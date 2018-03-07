Шнур взорвал Сеть новым клипом про русскую Чудо-женщину

18:00 08.03.2018 Режиссером видео выступил Павел Сидоров



В преддверии 8 марта группа "Ленинград" выпустила новый клип на песню "Не Париж". Очередной видео-шедевр Сергея Шнурова можно найти на YouTube.



Режиссером выступил Павел Сидоров, который ранее уже сотрудничал со Шнуром над созданием клипов, в частности, на песню "Скоро в школу".



"Клип как всегда на высоте", "Шнур, сними ты фильм, чтоб наконец-то без рвотного рефлекса сходить в эти кинотеатры на отечественные киношедевры", - восхитились интернет-пользователи.









По сюжету уставшая от бытовых проблем женщина ежедневно наводит чистоту в доме, в то время как ее муж играет в компьютерные игры и пьет пиво.



Однако в действительности жена предстает не забитой среднестатистической российской женщиной, а суперпрофессиональным бойцом, который не единожды спасает мир от опасности.



Пользователи Интернета восхитились новым клипом Шнура. Однако поклонники легендарного коллектива не первый раз говорят о том, что песни "Ленинграда" оказываются на порядок слабее первоклассных клипов группы.



Фанаты надеялись, что видео на новую композицию будет снимать известный режиссер Илья Найшуллер, который работал с музыкантами над клипом на песню "Кольщик", все события которого происходят в обратном порядке. Источник - МК

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