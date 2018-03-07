|В Казахстане выбрали "Леди "Полиция.kz" - 2017" и "Мисс Нацгвардия – 2018" (фото)
00:04 09.03.2018
В Казахстане выбрали самую красивую сотрудницу МВД и военнослужащую Нацгвардии
В Казахстане выбрали "Леди "Полиция.kz" - 2017" и "Мисс Нацгвардия – 2018".
По данным Министерства внутренних дел РК, победительницей фотоконкурса стала старший инспектор Отделения административной полиции линейного отдела ВД в аэропорту Астаны Жанбота Карибекова.
В канун Международного женского дня ее поздравил глава МВД Калмуханбет Касымов.
Победительницей фотоконкурса "Мисс Нацгвардия" стала представительница регионального командования "Шыгыс" ефрейтор Диана Байжуманова.