В Англии уверяют, что агенты рос-ГБ в 2001-м тихо кончили еще одного предателя Пасечника. Вспомнили

09:43 08.03.2018 Еще один перебежчик, как заявляется, "был убит российскими спецслужбами"



Получивший политическое убежище в Великобритании микробиолог Владимир Пасечник 17 лет назад умер не своей смертью, а был убит российскими спецслужбами, заявил сын ученого Никита.



Владимир Пасечник скрылся в Британии в 1989 году. В 2001 году он умер в возрасте 64 лет. Основной причиной смерти был назван инсульт. Однако его сын Никита заявил, что на самом деле его отца могли убить. Заявление он сделал в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Daily Mail.



53-летний Никита Пасечник считает, что своими высказываниями ставит под угрозу свою собственную жизнь.



Он заявил, что президент России Владимир Путин "пытается отомстить своим противникам", показав, "что произойдет с теми, кто предает систему".



"По моему мнению, нет сомнений, что этот человек (Скрипаль) был отравлен ФСБ или другой спецслужбой современной России", – заявил Никита Пасечник.



Он также утверждает, что его отец всегда боялся, что российские власти могут убить его. Утверждая, что смерть Владимира Пасечника не была естественной, Никита ссылается на разговоры с врачами, которые говорят о слишком сильном повреждении мозга для инсульта. Также, говорит сын микробиолога, эксперты из разных стран сообщили ему, что такие последствия могли быть вызваны химическими веществами.



Никита Пасечник заявил, что видит сходство в ситуациях с отравлением Скрипаля и смертью своего отца. Он также считает, что отравление экс-полковника ГРУ стоит в одном ряду со смертями "врагов Путина": Владимира Литвиненко, Бориса Березовского и Бориса Немцова.



Владимир Артемович Пасечник – советский ученый-микробиолог, директор ленинградского Института особо чистых биопрепаратов, который в 1989 году во время рабочей поездки во Францию попросил у Лондона политического убежища, предоставив информацию о секретных разработках по созданию биологического оружия в СССР. В Британии Пасечник работал в Исследовательском центре прикладной микробиологии близ города Солсбери. Умер 2 ноября 2001 года. Официальная причина смерти – инсульт.



Между тем британская полиция собралась также расследовать смерть жены и сына Сергея Скрипаля. В 2012 году в возрасте 59 лет умерла его жена Людмила, а в 2017 году в Санкт-Петербурге умер его сын Александр. Утверждается, что гибель родственников экс-полковника ГРУ была "таинственной".



В понедельник стало известно, что в городе Солсбери в Великобритании отравлен 66-летний гражданин России Сергей Скрипаль, который в 2010 году получил убежище от британских властей. В настоящее время уличенный Москвой в шпионаже россиянин и его 33-летняя дочь находятся в критическом состоянии.



Вместе с ними в больницу попали 10 человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов.



Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в 2006 году на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании – он передавал данные российских агентов разведки, работающих под прикрытием в Европе, британской службе MI-6. В 2010 году Скрипаль был освобожден в обмен на российских разведчиков в США.

7 марта 2018, Сергей Гурьянов Источник - vz.ru

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