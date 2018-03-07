В Туркмении заблокировали банковские карты с суммой выше $570

11:00 08.03.2018 В Туркмении власти заблокировали все банковские карты, на которых было больше 2000 манатов ($572 по официальному курсу, около $170 по курсу на черном рынке). Об этом сообщает "Хроника Туркменистана".



Карты были заблокированы "Внешэкономбанком" с 1 марта. Для того, чтобы их разблокировать, владельцам необходимо лично явиться в офис банка в Ашхабаде и предъявить загранпаспорт. По нему сотрудники банка будут проверять, совпадают ли даты выезда из страны с временем транзакций. Помимо этого в банке требуют предъявлять чеки и квитанции за совершенные за рубежом покупки. Эти процедуры привели к тому, что в офисе "Внешэкономбанка" образовались большие очереди.



По данным издания, блокировки карт могут быть связаны с попытками властей бороться с долларовым туризмом: жители выезжают за границу с картами других людей, где пытаются их обналичить. Стоимость этих услуг составляет 5-10% от обналичиваемой суммы.



В течение нескольких последних месяцев из Туркмении регулярно поступают сообщения о блокировках банковских карт, хотя официально ими можно пользоваться при условии, что владелец карты снимает не больше $50 в день и расплачивается по безналичному расчету не больше чем на $200. При этом в компании VISA также регулярно заявляют, что продолжают работать в обычном режиме.



Власти Туркмении после падения цен на нефть в 2014-2015 годах испытывают нехватку валюты и последовательно ужесточают валютный рынок в стране. За прошлый год лимит на обналичивание средств за рубежом понижали три раза. До 2017 года граждане Туркмении могли снимать со своего счета до $10 тысяч ежедневно. Такой же объем наличной валюты можно было вывозить из страны до начала 2018 года. Теперь - не более $3 тысяч. Ограничения привели к сокращению продовольственного импорта, что вызвало дефицит товаров первой необходимости.



07.03.2018 Источник - fergananews.com

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