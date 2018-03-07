Миллениалы и китайцы поднимают рынок роскоши

18:53 08.03.2018 А Россия в третий раз подряд вошла в топ-10 крупнейших стран по потреблению товаров класса "люкс"



Согласно результатам представленного в Милане ежегодного исследования, подготовленного консалтинговой компанией The Boston Consulting Group и фондом Altagamma, производителям люксовых товаров следует сосредоточиться на "поколении Y/миллениум" и потребителях из Китая. Именно покупатели из "поколения Y" будут в наибольшей мере способствовать росту этого сектора примерно на 130%, а к 2024 году на них будет приходиться 50% рынка. В свою очередь, Китай станет главным драйвером люксовой отрасли и обеспечит 70% ее роста. Вместе с Китаем, США, Германией, Великобританией и другими странами Россия вошла в десятку стран, больше всего тратящих на товары класса "люкс".



Сегодня международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) и фонд Altagamma, объединяющий ведущие итальянские компании в сфере культуры и дизайна, опубликовали результаты ежегодного исследования, в рамках которого были опрошены более 12 тыс. покупателей предметов роскоши из десяти стран (США, Великобритания, Италия, Франция, Россия, Китай, Бразилия, Япония, Южная Корея, Германия), каждый из которых в среднем тратит $37 тыс. в год. Особое внимание в исследовании уделяется "поколению Y" и потребителям из Китая.



Рынок роскоши исследователи делят на две условные части: рынок в области впечатлений - рестораны, путешествия и пр.- и рынок предметов роскоши для личного пользования - одежда, косметика, ювелирные изделия. Рынок впечатлений набирает обороты: за период 2017–2024 годов ожидается увеличение €585 млрд до €850 млрд. Прогноз для рынка предметов роскоши в тот же период скромнее: рост с €330 млрд до €410 млрд. Исследователи отмечают, что сегодня общий объем индустрии предметов роскоши, включая продукты и услуги, составляет приблизительно €915 млрд, а к 2024 году он увеличится примерно до €1,26 млрд.



Примерно 70% покупок потребители совершают в своих родных странах, исключение - Китай, Бразилия и Россия, жители которых предпочитают делать покупки за рубежом, главным образом во Франции, США и Италии.



"40% респондентов из России отдают предпочтение товарам итальянского производства, половина россиян приобретает товары класса "люкс" исключительно онлайн, а другая половина с помощью интернета не замещает, а дополняет традиционный шопинг, в то время как в среднем по странам топ-10 число таких респондентов, использующих разные каналы шопинга, достигло 60%, а в Китае - максимального значения 70%",- говорится в исследовании.



Иван Котов, партнер и управляющий директор BCG и глава экспертной практики по розничной торговле и потребительским товарам в России и СНГ, отмечает, что основные типы покупателей роскоши в России, так же, как в Китае, Бразилии и Южной Корее,- это Megacitier (жители мегаполисов) и Rich Upstarter (новый состоятельный класс покупателей из развивающихся стран). "Именно эти типы покупателей вместе с миллениалами и китайскими потребителями будут движущей силой развития мирового рынка роскоши. Если российским игрокам удастся привлечь внимание и завоевать лояльность своих клиентов, они, безусловно, выиграют на очень конкурентном рынке",- добавил эксперт.



Рынок товаров и услуг класса люкс вернулся к росту

Рынок товаров и услуг класса люкс вернулся к росту



В исследовании также говорится, что "многоканальный подход наконец получил широкое распространение, а темпы развития интернет-торговли и физических магазинов уравнялись. С учетом ожиданий целевой аудитории цифровые каналы должны оставаться приоритетом многоканальной стратегии. Доля онлайн-продаж, которая, как считается, дополняет, а не заменяет продажи физических магазинов, с каждым годом сокращается. При этом на сегодняшний день такая замена характерна для Китая в наименьшей степени". Именно поэтому авторы доклада призывают люксовые бренды развивать стратегию продаж через мобильные устройства: в среднем 55% онлайн-покупателей предметов роскоши используют мобильные телефоны, а не компьютеры, в Китае - 75%. Наибольшие доли приходятся на молодежь и китайских покупателей, 75% и 77% из которых соответственно используют мобильные телефоны.



Кроме того, "социальные сети и лидеры мнений приобретают все больший авторитет. Впервые соцсети стали первоначальным источником информации и основным каналом влияния для покупателей оригинальных люксовых товаров, а затем и для журналов и вебсайтов брендов. В настоящее время среди социальных сетей лидируют пять платформ: Facebook, Instagram, WeChat, Weibo и QQ, при этом Facebook уступает Instagram в западных станах, а QQ - сервисам WeChat и Weibo в Китае".



Евгений Хвостик

07.03.2018, Источник - kommersant.ru

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