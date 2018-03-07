Лоло-хушка. Л.Каримова похвасталась орденом за заслуги от несуществующего государства

10:50 08.03.2018 Лола Каримова похвасталась орденом за заслуги от несуществующего государства



Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева похвасталась в соцсетях полученным ею титулом Дамы ордена Франциска I – декоративной династической награды за заслуги несуществующего уже государства Королевство Обеих Сицилий. Сообщение об этом дочь покойного диктатора разместила на своих страницах в Facebook и Instagram на трех языках – русском, узбекском и английском.



Поблагодарив сицилийских Бурбонов – принца Чарльза и принцессу Камиллу де Бурбон – за присвоение титула, Каримова-Тилляева подчеркнула, что орден получил международное признание за свой вклад в продвижение значимых гуманитарных и благотворительных инициатив, а также межрелигиозного диалога.



Лола Каримова-Тилляева (вторая слева) с документом о вручении ордена. Фото из личного Фейсбука Лолы Каримовой



В числе тех, кто становился рыцарями и дамами ордена, бывшая премьер-министр Великобритании баронесса Маргарет Тэтчер, губернатор региона Мекки принц Халид аль-Файсал бин Абдулазиз аль-Сауд, бывший президент Косово Атифете Яхьяга, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, напомнила дочь покойного узбекского диктатора.



Королевство обеих Сицилий - государство в Южной Италии, существовавшее в период 1816-1861 годов и созданное при объединении Неаполитанского и Сицилийского королевств со столицей в Палермо.



Франциск I, ставший правителем этих королевств, основал орден за год до смерти – в 1829 году. Членами ордена могли стать люди независимо от их вероисповедания и национальности за заслуги в области политики, дипломатии, юриспруденции, духовной и административной деятельности. Награда имела пять степеней, в первую входили Рыцари Большого Креста, которые имели право входить без приглашения в тронный зал монарха и быть участниками торжественных обедов. Лола Каримова не указала, какой степени у нее орден, и имеет ли она право обедать у короля Обеих Сицилий без приглашения.



В 2001 году число степеней ордена было увеличено до восьми. Сейчас это династическая награда, которая вручается за достижения в области науки, искусства, промышленности, бизнеса.



Сама Лола Каримова-Тилляева тоже потеряла большую часть статусных постов, которые имела при живом отце. В марте 2018 года она покинула пост президента Федерации гимнастики Узбекистана, который занимала с 2005 года – с момента основания федерации, а в феврале перестала быть послом Узбекистана при ЮНЕСКО. Эту должность она занимала свыше 10 лет.

07.03.2018 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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