 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.03.2018
08:39  Туркменская мафия вышла за пределы своей родины?
00:47  Битвы за отруби. Хроники подступающего голода в Туркменистане
Среда, 07.03.2018
22:18  Ким Чен Ын готов отказаться от ядерных бомб. Под "личные гарантии" Трампа
21:15  Русский мир за границей: для чего проводят форум российских соотечественников? - Аббас Джума
20:37  Боевики "Джейш аль-Ислам" утверждают, что это они сбили российский Ан-26 в Сирии
19:57  Ще не змерзла Украина! - Клим Подкова
19:23  В Чечне разбился вертолет погранслужбы РФ - 6 погибших
19:12  Чем грозит Монголии переход с кириллицы на латиницу, - А.Абрамский
19:08  Сибирские археологи нашли уникальную фигурку "индейца" (фото). Ей 5000 лет!
19:07  Согдиана: что произошло со "страной садов" в Средней Азии
18:07  В Узбекистане начнут катать туристов на аэростатах
16:10  Ширится дело Бишкекской ТЭЦ. Задержан техдиректор ОАО "Электрические станции" Жусупбеков
13:48  Почему китайские парни опасаются русских девушек, - Beiqing Network
13:40  Россия сумела подружиться с Саудитами, - Пэтти Домм
13:37  Забыв русский язык казахи забудут и свой собственный. Зачем дочь Елбасы заступилась за русский язык, - "КП"
13:35  Англия хочет бойкотировать ЧМ по футболу в России. Из-за недоотравленного Скрипаля
13:34  Танцы на костях. доколе будем утираться?
13:27  В Москве открылась уникальная выставка лучшего русского художника-баталиста В.Верещагина
13:25  Задрипаная порнозвезда Сторми Дэниэлс подала иск к Дональду Трампу (фото)
13:24  "Удар по репутации": что делать с допингом в британском велоспорте?
12:54  Могут ли Россия и ЕС, в принципе, сотрудничать на Ближнем Востоке, - М.Сучков
11:09  Почему нет моста в Нарыне? В Бишкеке задержан директор Департамента дорожного хозяйства Минтранса КР Ибраев
11:04  Литовские каратели Второй мировой глазами литовского историка Станкераса
10:49  Ракеты без курса. Хочу предостеречь от шапкозакидательских настроений, - генерал Ивашов
10:36  Я не дипломат, и потому скажу прямо - Россия сделает все, чтобы уничтожить США, - А.Халдей
10:21  Кеннеди мог услышать. Миропорядок давно нуждается в защите от Соединенных Штатов, - А.Пушков
10:09  "Томирис, победившая Кира, – это, конечно, казашка. И саки – это казахи...", - Олжас Сулейменов
09:51  65 офицеров ВМС Турции получили пожизненные сроки за попытку госпереворота
09:41  Объявлен в розыск сын бывшего Узбгенпрокурора Кадырова
09:40  Ранее судимый за вымогательство Алишер Усманов занял 118-е место в рейтинге богатейших людей мира
09:30  Дональд Трамп хочет крепко наказать Башара Асада. Новые козни-планы, - "Къ"
08:45  Россия готова национализировать интернет. Как повлияет на жизнь изоляция от Всемирной сети?
08:40  Муфтияту Узбекистана отрезали "уши" спецслужб. Мирзиеев проводит большую чистку в органах госбезопасности, - НГ
08:29  Китай решил вложить в экономику РосДальнего Востока $30 млрд. Этих только пусти...
08:17  Сирия может развалиться уже в этом году, - В.Мухин
08:10  Иран и Израиль на грани полномасштабной войны, - И.Субботин
00:46  Механизмы "мягкой силы" Китая в Кыргызстане, - Д.Бердаков
00:25  Клоунада продолжается. Фарид Ниязов опять подает в отставку с поста главы президентской администрации Киргизии
00:22  Сагынбек Исмаилов назначен директором Антикоррупционной службы ГКНБ Киргизии
00:12  Пекин задумал хитрый трюк. Китай открывает настежь двери иностранным инвесторам? - В.Катасонов
00:03  Жестокие бои под Дамаском: Запад открыл "второй фронт" в пользу боевиков
Вторник, 06.03.2018
23:18  Ранее осужденный экс-аким Павлодарской области Арын возглавил институт "Рухани жангыру". Отмылся
22:49  Не выстоять: В борьбе с терроризмом Душанбе надеется на помощь России, США и Китая
22:46  На борту разбившегося в Сирии российского Ан-26 предположительно был генерал В.Еремеев
21:55  Старший зять Казахстана Кулибаев вошел в 800 богатейших людей мира ($3.2 млрд). У жены еще столько же!
21:52  Вяло-мандатник. Журналистка ВВС Рустамова обвиняет главу Международного комитета РосГосДумы Слуцкого в секс-домогательствах
18:45  В Сирии разбился Ан-26 ВВС России - 39 погибших (ПЗРК?)
15:45  Разрушенные памятники Сирии восстановит Россия. Сизифов труд...
10:37  Против экс-генпрокурора Узбекистана Кадырова подано исков на $500 млн
10:31  Аллах всех рассудит. Какая тактика у России в Сирии? - Абд Аль-Бари Атван
10:26  Назарбаев выбрал удачный момент для окончательной "казахизации" страны, - Гжегож Гурны
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Туркменистан   | 
Туркменская мафия вышла за пределы своей родины?
08:39 08.03.2018

Что от нее ожидать мировому сообществу?

Прижатая у себя на родине, в закомплексованном и беднеющем буквально на глазах Туркменистане, местная этническая мафия давно уже переметнулась и пустила корни за границей республики.

Весьма много информации о "проделках" туркменских преступных группировок за рубежом приходит из Турции: зафиксированы и фиксируются случаи грабежей, обмана и воровства. Интересный факт: туркменистанские преступники пока что "работают" практически исключительно в отношении своих земляков. Как правило, тех, кто зовется "гастарбайтерами" - приехавшими в Турцию на заработки.

Но скоро количество обязательно перейдет в качество - хоть не читай основы диалектического материализма (есть такая философская дисциплина)! Уже первые звоночки из России, той же Турции, Кипра имеются... Примечательно, что большинство туркменистанцев, выезжающих на заработки за рубеж, делают это нелегально. И поэтому в правоохранительные органы обратиться не могут. По определению - самим же боком выйдет. Этим и пользуются туркменские ОПТ.

Как я уже говорил, зафиксированы первые случаи преступлений против не только своих земляков. Вообще, туркменские ОПТ не брезгуют никакими новыми видами "заработка": это и торговля людьми, и проституция, и распространение идей экстремизма и радикализма, и обязательно - торговля наркотиками.

Насчет последнего хотелось остановиться чуть поподробнее. Не секрет, что Туркменистан граничит с Афганистаном. Не секрет, что в Афганистане сейчас идет война, и север страны контролируют самодостаточные и хорошо организованные, прекрасно вооруженные банды. Не секрет, что граница между Афганистаном и Туркменистаном защищена не очень хорошо. И поэтому транзит афганских наркотиков через Туркменистан далее в России, Европу предсказуем.

А наркотрафик - один из главных спонсоров мирового терроризма, спрятавшегося под личиной исламской религии. Отсюда вполне логический вывод - посредством торговли наркотиками из Туркменистана будут распространяться не только идеи экстремистского толка, то и откровенно террористическая идеология.

Туркменская мафия в этом направлении делает только первые шаги, и мы о ней, безусловно, еще услышим!

Что касается взаимоотношений между Турцией и Туркменистаном, то широкое присутствие в республике турецкого бизнеса несет, кроме положительных моментов, и негативный: известно, что часть турецких бизнесменов (не говоря уже о политиках, военных, полицейских, преподавателей и так далее) заражены идеологией проповедника Гюлена. Не зря же президент Турции Эрдоган, парламент и Верховный суд этой средиземноморской страны упорно требуют от властей США выдачи Гюлена. Обвинения: организация государственного переворота в Турции. Есть неопровержимые доказательства того, что в Туркменистане действует целая подпольная сеть сторонников этого турецкого проповедника. Некоторые участки неудачного путча перебрались в Туркменистан.

Означает ли это, что страну ожидает бум религиозного экстремизма? Не знаю....

Николай ГРИЦЕНКО

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520487540
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  