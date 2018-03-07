Самаргюл Адамкулова стала послом Киргизии в Кувейте

11:46 08.03.2018 Самаргюл Адамкулова освобождена от должности посла Кыргызстана в Индии, Бангладеш и Непале и назначена послом в Кувейте



Адамкулова Самаргюл Эркиновна назначена чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Государстве Кувейт. Как сообщили 7 марта в пресс-службе главы государства, соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.



Другим указом Самаргюл Адамкулова освобождена от должности посла КР в Индии, Бангладеш и Непале. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kg.akipress.org

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