Туркменская мафия вышла за пределы своей родины?

08:39 08.03.2018 Что от нее ожидать мировому сообществу?



Прижатая у себя на родине, в закомплексованном и беднеющем буквально на глазах Туркменистане, местная этническая мафия давно уже переметнулась и пустила корни за границей республики.



Весьма много информации о "проделках" туркменских преступных группировок за рубежом приходит из Турции: зафиксированы и фиксируются случаи грабежей, обмана и воровства. Интересный факт: туркменистанские преступники пока что "работают" практически исключительно в отношении своих земляков. Как правило, тех, кто зовется "гастарбайтерами" - приехавшими в Турцию на заработки.



Но скоро количество обязательно перейдет в качество - хоть не читай основы диалектического материализма (есть такая философская дисциплина)! Уже первые звоночки из России, той же Турции, Кипра имеются... Примечательно, что большинство туркменистанцев, выезжающих на заработки за рубеж, делают это нелегально. И поэтому в правоохранительные органы обратиться не могут. По определению - самим же боком выйдет. Этим и пользуются туркменские ОПТ.



Как я уже говорил, зафиксированы первые случаи преступлений против не только своих земляков. Вообще, туркменские ОПТ не брезгуют никакими новыми видами "заработка": это и торговля людьми, и проституция, и распространение идей экстремизма и радикализма, и обязательно - торговля наркотиками.



Насчет последнего хотелось остановиться чуть поподробнее. Не секрет, что Туркменистан граничит с Афганистаном. Не секрет, что в Афганистане сейчас идет война, и север страны контролируют самодостаточные и хорошо организованные, прекрасно вооруженные банды. Не секрет, что граница между Афганистаном и Туркменистаном защищена не очень хорошо. И поэтому транзит афганских наркотиков через Туркменистан далее в России, Европу предсказуем.



А наркотрафик - один из главных спонсоров мирового терроризма, спрятавшегося под личиной исламской религии. Отсюда вполне логический вывод - посредством торговли наркотиками из Туркменистана будут распространяться не только идеи экстремистского толка, то и откровенно террористическая идеология.



Туркменская мафия в этом направлении делает только первые шаги, и мы о ней, безусловно, еще услышим!



Что касается взаимоотношений между Турцией и Туркменистаном, то широкое присутствие в республике турецкого бизнеса несет, кроме положительных моментов, и негативный: известно, что часть турецких бизнесменов (не говоря уже о политиках, военных, полицейских, преподавателей и так далее) заражены идеологией проповедника Гюлена. Не зря же президент Турции Эрдоган, парламент и Верховный суд этой средиземноморской страны упорно требуют от властей США выдачи Гюлена. Обвинения: организация государственного переворота в Турции. Есть неопровержимые доказательства того, что в Туркменистане действует целая подпольная сеть сторонников этого турецкого проповедника. Некоторые участки неудачного путча перебрались в Туркменистан.



Означает ли это, что страну ожидает бум религиозного экстремизма? Не знаю....



Николай ГРИЦЕНКО Источник - ЦентрАзия

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