В Казахстане выбрали "Леди "Полиция.kz" - 2017" и "Мисс Нацгвардия – 2018" (фото)

00:04 09.03.2018 В Казахстане выбрали самую красивую сотрудницу МВД и военнослужащую Нацгвардии



В Казахстане выбрали "Леди "Полиция.kz" - 2017" и "Мисс Нацгвардия – 2018".



По данным Министерства внутренних дел РК, победительницей фотоконкурса стала старший инспектор Отделения административной полиции линейного отдела ВД в аэропорту Астаны Жанбота Карибекова.



В канун Международного женского дня ее поздравил глава МВД Калмуханбет Касымов.



Победительницей фотоконкурса "Мисс Нацгвардия" стала представительница регионального командования "Шыгыс" ефрейтор Диана Байжуманова. Источник - CA-NEWS

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