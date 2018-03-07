В Китае обнаружили редчайший город эпохи Хань возрастом более 2 тысяч лет

19:00 08.03.2018 Китайские археологи обнаружили хорошо сохранившиеся руины города возрастом около 2 тысяч лет в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".



Специалисты Института культурных реликвий и археологических исследований города Чэнду обнаружили руины домов, печей, колодцев, рвов с водой и сточных канав наряду с глиняной утварью во время раскопок у деревни Чжилу.



На извлеченных из земли двуручных кувшинах присутствовали иероглифы. Раскопанная площадь занимает около 600 квадратных километров. До раскопок местность использовали под фермерские угодья.



"Впервые мы обнаружили предметы древности с нанесенными на них иероглифами на территории небольшого городка эпохи династий Западная и Восточная Хань (202 до н.э. - 220 н.э.) на территории Чэнду", - заявил исследователь, руководящий раскопками, Ян Бо.



Археологи также обнаружили осколки крыши "роскошных конных экипажей" неподалеку от дороги шириной четыре метра.



Городок могли забросить в поздние годы династии Восточная Хань, он мог пострадать и от множества различных повреждений в более позднюю эпоху, добавил Ян Бо.



Прекрасно сохранившиеся реликвии эпохи династий Хань являются редкостью в Китае, отметили археологи.



Ранее в поселке Чжэнсин близ города Чэнду обнаружили огромное скопление древних захоронений эпохи династии Хань, которые также являются редкостью. Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520524800

Новости Казахстана

