 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В турецком парламенте депутата-оппозиционера Тогрула отпинала толпа в 50 правящих депутатов - попал в клинику с переломами
00:16 09.03.2018

В турецком парламенте за критику операции в Африне оппозиционеру сломали лопатку

Потасовка в парламенте Турции. Кадр телеканала CNN Turk
В парламенте Турции произошла потасовка между депутатами из-за спора о военной операции турецкой армии в сирийском Африне. Как сообщает Hurriyet, депутат оппозиционой Демократической партии народов Махмут Тогрул во время заседания 7 марта выступил с критикой действий вооруженных сил Турции в Африне. Сославшись на данные доклада Amnesty International о жертвах среди мирного населения, он заявил, что военная операция должна быть прекращена.

Это вызвало возмущение депутатов правящей Партии справедливости и развития (ПСР). После окончания выступления они окружили Тогрула, и спор перерос в потасовку. Коллеги Тогрула по партии заявили, что на него и нескольких его сторонников напали около 50 депутатов ПСР. После драки Тогрул был госпитализирован в больницу, где у него обнаружили перелом лопатки.

Тогрул назвал произошедшее "организованной попыткой линчевания". "Я рассказывал о жертвах и раненых среди мирных жителей в Африне, включая детей. Депутатов ПСР это возмутило. В Африне сложилась тяжелая ситуация, и они не хотят, чтобы люди об этом узнали", - рассказал пострадавший депутат.

Напомним, турецкие вооруженные силы совместно с Сирийской свободной армией 20 января начали операцию "Оливковая ветвь" против курдских вооруженных формирований в Африне (граничащий с Турцией район сирийского Курдистана). Турция утверждает, что цель операции - обеспечить безопасность и стабильность своих границ, заявляя, что операция проводится "в рамках международного права", однако Дамаск квалифицирует действия соседа как агрессию и нарушение территориальной целостности Сирии. Действия Анкары вызвали критику США, которые поддерживают курдские группы в их противостоянии с боевиками "Исламского государства" (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ).

Источник - fergananews.com
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