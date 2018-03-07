Рахмон-мл. приказал душанбинцам отрыть и забрать своих родственников с Авульского городского кладбища

10:35 08.03.2018 Жителей Душанбе обязали убрать останки родственников с городского кладбища



Власти Душанбе приняли решение о переносе кладбища, расположенного в микрорайоне Авул. При этом родственников умерших обязали до конца апреля выкопать останки их родных с кладбища для перезахоронения в другом месте. Об этом 7 марта сообщило издание "Ахбор".



Как стало известно журналистам, работы по перезахоронению ведутся уже несколько дней. "Понятия не имею, зачем нужно было принимать решение о переносе. В годы моего детства старшие запрещали даже пальцем указывать в сторону захоронения, это считалось грехом", - сказал журналистам мужчина, которому пришлось перезахоронить отца.



Раскопанные могилы. Фото с сайта Akhbor.com



Кладбище в микрорайоне Авул является новым, большинство захоронений там были произведены позже 2000 года. В основном там покоятся жители микрорайона Авул, а также 103-го и 104-го (спальных) микрорайонов.



Для чего переносится кладбище, пока неизвестно. По одной из версий, освободившуюся землю могут отдать Военному институту Минобороны Таджикистана, который расположен рядом. Согласно другой версии, на этом участке будет возведен жилой дом.



Напомним, что осенью прошлого года в парке имени Садриддина Айни в Душанбе были тайно выкопаны останки захороненных там видных деятелей Таджикистана - поэта Боки Рахимзаде, академика Мухаммада Осими, сына Героя Таджикистана, основоположника таджикской современной литературы Садриддина Айни – Камола и его супруги, профессора Мукаддимы Ашрафи, академика Бободжона Гафурова и первого секретаря ЦК Компартии Таджикистана Джаббора Расулова. Через несколько дней их могилы появились на городском кладбище Лучоб. Источник - fergananews.com

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