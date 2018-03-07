Шри-Ланку охватили буддистско-мусульманские погромы. Введено ЧП в округе Канди

15:19 08.03.2018 Власти Шри-Ланки ввели режим чрезвычайного положения на 10 дней из-за столкновений буддистов и мусульман, сообщил представитель правительства во вторник, на следующий день после стычек в округе Канди, сообщает Reuters.



Напряженность между двумя религиозными общинами на Шри-Ланке стала усиливаться с прошлого года. Несколько радикальных буддистских группировок обвинили мусульман в том, что они вынуждают людей принимать ислам и осквернять буддийские святыни.



Некоторые буддистские националисты также протестуют против того, чтобы власти Шри-Ланки давали убежище мусульманам-рохинджа из населенной преимущественно буддистами Мьянмы.



"На специальном заседании кабинета министров было решено ввести чрезвычайное положение на 10 дней, чтобы предотвратить распространение межобщинного насилия в другие части страны", - сказал Reuters представитель правительства Даясири Джаясекара.



Власти отправили военных и полицейских в Канди после того, как группа людей подожгла находившийся там мусульманский магазин. В округе был введен комендантский час, чтобы предотвратить столкновения между буддистским большинством и мусульманским меньшинством.



Эскалация конфликта произошла в 2017 году, когда буддисты обвинили мусульман в том, что те вынуждают людей принимать ислам и разрушают буддийские археологические памятники. Также некоторые буддисты протестуют против приезда в Шри-Ланку беженцев-мусульман из Мьянмы.



Как отмечает Reuters, ислам исповедуют 10% жителей Шри-Ланки, буддизм - 70%. Население страны составляет 21 млн человек. Источник - ca-news.org

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