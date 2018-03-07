|Самаргюл Адамкулова стала послом Киргизии в Кувейте
11:46 08.03.2018
Самаргюл Адамкулова освобождена от должности посла Кыргызстана в Индии, Бангладеш и Непале и назначена послом в Кувейте
Адамкулова Самаргюл Эркиновна назначена чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Государстве Кувейт. Как сообщили 7 марта в пресс-службе главы государства, соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.
Другим указом Самаргюл Адамкулова освобождена от должности посла КР в Индии, Бангладеш и Непале.