 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.03.2018
08:53  Америка уступает России роль ключевого игрока на Ближнем Востоке, - Джессика Мэтьюз
08:48  Русские на грани потери идентичности, - Александр Дугин
08:40  Здравствуй, мобилизация! - Александр Проханов
08:32  Портрет на ковре и нож от злых духов. Кто возрождает исчезающие ремесла в Таджикистане, - Т.Расул-заде
01:07  Таджикистан и Узбекистан: Возвращение в нормальность, - М.Князева
00:44  Черная полоса Белого дома: мир отбился от рук, - И.Кузнецов
00:28  Спортсменка, умница, красавица. Как Айжан Алымбай кызы покорила мир шахмат
00:16  В турецком парламенте депутата-оппозиционера Тогрула отпинала толпа в 50 правящих депутатов - попал в клинику с переломами
00:14  Золото талибов. Куда утекают деньги от добычи камней и драгметаллов в Афганистане
00:04  В Казахстане выбрали "Леди "Полиция.kz" - 2017" и "Мисс Нацгвардия – 2018" (фото)
00:01  Демографическое чудо блокадного Ленинграда. Побеждает не оружие, а Сила Духа! - И.Гундаров
Четверг, 08.03.2018
22:26  После упорных боев турецкая армия взяла курдский Джандарис на севере Сирии
21:23  Вокруг Алматы затопило талыми водами VIP-поселки
20:20  КазТараз. Обвиняемый в убийстве банкира Татишева бизнесмен Токмади бежал из "больнички"
20:07  Врач биатлон-сборной Казахстана Тагаев обвинен в допинге
19:00  В Китае обнаружили редчайший город эпохи Хань возрастом более 2 тысяч лет
18:53  Миллениалы и китайцы поднимают рынок роскоши
18:00  Шнур взорвал Сеть новым клипом про русскую Чудо-женщину
15:36  Женить нельзя помиловать. Почему в Узбекистане все труднее развестись
15:19  Шри-Ланку охватили буддистско-мусульманские погромы. Введено ЧП в округе Канди
14:31  Мутанты рос-демократии - "невзоровщина", - Р.Устраханов
13:46  В Узбекистане мигрантов будут бесплатно обучать русскому языку
11:46  Самаргюл Адамкулова стала послом Киргизии в Кувейте
11:00  В Туркмении заблокировали банковские карты с суммой выше $570
10:50  Лоло-хушка. Л.Каримова похвасталась орденом за заслуги от несуществующего государства
10:35  Рахмон-мл. приказал душанбинцам отрыть и забрать своих родственников с Авульского городского кладбища
09:43  В Англии уверяют, что агенты рос-ГБ в 2001-м тихо кончили еще одного предателя Пасечника. Вспомнили
08:39  Туркменская мафия вышла за пределы своей родины?
00:47  Битвы за отруби. Хроники подступающего голода в Туркменистане
Среда, 07.03.2018
22:18  Ким Чен Ын готов отказаться от ядерных бомб. Под "личные гарантии" Трампа
21:15  Русский мир за границей: для чего проводят форум российских соотечественников? - Аббас Джума
20:37  Боевики "Джейш аль-Ислам" утверждают, что это они сбили российский Ан-26 в Сирии
19:57  Ще не змерзла Украина! - Клим Подкова
19:23  В Чечне разбился вертолет погранслужбы РФ - 6 погибших
19:12  Чем грозит Монголии переход с кириллицы на латиницу, - А.Абрамский
19:08  Сибирские археологи нашли уникальную фигурку "индейца" (фото). Ей 5000 лет!
19:07  Согдиана: что произошло со "страной садов" в Средней Азии
18:07  В Узбекистане начнут катать туристов на аэростатах
16:10  Ширится дело Бишкекской ТЭЦ. Задержан техдиректор ОАО "Электрические станции" Жусупбеков
13:48  Почему китайские парни опасаются русских девушек, - Beiqing Network
13:40  Россия сумела подружиться с Саудитами, - Пэтти Домм
13:37  Забыв русский язык казахи забудут и свой собственный. Зачем дочь Елбасы заступилась за русский язык, - "КП"
13:35  Англия хочет бойкотировать ЧМ по футболу в России. Из-за недоотравленного Скрипаля
13:34  Танцы на костях. доколе будем утираться?
13:27  В Москве открылась уникальная выставка лучшего русского художника-баталиста В.Верещагина
13:25  Задрипаная порнозвезда Сторми Дэниэлс подала иск к Дональду Трампу (фото)
13:24  "Удар по репутации": что делать с допингом в британском велоспорте?
12:54  Могут ли Россия и ЕС, в принципе, сотрудничать на Ближнем Востоке, - М.Сучков
11:09  Почему нет моста в Нарыне? В Бишкеке задержан директор Департамента дорожного хозяйства Минтранса КР Ибраев
11:04  Литовские каратели Второй мировой глазами литовского историка Станкераса
10:49  Ракеты без курса. Хочу предостеречь от шапкозакидательских настроений, - генерал Ивашов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Демографическое чудо блокадного Ленинграда. Побеждает не оружие, а Сила Духа! - И.Гундаров
00:01 09.03.2018

Беби-бум в осажденном городе противоречил всем канонам медико-санитарной науки

Главными повреждающими здоровье факторами в блокадном Ленинграде стали голод, холод и ежедневное психическое напряжение.

Воспроизводство населения России после 2013–2014 годов стало драматически ухудшаться. Из-за каскадных демографических реакций количество людей трудоспособного возраста ежегодно сокращается на миллион, низкая рождаемость свидетельствует о вымирании. У здравоохранения и правительства ресурсы для выхода из кризиса исчерпаны. Спасти положение может только чудо. Возможно ли оно?

С началом Великой Отечественной войны в июле–сентябре 1941 года из Ленинграда было эвакуировано более 400 тыс. горожан. 8 сентября город оказался в блокаде. Вторая волна эвакуации пришлась на сентябрь–апрель 1941–1942 годов. По льду Ладожского озера Дорогой жизни отправлено в тыл более 600 тыс. жителей. В третью волну (май–октябрь 1942 года) выведено из окружения около 500 тыс. человек. Общее число эвакуированных составило 1,7 млн.

Из-за голода, бомбежек и артобстрелов в первый блокадный год погибли 675 тыс. горожан. Если бы не эвакуация, число жертв могло оказаться значительно больше. К 1942 году количество жителей сократилось до 622 тыс., к 1943 году – до 546 тыс.

В пересчете на 1 тыс. населения максимальные демографические потери случились в 1942 году. Смертность превысила довоенные показатели в 19 раз. От бомбежек и обстрелов погибли 16 747 человек – 3% всех потерь. Остальные жертвы пришлись в основном на голодные смерти: алиментарная дистрофия, авитаминозы и др. Самым тяжелым был рубеж 1941–1942 годов. Суточные порции хлеба снизились для рабочих и инженеров до 250 г, остальным жителям – до 125 г. Пик младенческой смертности был в 1942 году, превысив уровень 1940 года в 1,8 раза.

Главными повреждающими здоровье факторами, по оценке медиков, стали "...голод, холод и ежедневное психическое напряжение от опасностей для жизни. Они взаимно отягощали друг друга, усугубляя нарушения жизнедеятельности организма". У женщин наиболее частым гинекологическим заболеванием была аменорея – прекращение в организме ежемесячных циклических процессов. Эндокринные и нервные нарушения приводили к атрофии яичников, торможению созревания яйцеклеток, дистрофическим изменениям половых органов вплоть до выпадения матки. При обследованиях в 1941–1942 годах взрослых женщин "аменорея военного времени" обнаруживалась у 80–90%. Стали невозможными не только зачатия, но и вообще интимная жизнь.

В результате число браков уменьшилось в шесть раз: от 12,6% в 1940 году до 2% в 1942-м. Частота репродуктивных половых контактов сократилась в два раза.

Однако в 1943 году вдруг случился всплеск репродуктивной энергии и свадебный фейерверк. Количество браков превысило довоенный уровень – 13,2%. Со сдвигом на один год, в 1944 году, взлетела рождаемость, превысив уровень 1940 года, соответственно 31% и 23,6%. При этом жизнеспособность младенцев сохранялась стабильной: частота мертворождений варьировала в интервале 1,7–2,1%. Хотя антропометрические параметры плодов (длина и масса тела) снизились.

Для оптимизации питания беременных и детей в июне 1942 года был создан совет по питанию. Ученые Педиатрического института разработали рецептуры питательных смесей из доступных заменителей: соевое молоко, восстановленное растительное масло из олифы, хвоя, дрожжевой суп и др. Принято постановление о введении дополнительных норм питания беременных и после родов в течение двух месяцев. Детская смертность от обычных заболеваний, за вычетом алиментарной дистрофии, стала снижаться: с 245 случаев (на 1 тыс. живорожденных) в 1942 году до 142 в 1943-м.

Беби-бум в осажденном Ленинграде противоречит всем канонам медико-санитарной науки. "Умереть должны были все", а "...они держались, жили вопреки научным расчетам...", писал один из блокадных врачей М. Фролов. Поэтесса Вера Инбер в стихотворении "Пулковский меридиан" так описывала блокадное педиатрическое "чудо": "Но встречный – в одеяльце голубом,/ Мальчишечка грудной – само здоровье,/ Хотя не женским, даже не коровьим,/ А соевым он вскормлен молоком..."

В 1943 году существенных экономических изменений в жизни ленинградцев не случилось. Вопреки этому общая смертность с 1943 года стала поразительно уменьшаться, и к 1944-му ее уровень (17%) оказался ниже довоенного (17,5%). Как такое могло произойти?

По законам психодемографии накануне 1943 года должно было свершиться что-то духовно великое. Действительно, к концу 1942 года в битве под Сталинградом наступил критический момент: на карте истории оказалась судьба Отечества. И "вдруг" – в начале января пленен командующий немецкой армией фельдмаршал Паулюс, а 2 февраля Красная армия одержала сокрушительную победу в тяжелейшей за всю военную историю битве.

Эта вдохновляющая весть, сугубо нематериальное явление, вызвала у людей взлет социального оптимизма и уверенности в начале великого перелома. В самом Ленинграде 18 января 1943 года было прорвано кольцо окружения. Образовался узкий коридор, по которому в город под обстрелом немцев пошли поезда с продуктами и вооружением. А через год, 27 января 1944 года, блокада была снята, продлившись 872 дня.

Значение психического состояния для репродуктивного потенциала отмечали многие работавшие в блокаду врачи. По мнению профессора М. Черноруцкого, в механизмах развития аменореи 1941–1942 годов ведущая роль принадлежала психосоматическому фактору. Улучшение женского здоровья в значительной мере определялось "...снижением нервного напряжения и положительными эмоциями в ожидании снятия блокады". К весне 1944 года частота аменорей у женщин сократилась до 16%, к лету 1944-го – до 6–8%.

Представленные материалы, достоверность которых не вызывает сомнений, подтверждают огромное значение духовно-эмоциональных факторов в обеспечении биологической жизнеспособности человеческого организма. Этим закладываются основания научного оптимизма для решения современных проблем воспроизводства населения. Демографическое возрождение России возможно, если будут найдены вдохновляющие общество великие социальные решения.

Об авторе: Игорь Алексеевич Гундаров – доктор медицинских наук, кандидат философских наук, профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
7.03.18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520542860
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  