. Наверное, буду в шахматах всегда. Однажды полюбив их, бросить невозможно.



Скромность украшает



- Чем занимаетесь на досуге?



- Читаю произведения Джека Лондона и Оноре де Бальзака.



Смотрю трансляции Олимпийских игр и футбольной Лиги чемпионов. Нравится, как играют мюнхенская "Бавария" и сборная Германии. С нетерпением жду чемпионата мира.



Футбол и шахматы похожи: в обоих есть атака, контратака и защита. Про некоторых футболистов говорят, что они читают игру. Так же и у нас. Советую футболистам для общего развития играть в шахматы.



- Вы в курсе, что входите в рейтинги самых симпатичных спортсменок Центральной Азии?



- Я не стремлюсь в эти рейтинги. Однако ничего плохого в них не вижу. Наоборот, они способны повысить интерес публики к шахматам. А то некоторые думают, что это не женское дело и шахматистки забитые люди.



- Замужем?



- С середины 2017-го. Думала еще несколько лет посвятить личному развитию и только потом выйти замуж. Но затем поняла, что если найти подходящего человека, можно сделать это в любом возрасте.



- Брак не помешал вам развиваться?



- Нет. Муж поддерживает во всем.



- Какой подарок хотели бы получить на 8 Марта?



- Здорово, если в этот день будет солнечная погода. А остальное приложится.



Иван МАРЧЕНКО Источник - 24.kg

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