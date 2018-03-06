Ким Чен Ын готов отказаться от ядерных бомб. Под "личные гарантии" Трампа

22:18 07.03.2018 Взамен Пхеньян требует у Вашингтона "личных гарантий" и прекращения конфликта



Каждую весну, в честь годовщины рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, на севере Корейского полуострова гремят залпы и взрывы. К важной дате Пхеньян традиционно проводит испытания нового оружия - с недавних пор у северокорейского лидера Ким Чен Ына есть не только 20 атомных бомб, но и средства доставки - межконтинентальные ракеты. Последняя такая "демонстрация мощи" год назад чуть было не привела к Третьей Мировой, а дальнейшие месяцы Ким и президент США Дональд Трамп поливали друг друга отборной бранью.



Но теперь появилась робкая надежда на лучшее. После Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, когда обе сборные разделенного полуострова прошли под общим флагом, КНДР выразила готовность "сбавить обороты" и даже… отказаться от ядерного оружия. Правда, официального подтверждения мирным инициативам нет: об этом пока сообщают лишь сеульские СМИ. То ли они выдают желаемое за действительное, то ли Пхеньян действительно не готов идти на мировую открыто, боясь потерять лицо. В любом случае, взамен Ким Чен Ын хочет потребовать от Штатов "гарантии невмешательства". Проще говоря, коллективный Запад должен оставить народно-демократическую республику в покое, отвести от ее берегов авианосные группы и отменить санкции.



- Попытка Пхеньяна начать мирный процесс взамен на уступки со стороны Вашингтона отнюдь не нова, - комментирует эксперт-кореевед, доцент СПбГУ Ирина Ланцова. - В середине нулевых КНДР уже пыталась предложить Штатам аналогичную "ядерную сделку", требуя очень серьезных гарантий: подписания договора о ненападении с дальнейшим одобрением в Конгрессе США (чтобы следующий президент не мог просто так отменить такой пакт). Америка, конечно, не согласилась. Думаю, то же самое произойдет и сейчас. Но, учитывая, что всего полгода назад Трамп и Ким вовсю бряцали оружием и грозились "испепелить друг друга в огне", это очень серьезный шаг вперед.

Эдвард ЧЕСНОКОВ

chesnokmedia@edvardchesnokov Источник - kp.ru

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