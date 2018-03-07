Мутанты рос-демократии - "невзоровщина", - Р.Устраханов

14:31 08.03.2018 В последний день зимы Александр Нeвзоров отметился на "Эхе Москвы" традиционным вешанием "лапши на уши" наивным слушателям в программе "Невзоровские среды". На этот раз Александр Глебович предстал в роли знатока по национальному вопросу. Изображал себя эдаким "гуру" в области истории, которую сам Невзоров, по его же признанию, наукой не считает.



Информацию ведущей "Эха" Москвы о сужении сферы действия русского языка в бывших советских республиках Невзоров прокомментировал так:



-- Это обрушение мифа, что эти народы были присоединены мягко, нежно и добровольно. Там, где мы не имеем возможность поверить истории, мы сегодня можем апробировано выяснить то, как происходили эти присоединения.



По невзоровской логике отказ от русского языка как государственного, уменьшение параметров его действия в бывших республиках Советского Союза -- свидетельство недобровольного их вхождения в состав России. Такой вот неоригинальны вывод. Неоригинальный, ибо Невзоров "продекларировал" стандартное обвинение в адрес России, звучащее от антироссийских сил как вне, так и внутри страны. Вывод абсолютно лживый -- присутствие или отсутствие языка cо способами присоединения не связано никоим образом. Его жизнеспособность, будь то русский или английский языки, определяется иными составляющими.



Для примера обратимся к Франции, Великобритании и Бельгии. Перечисленные государства "прихватывали" земли на всех континентах исключительно насилием, "огнем и мечом". Завладев огромными по размерам территориями, европейцы превратили их в свои колонии, а народы обратили в фактическое рабство. Подвергли колонии беспощадной эксплуатации с целью собственного обогащения.



Начнем с Индии, завоеванной Великобританией в 18-м веке. Движения за независимость подавлялись там жесточайшим образом. Восставших сипаев в середине 19-го века привязывали к жерлам пушек и выстрелом разрывали на части. Такому виду казни соотечественники Шекспира и Байрона дали поэтическое название "дьявольский ветер".



Территории Британской Индии получили независимость в 1947 году, после чего Индия была разделена на Индийский Союз и Пакистанский доминион. Британское господство было варварским, оно опустошило Индию. Сегодня Индия и Пакистан -- беднейшие страны мира. В Индии ВВП на душу населения -- 5777 долларов, в Пакистане -- 5,084 долларов. И если руководствоваться "апробированным" мнением господина Невзорова, то английский язык и любое позитивное упоминание о Великобритании в этих государствах должны были "кануть в Лету" с 1947 года.



Однако ничего подобного не произошло. В Индии английский, среди 20 официальных языков, является ведущим государственным. Государственное делопроизводство, пресса, бизнес -- все, как правило, на английском. "Таймс оф Индиа" ("The Times of India") -- одна из крупнейших англоязычных газет Индии. По тиражу в три миллиона экземпляров газета обходит все другие печатные новостные издания. В Пакистане еще круче. Там два государственных языка -- урду и английский со всеми вытекающими последствиями.



На африканском континенте народы, освободившиеся от колониальной зависимости, говорят на языках своих поработителей, он у них продолжает оставаться государственным. Республика Кот-д’Ивуар, до 1960 года -- колония Франции. ВВП на душу населения 1800 долларов -- то есть нищета. Государственный язык французский. Республика Конго -- ВВП на душу населения 4,585 долларов. Из трех языков ведущий государственный -- французский. Делопроизводство, пресса, работа госучреждений -- на французском.



Изложенное ни в какой части не вписывается в невзоровскую "теорию", по которой насильно присоединенные территории, после получения независимости, отказываются от "не своих" языков.



Коль заговорили о Конго. Бельгийцы с их королем Леопольдом II в "Независимом государстве Конго" пролили столько крови, что разговор на французском в государстве Центральной Африки мог обоснованно считаться преступным. Этого не могут не знать ведущие "Эха Москвы", с восторгом внимающие невзоровские фантазии. Ибо на волнах "Эха" каждый четверг выходит программа "Дилетанты". А на сайте "Дилетант" опубликована статья "Бельгийский геноцид Конго". Процитируем выдержки из нее:



-- О геноциде жителей Конго мало кто знает. В конце XIX века бельгийский король Леопольд II под прикрытием "распространения цивилизации" присвоил огромные территории в Африке и превратил Конго в собственный трудовой лагерь. Больше 20 лет конголезцы были настоящими рабами Леопольда -- за это время население Конго сократилось почти вдвое.



-- Тех, кто не выполнял свою норму, били и калечили. Условия труда были ужасающими, тысячи людей гибли от голода и эпидемий. Чтобы держать под контролем огромное население Конго, были созданы отряды "Общественных сил". Они проходили по деревням и устраивали показательные казни непокорных. Если солдаты тратили патроны сверх нормы, они отрубали руки и у живых людей. За 20 лет население страны сократилось почти вдвое -- погибли около десяти миллионов конголезцев.



В публикации -- жуткие фотографии детей с отрубленными кистями рук. К слову сказать, другие европейцы с покоренными народами обращались ничуть не лучше. Поэтому фундамент благополучия и высокого уровня жизни Нидерландов и Франции, Великобритании и Бельгии базируется на гибели миллионов покоренных народов.



Но говорим об ином -- кровавые колонизаторы ушли, а их языки остались даже в качестве государственных. Впрочем, не только языки. Осталось влияние в форме британского "Содружества наций", иных постколониальных структур контроля бывших колонизаторов над бывшими колониями.



В оценке прошлого Российской Империи следует исходить из того, что территории к ней присоединившиеся колониями не являлись. Они составляли равноправные части Государства Российского. Вхождение в состав Великой Державы стимулировало их развитие: культурное, экономическое и политическое.



Разумеется, земли вливались в империю по-разному. Прибалтика отошла к России от шведов после подписания в 1721-м году Ништадтского мирного договора. Кавказ, Средняя Азия -- практически все вошли в состав Российской империи добровольно. Это не исключало конфликты, спровоцированные мировыми политическими игроками той эпохи: Оттоманской Портой, Соединенным Королевством, Францией императорской и республиканской.



Есть историческая особенность расширения территории нашей страны, отличная от всех других государств. Россия никогда никого не захватывала. Она приходила только туда, где ее ждали, где присутствовали силы, представляющие национальное большинство из числа сторонников Русского царства или Российской Империи. Об этом говорят имена прибалтийского политика Иогана Паткуля, выдающегося казахского государственного деятеля Абулхаир хана, картли-кахетинского царя Георгия XII. Отсюда мы вправе утверждать о ненасильственном характере образования Государства Российского при всех сложностях данного процесса.



Тем не менее повторимся: функционирование языка от способа вхождения территории в состав государства не зависит. Ограничение сферы действия русского языка в бывших республиках СССР обусловлено иным: советским государственным строительством. Оно повлекло появление на территории единой Российской Империи "союза нерушимых" пятнадцати "республик свободных". Стратегически ошибочное, по марксистско-ленинским национальным принципам, совстроительство спровоцировало распад Советского Союза в 1991-м. Все остальное, в том числе связанное с русским языком -- есть последствия разрушительного процесса, запущенного в 1922-м году Договором об образовании СССР.



Выводы из сказанного однозначны. О них постоянно говорит руководитель ЛДПР, поэтому повторяться не будем. Дополним лишь тем, что, кроме необходимости административно-территориального деления России без национальных обозначений, востребовано формирование общенациональной, общероссийской элиты. Это станет гарантией неповторения событий 1991-го года.



Российская империя просуществовала юридически более трехсот лет потому, что элита в ней была общеимперская, а этническая идентификация роли не играла. Петр Багратион и Александр Бенкендорф, Леонард Эйлер и Денис Фонвизин были русскими государственными деятелями и полководцами, русскими учеными и поэтами. Они несли в себе российскую имперскую идеологию, вне зависимости от генетических корней. Радикальная ошибка советской власти -- в формировании узко национальной элиты в рамках национально-государственных образований.



В той же Индии англичане на протяжение двухвекового господства создавали элиту из представителей народов в ней проживающих (промышленную, военную) исключительно как пробританскую. С более низким статусом, но идеологически ориентированную на Лондон. Поэтому столицей Индии стал не древний Ахмадабад, а Нью-Дели, отстроенный заново по проекту английского архитектора Эдвина Лаченса. Вот вам образец реализации идеологии и корней господства английского языка!



Поэтому выводы Александра Глебовича -- дешевый популизм и дилетантство. Сегодня вообще актуально говорить о таком явлении как "невзоровщина". Его сущность -- в подмене научных знаний лживой популистской демагогией псеводоисториков. "Невзоровщина" -- явление не дня текущего. Перед нами мутированный плод "демократических преобразований" 90-х годов прошлого века.



Родоначальником антинаучного направления в истории следует считать Льва Гумилева. Красивые "фэнтези" сына Анны Ахматовой: "Черная Легенда", "Поиски вымышленного царства" и другие в ельцинский период подменяли научные труды выдающихся советских ученых-историков: Бориса Грекова и Бориса Рыбакова, Александра Зимина и Николая Дружинина. Гумилев дал старт халтурщикам от истории в их "сенсационных открытиях", какие к реальной истории, к подлинному прошлому России отношения не имеют.



В 21-м веке разрушительной процесс истории как науки, с учетом "интернетизации", приобрел масштабы астрономические. Миллионы слушателей "Эха Москвы", других "мутных" информресурсов поглощают отнюдь не безобидную ложь Невзорова, ему подобных. Игнорировать происходящее нельзя. Поставить "фильтры" от проникновения ядовитого информационного шлака "невзоровщины" (и "навальщины") в головы молодых россиян жизненно необходимо. Назовем это цензурой или иначе -- не столь важно. В конце концов не любую воду следует пить, как и не всяким воздухом можно дышать тем более, если это воздух отечественной истории.



Устраханов Руслан Источник - ЦентрАзия

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