После упорных боев турецкая армия взяла курдский Джандарис на севере Сирии

22:26 08.03.2018 Войска Турции и протурецкие боевики захватили один из крупнейших городов курдского анклава Африн - районный центр Джандарис в сирийской провинции Алеппо.



Армия Турции, боевики "Сирийской свободной армии", "Файлак аш-Шам" и других группировок перешли в наступление на стратегически важный город Джандарис и после ожесточенных боев захватили его.



"ВВС Турции приступили к проведению воздушной операции в регионе после того, как сухопутные части и ССА установили контроль над высотой Джандарис", - пишет агентство "Анадолу".



Курдские ополченцы, которые пытались скрыться, были нейтрализованы турецкими беспилотниками, говорится в статье издания.



Многочисленные банды опубликовали множество фотографий из захваченного города. Источник - rusvesna.su

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