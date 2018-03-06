Боевики "Джейш аль-Ислам" утверждают, что это они сбили российский Ан-26 в Сирии

20:37 07.03.2018 Группировка "Джейш аль-Ислам" взяла на себя ответственность за крушение Ан-26 в Сирии



Сирийская группировка "Джейш аль-Ислам" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за крушение российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Об этом сообщает ливанская газета Ad-Diyar.



Боевики утверждают, что обстреляли самолет из пулеметов, когда он заходил на посадку. Как сообщают в "Джейш аль-Ислам", атака стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте.



Напомним, 6 марта при заходе на посадку на сирийский аэродром Хмеймим разбился российский Ан-26. На его борту были 39 человек, все они погибли. В Минобороны РФ сообщали, что среди них были 27 российских офицеров, в числе которых генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие. Российское ведомство исключало огневой обстрел самолета и называло предварительной причиной крушения техническую неисправность. Источник - kommersant.ru

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