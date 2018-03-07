Врач биатлон-сборной Казахстана Тагаев обвинен в допинге

20:07 08.03.2018 Врач сборной Казахстана Хосилбек Тагаев подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает Международный союз биатлонистов (IBU).



По данным организации, итальянская полиция провела обыск в комнате врача в Антхольце в январе и конфисковала пакеты с медикаментами и флаконы, среди которых был обнаружен препарат "Преднизалон", который считается запрещенным на соревнованиях.



Х.Тагаев с 7 марта временно отстранен от участия в любых соревнованиях под эгидой IBU. Казахстан также должен приостановить его деятельность.

Дальнейшее решение по этому делу вынесет антидопинговая комиссия IBU. Источник - ca-news.org

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