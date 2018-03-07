|После упорных боев турецкая армия взяла курдский Джандарис на севере Сирии
22:26 08.03.2018
Войска Турции и протурецкие боевики захватили один из крупнейших городов курдского анклава Африн - районный центр Джандарис в сирийской провинции Алеппо.
Армия Турции, боевики "Сирийской свободной армии", "Файлак аш-Шам" и других группировок перешли в наступление на стратегически важный город Джандарис и после ожесточенных боев захватили его.
"ВВС Турции приступили к проведению воздушной операции в регионе после того, как сухопутные части и ССА установили контроль над высотой Джандарис", - пишет агентство "Анадолу".
Курдские ополченцы, которые пытались скрыться, были нейтрализованы турецкими беспилотниками, говорится в статье издания.
Многочисленные банды опубликовали множество фотографий из захваченного города.