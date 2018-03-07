Демографическое чудо блокадного Ленинграда. Побеждает не оружие, а Сила Духа! - И.Гундаров

00:01 09.03.2018 Беби-бум в осажденном городе противоречил всем канонам медико-санитарной науки



Главными повреждающими здоровье факторами в блокадном Ленинграде стали голод, холод и ежедневное психическое напряжение.



Воспроизводство населения России после 2013–2014 годов стало драматически ухудшаться. Из-за каскадных демографических реакций количество людей трудоспособного возраста ежегодно сокращается на миллион, низкая рождаемость свидетельствует о вымирании. У здравоохранения и правительства ресурсы для выхода из кризиса исчерпаны. Спасти положение может только чудо. Возможно ли оно?



С началом Великой Отечественной войны в июле–сентябре 1941 года из Ленинграда было эвакуировано более 400 тыс. горожан. 8 сентября город оказался в блокаде. Вторая волна эвакуации пришлась на сентябрь–апрель 1941–1942 годов. По льду Ладожского озера Дорогой жизни отправлено в тыл более 600 тыс. жителей. В третью волну (май–октябрь 1942 года) выведено из окружения около 500 тыс. человек. Общее число эвакуированных составило 1,7 млн.



Из-за голода, бомбежек и артобстрелов в первый блокадный год погибли 675 тыс. горожан. Если бы не эвакуация, число жертв могло оказаться значительно больше. К 1942 году количество жителей сократилось до 622 тыс., к 1943 году – до 546 тыс.



В пересчете на 1 тыс. населения максимальные демографические потери случились в 1942 году. Смертность превысила довоенные показатели в 19 раз. От бомбежек и обстрелов погибли 16 747 человек – 3% всех потерь. Остальные жертвы пришлись в основном на голодные смерти: алиментарная дистрофия, авитаминозы и др. Самым тяжелым был рубеж 1941–1942 годов. Суточные порции хлеба снизились для рабочих и инженеров до 250 г, остальным жителям – до 125 г. Пик младенческой смертности был в 1942 году, превысив уровень 1940 года в 1,8 раза.



Главными повреждающими здоровье факторами, по оценке медиков, стали "...голод, холод и ежедневное психическое напряжение от опасностей для жизни. Они взаимно отягощали друг друга, усугубляя нарушения жизнедеятельности организма". У женщин наиболее частым гинекологическим заболеванием была аменорея – прекращение в организме ежемесячных циклических процессов. Эндокринные и нервные нарушения приводили к атрофии яичников, торможению созревания яйцеклеток, дистрофическим изменениям половых органов вплоть до выпадения матки. При обследованиях в 1941–1942 годах взрослых женщин "аменорея военного времени" обнаруживалась у 80–90%. Стали невозможными не только зачатия, но и вообще интимная жизнь.



В результате число браков уменьшилось в шесть раз: от 12,6% в 1940 году до 2% в 1942-м. Частота репродуктивных половых контактов сократилась в два раза.



Однако в 1943 году вдруг случился всплеск репродуктивной энергии и свадебный фейерверк. Количество браков превысило довоенный уровень – 13,2%. Со сдвигом на один год, в 1944 году, взлетела рождаемость, превысив уровень 1940 года, соответственно 31% и 23,6%. При этом жизнеспособность младенцев сохранялась стабильной: частота мертворождений варьировала в интервале 1,7–2,1%. Хотя антропометрические параметры плодов (длина и масса тела) снизились.



Для оптимизации питания беременных и детей в июне 1942 года был создан совет по питанию. Ученые Педиатрического института разработали рецептуры питательных смесей из доступных заменителей: соевое молоко, восстановленное растительное масло из олифы, хвоя, дрожжевой суп и др. Принято постановление о введении дополнительных норм питания беременных и после родов в течение двух месяцев. Детская смертность от обычных заболеваний, за вычетом алиментарной дистрофии, стала снижаться: с 245 случаев (на 1 тыс. живорожденных) в 1942 году до 142 в 1943-м.



Беби-бум в осажденном Ленинграде противоречит всем канонам медико-санитарной науки. "Умереть должны были все", а "...они держались, жили вопреки научным расчетам...", писал один из блокадных врачей М. Фролов. Поэтесса Вера Инбер в стихотворении "Пулковский меридиан" так описывала блокадное педиатрическое "чудо": "Но встречный – в одеяльце голубом,/ Мальчишечка грудной – само здоровье,/ Хотя не женским, даже не коровьим,/ А соевым он вскормлен молоком..."



В 1943 году существенных экономических изменений в жизни ленинградцев не случилось. Вопреки этому общая смертность с 1943 года стала поразительно уменьшаться, и к 1944-му ее уровень (17%) оказался ниже довоенного (17,5%). Как такое могло произойти?



По законам психодемографии накануне 1943 года должно было свершиться что-то духовно великое. Действительно, к концу 1942 года в битве под Сталинградом наступил критический момент: на карте истории оказалась судьба Отечества. И "вдруг" – в начале января пленен командующий немецкой армией фельдмаршал Паулюс, а 2 февраля Красная армия одержала сокрушительную победу в тяжелейшей за всю военную историю битве.



Эта вдохновляющая весть, сугубо нематериальное явление, вызвала у людей взлет социального оптимизма и уверенности в начале великого перелома. В самом Ленинграде 18 января 1943 года было прорвано кольцо окружения. Образовался узкий коридор, по которому в город под обстрелом немцев пошли поезда с продуктами и вооружением. А через год, 27 января 1944 года, блокада была снята, продлившись 872 дня.



Значение психического состояния для репродуктивного потенциала отмечали многие работавшие в блокаду врачи. По мнению профессора М. Черноруцкого, в механизмах развития аменореи 1941–1942 годов ведущая роль принадлежала психосоматическому фактору. Улучшение женского здоровья в значительной мере определялось "...снижением нервного напряжения и положительными эмоциями в ожидании снятия блокады". К весне 1944 года частота аменорей у женщин сократилась до 16%, к лету 1944-го – до 6–8%.



Представленные материалы, достоверность которых не вызывает сомнений, подтверждают огромное значение духовно-эмоциональных факторов в обеспечении биологической жизнеспособности человеческого организма. Этим закладываются основания научного оптимизма для решения современных проблем воспроизводства населения. Демографическое возрождение России возможно, если будут найдены вдохновляющие общество великие социальные решения.



Об авторе: Игорь Алексеевич Гундаров – доктор медицинских наук, кандидат философских наук, профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

7.03.18 Источник - ng.ru

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