КазТараз. Обвиняемый в убийстве банкира Татишева бизнесмен Токмади бежал из "больнички"

20:20 08.03.2018 Сбежал Муратхан Токмади



В соцсетях прошла информация, что Муратхан Токмади сбежал из областной больницы Тараза.



По имеющейся информации, признавшийся в убийстве банкира Ержана Татишева бизнесмен объявлен в розыск, сообщает zakon.kz.



Вечером, 8 марта, стало известно, Муратхан Токмади сбежал из областной больницы Тараза.



После 19.00 Токмади был доставлен в областную больницу в Таразе в связи с жалобами на здоровье. Что случилось дальше - неизвестно, но больницу Муратхан покинул самостоятельно и охранявшие его сотрудники тут же забили тревогу. По имеющимся данным, в Жамбылской области объявлен план-перехват и перекрыты все выезды из Тараза.



Напомним, что в Таразе проходит суд по делу об убийстве Ержана Татишева, владельца и руководителя банка "Туран-Алем".



Управление внутренних дел Тараза распространило ориентировку на Токмади. Источник - zakon.kz

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